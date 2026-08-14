Куриоз и престъпление на летището в Делхи: Задържаха пътник с череп от маймуна в багажа

С лужителите от Централните сили за индустриална сигурност (CISF) на международното летище „Индира Ганди“ в Делхи предотвратиха необичаен и незаконен опит за пренасяне на контрабанда. При рутинна проверка с рентгенов скенер в багажа на един от пътниците бе открит истински череп от маймуна.

Случаят веднага бе предаден на държавните органи за защита на дивата природа, които започнаха официално разследване срещу задържания мъж.

Рентгенът разкри стряскащата находка

Инцидентът е станал по време на стандартната проверка за сигурност преди качване на борда. Докато куфарът на пътника преминавал през скенера, дежурните служители забелязали костна структура с много специфична и съмнителна форма.

При последвалия физически преглед и отваряне на чантата от органа за сигурност, инспекторите останали изумени — вътре бил скрит добре запазен череп на примат. Задържаният пътник не е успял да предостави никакви разрешителни документи за произхода на биологичния обект или за неговото транспортиране.

Сериозни правни последици

Задържаният мъж, заедно със конфискувания череп, е бил незабавно предаден на Службата за контрол на престъпленията срещу дивата природа (WCCB) и Департамента по горите в Ню Делхи.

В Индия законът за защита на дивата природа е изключително строг. Търговията, притежанието и пренасянето на части от диви животни — включително кости, черепи и кожи — се счита за тежко престъпление, което подлежи на строги санкции, включително парични глоби и ефективна присъда лишаване от свобода.

Разследващите органи в момента изясняват как пътникът се е сдобил с черепа, дали става въпрос за бракониерство, или предметът е бил предназначен за продажба на черния пазар за ритуални цели или колекционери.