Сапунена пяна и червена боя: Вандали оскверниха мемориала на Втората световна война във Вашингтон

- Мемориалът на Втората световна война във Вашингтон е бил осквернен със сапунена пяна във фонтана и графити с червена боя. Паметникът се намира до Огледалния басейн и Мемориала на Линкълн.
- Американските власти разследват вандалския акт и заявиха, че извършителите ще бъдат установени и привлечени към отговорност.
- Организации на ветерани и поддръжници на мемориала осъдиха остро проявата, определяйки я като дълбоко неуважение към загиналите военнослужещи, ветераните и техните семейства.
WWII MEMORIAL DEFACED: Bright pink spray paint reading “Clean hands, dirty money” was found scrawled across the hallowed National Mall memorial on Thursday.— Fox News (@FoxNews) August 14, 2026
The memorial's fountain was also tampered with, overflowing with bubbles, prompting U.S. Park Police to block off the area… pic.twitter.com/ib8SOWDQAC
Мемориалът на Втората световна война във Вашингтон бе осквернен вчера със сапунена пяна във фонтан и с графити с червена боя, предаде Асошиейтед прес.
Министерството на вътрешните работи публикува изявление, в което се казва, че по случая тече разследване и че отговорните за стореното ще бъдат намерени.
"Приятелите на Националния мемориал на Втората световна война" - неправителствена организация, която се занимава с поддръжката на обекта, заяви, че национален мемориал в памет на военнослужещи, които така и не са се завърнали у дома, никога не бива да бъде използван като площадка за вандализъм.
Друга неправителствена организация - "Ветераните от войните в чужбина", заяви, че вандалската проява е "акт на дълбоко неуважение и шамар в лицето за ветераните, които са служили и които са се жертвали, както и за семействата, които са понесли тежестта у дома".
Мемориалът на Втората световна война е в непосредствена близост от Огледалния басейн към Мемориала на Линкълн.
🇺🇸 World War II memorial was desecrated in Washington.— Маrina Wolf (@volkova_ma57183) August 14, 2026
Graffiti was scrawled on the wall of one of the structures, leaving red marks, and soap was added to a fountain to fill it with foam. pic.twitter.com/lmjT9WBSYO