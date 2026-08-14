Сапунена пяна и червена боя: Вандали оскверниха мемориала на Втората световна война във Вашингтон

Мемориалът на Втората световна война във Вашингтон е бил осквернен със сапунена пяна във фонтана и графити с червена боя. Паметникът се намира до Огледалния басейн и Мемориала на Линкълн.

Американските власти разследват вандалския акт и заявиха, че извършителите ще бъдат установени и привлечени към отговорност.

Организации на ветерани и поддръжници на мемориала осъдиха остро проявата, определяйки я като дълбоко неуважение към загиналите военнослужещи, ветераните и техните семейства.

WWII MEMORIAL DEFACED: Bright pink spray paint reading “Clean hands, dirty money” was found scrawled across the hallowed National Mall memorial on Thursday.



The memorial's fountain was also tampered with, overflowing with bubbles, prompting U.S. Park Police to block off the area… pic.twitter.com/ib8SOWDQAC — Fox News (@FoxNews) August 14, 2026

Мемориалът на Втората световна война във Вашингтон бе осквернен вчера със сапунена пяна във фонтан и с графити с червена боя, предаде Асошиейтед прес.

Министерството на вътрешните работи публикува изявление, в което се казва, че по случая тече разследване и че отговорните за стореното ще бъдат намерени.

"Приятелите на Националния мемориал на Втората световна война" - неправителствена организация, която се занимава с поддръжката на обекта, заяви, че национален мемориал в памет на военнослужещи, които така и не са се завърнали у дома, никога не бива да бъде използван като площадка за вандализъм.

Друга неправителствена организация - "Ветераните от войните в чужбина", заяви, че вандалската проява е "акт на дълбоко неуважение и шамар в лицето за ветераните, които са служили и които са се жертвали, както и за семействата, които са понесли тежестта у дома".

Мемориалът на Втората световна война е в непосредствена близост от Огледалния басейн към Мемориала на Линкълн.