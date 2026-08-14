Свят

Сапунена пяна и червена боя: Вандали оскверниха мемориала на Втората световна война във Вашингтон

Фонтанът е бил залят със сапунена пяна, а по мемориала са нанесени графити с червена боя

14 август 2026, 12:03
Мемориалът на Линкълн във Вашингтон
Мемориалът на Линкълн във Вашингтон   
Източник: БТА
  • Мемориалът на Втората световна война във Вашингтон е бил осквернен със сапунена пяна във фонтана и графити с червена боя. Паметникът се намира до Огледалния басейн и Мемориала на Линкълн.
  • Американските власти разследват вандалския акт и заявиха, че извършителите ще бъдат установени и привлечени към отговорност.
  • Организации на ветерани и поддръжници на мемориала осъдиха остро проявата, определяйки я като дълбоко неуважение към загиналите военнослужещи, ветераните и техните семейства.

Мемориалът на Втората световна война във Вашингтон бе осквернен вчера със сапунена пяна във фонтан и с графити с червена боя, предаде Асошиейтед прес.

Министерството на вътрешните работи публикува изявление, в което се казва, че по случая тече разследване и че отговорните за стореното ще бъдат намерени.

"Приятелите на Националния мемориал на Втората световна война" - неправителствена организация, която се занимава с поддръжката на обекта, заяви, че национален мемориал в памет на военнослужещи, които така и не са се завърнали у дома, никога не бива да бъде използван като площадка за вандализъм.

Друга неправителствена организация - "Ветераните от войните в чужбина", заяви, че вандалската проява е "акт на дълбоко неуважение и шамар в лицето за ветераните, които са служили и които са се жертвали, както и за семействата, които са понесли тежестта у дома".

Мемориалът на Втората световна война е в непосредствена близост от Огледалния басейн към Мемориала на Линкълн.

Източник: БТА, Божидар Захариев    
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