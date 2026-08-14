България

Новите електрически влакове тръгват по релсите у нас

20 мотриси ще бъдат пуснати по основните железопътни направления в страната

Василена Василева Василена Василева

14 август 2026, 12:40
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Н овите електрически влакове Škoda започват да се движат по железопътната мрежа на България. Първият от общо 20 нови мотрисни влака беше представен на Централната жп гара в София в присъствието на министъра на транспорта Георги Пеев.

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Влаковете ще бъдат пускани поетапно по основните и най-натоварени железопътни направления в страната. Те са оборудвани със съвременни системи за безопасност и предлагат по-високо ниво на комфорт за пътниците.

Общата стойност на доставката е над 260 млн. евро без ДДС. От Министерството на транспорта определят проекта като най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав у нас за последните повече от две десетилетия.

„Днес ще тръгнат осем от влаковете. Очаква се до 20 август всички да започнат операции“, заяви министър Георги Пеев.

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По думите му обновяването на железопътния парк ще продължи, тъй като необходимостта от нов подвижен състав остава значителна.

„В началото на септември ще имаме общо 60 нови влака. Те далеч не са достатъчни, за да покрият цялостно доброто обслужване, което ние искаме да направим стратегически в годините. Около 300 вагона са необходими, за да се обслужва добре нашият железопътен транспорт“, посочи транспортният министър, цитиран от NOVA.

Новите мотриси са закупени от Чехия, а договорът включва и 15-годишна техническа поддръжка. Те ще бъдат използвани по едни от най-натоварените направления в страната.

Всяка композиция е съставена от четири вагона и може да превозва над 700 пътници. Очаква се новите влакове да подобрят комфорта и надеждността на железопътния транспорт, както и да осигурят по-съвременна алтернатива за пътуване между големите градове.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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