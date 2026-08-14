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NTSB разкри причината за разбития прозорец при полета на Ryanair от Солун

Разследващите са открили останки от птица в двигателя на Boeing 737-800 след инцидента край Солун

14 август 2026, 12:23
NTSB разкри причината за разбития прозорец при полета на Ryanair от Солун
Снимката е илюстративна   
Източник: IStock
  • Пътник на Ryanair едва не е бил засмукан от самолета, след като отломки от повреден двигател са разбили прозорец на Boeing 737-800 малко след излитането от Солун на 10 юли. 61-годишният мъж е получил наранявания, но други пътници са успели да го издърпат обратно в кабината.
  • NTSB установява вероятен сблъсък с птица, в двигателя са открити останки от птица, а счупена перка е разхвърляла метални отломки, които са повредили прозореца и други части на фюзелажа. Същият двигател е имал четири докладвани предполагаеми сблъсъка с птици през предходната година.
  • Авиационният регулатор публично порица шефа на Ryanair Майкъл О'Лиъри, след като той коментирал пред инвеститори причините за инцидента, докато разследването още продължава. NTSB подчертава, че нито една възможна причина, включително техническа поддръжка или възрастта на самолета, не е изключена.

Счупена перка на вентилатора на двигателя е разхвърляла метални отломки в самолета на Ryanair малко след излитането му от Гърция миналия месец. Отломките са разбили прозорец и са предизвикали засмукването на главата на 61-годишен пътник през отвора, преди други пътници да успеят да го издърпат обратно в кабината, съобщи в четвъртък американският Национален съвет за безопасност на транспорта (NTSB).

Според публикувания доклад отломъците от повредения двигател са счупили стъклото на прозореца и са причинили допълнителни щети по няколко други части на фюзелажа.

Инцидентът е станал малко след излитането от северния гръцки град Солун на 10 юли.

NTSB е открил останки от птица във вътрешността на двигателя, което показва, че самолетът вероятно е претърпял сблъсък с птица по време на първоначалното изкачване.

61-годишният пътник, който едва не бил изхвърлен от самолета, е получил фрикционни изгаряния, както и наранявания на врата и рамото. Пътник, който седял наблизо, успял да го издърпа обратно в кабината на Boeing 737-800.

Членове на екипажа разказали на разследващите, че са усетили силни и продължителни вибрации, а в кабината се е появила мъгла или дим, малко преди от тавана да се спуснат аварийните кислородни маски.

Пътнически самолет претърпя инцидент в Гърция

Впоследствие стюардеса видяла как пътници стават от местата си, за да потърсят помощ, след като забелязала, че човекът, седял до прозореца на ред 11, е частично попаднал в повредената рамка на прозореца.

Другите пътници успели да го издърпат напълно обратно в кабината.

Мъжът бил преместен на ред 12, където лекар, пътуващ със самолета, му оказал първа помощ, съобщава NTSB.

Други пътници взели метален контейнер, предоставен от кабинния екипаж, и се опитали да прикрият разбития прозоречен отвор, докато самолетът се връщал към летището.

Кратки видеоклипове, заснети на борда и разпространени от Radio Thessaloniki, показват пътници с кислородни маски след внезапната загуба на налягане в кабината.

В друг запис се вижда счупеният прозорец и съседен пътник с кислородна маска, а последващи кадри показват как след кацането медицински екипи влизат в пътническия салон.

След инцидента Ryanair заяви, че самолетът се е „върнал в Солун малко след излитането, след като пътнически прозорец се е откачил по време на полета“.

Съгласно международните процедури за разследване на авиационни произшествия гръцкият орган за разследване на безопасността на въздушния и железопътния транспорт е делегирал разследването на NTSB, като гръцки представители участват активно в него.

NTSB публично порица изпълнителния директор на Ryanair Майкъл О'Лиъри, след като миналия месец той заявил пред инвеститори, че разследването е съсредоточено единствено върху повреда от външен предмет, а не върху техническата поддръжка или възрастта на самолета.

Федералните разследващи заявиха, че нито една потенциална причина не е била изключена, и че О'Лиъри не е имал право да говори от името на разследването.

Документите за техническата поддръжка показват, че лопатките на вентилатора на повредения десен двигател са били подложени на ултразвукова проверка през май 2026 г. и ноември 2025 г., без да бъдат установени дефекти.

Аварийно кацане: Двигател на самолет се повреди, отломка рани пътник

NTSB обаче отбелязва, че екипажите са докладвали за четири предполагаеми сблъсъка с птици със същия двигател през предходните 12 месеца, като при два от тях са били открити останки от птици.

От Ryanair, Boeing и производителя на двигателя CFM International е било поискано становище относно констатациите на NTSB.

Самолетът с тясна фюзелажна конструкция, който може да превозва до 189 пътници, е доставен нов на Ryanair през 2008 г., според данни на Flightradar24.

Полетните данни показват, че самолетът е достигнал височина от 15 000 фута (4570 метра) около шест минути след излитането, след което веднага е започнал снижение до приблизително 6000 фута (1830 метра), за да „изгори гориво за 30 минути“, преди да кацне обратно в Солун около час след излитането.

Полетът е бил извършен от Malta Air, дъщерна авиокомпания на Ryanair, най-големия нискотарифен превозвач в Европа.

Самолетът е кацнал нормално, а пътниците са се върнали в терминала. Един от тях е поискал и получил медицинска помощ на земята, съобщи авиокомпанията по време на инцидента.

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