България ще има четири нови антидрон системи за армията до края на другата седмица

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Б ългария ускорява придобиването на системи за противодействие на дронове за нуждите на армията. До края на следващата седмица се очаква страната да разполага с общо четири нови антидрон системи, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов в Плевен.

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Две от системите трябва да бъдат доставени още в събота. След получаването им военнослужещите ще преминат необходимото обучение за работа с техниката. Други две системи са в процес на придобиване и се очаква да бъдат доставени до края на следващата седмица. И за тях ще е необходимо време за подготовка на военнослужещите.

„Министерството на отбраната прави всичко възможно, спазвайки Закона за обществените поръчки, да придобие такива системи възможно най-скоро“, заяви Стоянов, цитиран от NOVA.

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По думите му става въпрос както за американски системи, така и за техника българско производство.

Необходимостта от ускорено придобиване на способности за противодействие на безпилотни летателни апарати идва на фона на зачестилите случаи с дронове в близост до българското въздушно и морско пространство.

Последният по-сериозен инцидент беше на 8 август, когато дрон навлезе във въздушното пространство на България и се взриви край Кардам. По случая все още се очаква информация от украинските власти, както и експертиза на откритите части на апарата.

Стоянов съобщи, че България е поискала от Киев данни, които да помогнат за изясняването на маршрута на дрона и причините, поради които той е навлязъл в българското въздушно пространство. До момента отговор не е получен.

Министърът посочи, че сред възможните причини за отклоняването на дрона са външно въздействие върху GPS навигацията чрез заглушаване или подаване на подвеждащ сигнал, както и техническа повреда в системата за управление.

„Надявам се възможно най-бързо да го получим, защото това ще ни даде обективни данни“, каза Стоянов по повод очакваната информация от украинската страна.

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Случаят вече е под юрисдикцията на Военната прокуратура. Службите към Министерството на отбраната продължават да работят по откритите останки от дрона в опит да извлекат информация за координатите и маршрута му. До момента тези опити не са дали резултат. Предстои и експертиза, която трябва да даде повече информация за апарата и неговото взривно съдържание.

Според министъра действията на българските институции след инцидента са получили положителна оценка от съюзниците в НАТО.

„Отговорът, който получихме от тяхна страна, е, че българското правителство е действало изключително точно и коректно. Това е оценката, която получаваме от нашите партньори в НАТО“, заяви Стоянов.

Той подчерта, че към момента няма пряка заплаха за националната сигурност, но рисковете не могат да бъдат напълно изключени.

„Спокойствие за националната сигурност никога не може да има на 100%. Винаги съм казвал, че рискове за националната сигурност съществуват. Но продължавам да твърдя, че пряка заплаха за нас няма“, каза министърът.

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Междувременно Военноморските сили са реагирали по още няколко сигнала за потенциално опасни обекти по българското Черноморие. При единия случай край Приморско е открит разузнавателен дрон без бойна част. По предварителна оценка на Стоянов той вероятно е паднал в Черно море и впоследствие морските течения са го отнесли към българските териториални води. Министърът посочи, че по първоначални данни апаратът не е руско производство.

При друг случай също е бил открит разузнавателен дрон без бойна част. Третият сигнал е бил за предмет, който първоначално е бил идентифициран като възможен двигател от ракета.

Военнослужещи и сапьори продължават работа и в района на завод „ЕМКО“ край Белица. След обявяването на бедствено положение местните власти са поискали съдействие от Министерството на отбраната, което е изпратило специализиран екип за прочистване на терена.

Стоянов посочи, че операцията ще продължи, тъй като трябва да бъдат спазени всички мерки за безопасност.

„Не трябва да допуснем какъвто и да е инцидент. Затова действаме много внимателно и гарантираме, че там, откъдето сме минали, всичко е чисто“, заяви министърът.

Стоянов беше в Плевен за церемонията по връчването на дипломите и първите офицерски пагони на 75-ия випуск „Априлски – 2026“ на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“.

Общо 116 души завършват ВВВУ „Георги Бенковски“ и Професионалния сержантски колеж. Първо офицерско звание получиха 52 курсанти, а други 64 кадети завършиха обучението си за придобиване на професионална квалификация „сержант“.

Пред завършващите министърът заяви, че модернизацията на армията не се изчерпва с придобиването на нова техника. По думите му въвеждането на изтребителите F-16 Block 70 е показало колко важна е подготовката на военнослужещите.

„Хората са тези, които превръщат инвестициите в реални способности“, каза Стоянов и призова младите офицери да продължат да се обучават през цялата си кариера.

Той припомни, че самият той е получил дипломата си от същото военно училище преди 35 години.

По време на посещението си в Плевен президентът Румен Радев и министърът на отбраната Димитър Стоянов участваха и в откриването и освещаването на барелефи на проф. Цветан Лазаров и Асен Йорданов в Изнесения комплекс за авиационно образование в града.