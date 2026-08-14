Мистерия в Белия дом: Скандал със самолет-примамка доведе до оставката на говорителката на Тръмп

О бявената оставка на прессекретаря на Белия дом Каролин Левит предизвика вълна от спекулации във Вашингтон. Офицалната версия на 28-годишната говорителка е, че иска да се посвети на семейството си, но политически наблюдатели и медии бързо свързаха оттеглянето ѝ с една от най-драматичните и пазени в тайна операции по сигурността през последните месеци — използването на "самолет-примамка" по време на пътуването на Доналд Тръмп от Турция.

Случаят повдига сериозни въпроси относно начините, по които Белият дом управлява кризисните ситуации, сигурността на висшите си служители и сложните вътрешни динамики около американския президент.

Операцията в Анкара: Шпионски трилър в реално време

Историята датира от извънредната ситуация след визитата на Тръмп в Турция, когато службите за сигурност и американското разузнаване засичат реална заплаха от страна на Иран. За да гарантират безопасността на държавния глава, Тайните служби организират невиждана маскировка — Тръмп е изведен тайно от президентския самолет Air Force One (според съобщенията, скрит в контейнер за кетъринг) и качен на друг военен самолет.

Междувременно самият Air Force One е изпратен в небето, за да действа като примамка за евентуален удар.

Каролин Левит — „живият щит“ в небето?

Основната интрига в американските медии се върти около въпроса кой всъщност е останал на борда на самолета-примамка. В социалните мрежи и политическите среди плъзнаха слухове, че прессекретарят Каролин Левит е била оставена на борда на летателния апарат, без да бъде уведомена, че самият президент вече се намира в друг самолет.

Въпреки че говорители на Белия дом и репортери категорично отрекоха Левит да е била на фаталния полет, фактът, че оставката ѝ бе обявена броени дни след разкриването на тайната операция от The New York Times, засили теориите, че между нея и екипа по сигурността на президента е възникнало силно напрежение.

„Левит беше истинският 'самолет-примамка' в администрацията — човекът, който всеки ден обираше медийните удари и политическите бури, докато зад кулисите се разиграваха съвсем различни сценарии“, отбелязва Newsweek в своя анализ.

Незаменимият глас на MAGA движението

Независимо от причините за напускането ѝ, заминаването на Левит представлява сериозен удар за Доналд Тръмп. Като най-младия прессекретар в историята на Белия дом, тя се утвърди като един от най-агресивните и верни защитници на движението „Make America Great Again“ (MAGA), умело заставаща между президента и критично настроените журналисти.

Вакуумът, който тя оставя след себе си в Брифинг залата на Белия дом, трудно ще бъде запълнен, а въпросите около истинските причини за нейното оттегляне вероятно ще продължат да съпътстват американския политически живот.