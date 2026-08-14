Над 8 млн. души вече участват в избора на бъдещите евробанкноти

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П овече от 8 млн. души вече са се включили в общественото допитване за бъдещия дизайн на евробанкнотите. Това каза директорът на дирекция „Банкноти“ в Европейската централна банка Дорис Шнеебергер в интервю за БТА, посветено на новата серия и на дългия процес по избора ѝ.

Гражданите могат да избират между 10 предложения, разработени по две теми – „Европейската култура“ и „Реки и птици“. Гласуването продължава до 21 септември. Ако все още не сте дали своя глас за бъдещия дизайн на евробанкнотите, можете да го направите тук.

За Шнеебергер интересът към допитването показва, че темата не е маловажна за хората. Банкнотите са нещо, което минава през ръцете ни всеки ден, а новият им облик трябва да остане с нас години наред.

Бетовен или птици: Всеки българин вече може да гласува как да изглеждат новите евробанкноти

Защо изобщо се сменят банкнотите

Сегашният дизайн е с нас повече от две десетилетия. Шнеебергер обяснява, че при една нова серия не става дума само за това банкнотите да изглеждат по-различно.

Те трябва да останат сигурни, лесни за разпознаване и трудни за фалшифициране, но и да бъдат по-близки до хората, които ги използват.

Точно затова новите предложения се различават видимо от познатите ни банкноти с мостове, прозорци и архитектурни мотиви.

Този път на преден план излизат реални личности, европейската култура, природата, реките и птиците.

ЕЦБ показа предложенията за новите евробанкноти

Бетовен или щъркел

При темата „Европейската култура“ върху банкнотите са предложени личности, свързани с науката, музиката, литературата и изкуството.

Сред тях са Лудвиг ван Бетовен, Мария Кюри, Леонардо да Винчи, Мигел де Сервантес, Мария Калас и Берта фон Зутнер.

Другата тема – „Реки и птици“, е съвсем различна. Там акцентът е върху европейската природа и връзката между различните части на континента.

Така изборът на практика не е просто между десет красиви картинки, а между два различни начина Европа да бъде представена върху парите си – чрез хората и културата или чрез природата.

А Европа достатъчно добре ли е представена

В интервюто Шнеебергер коментира и критиките, че сред избраните личности преобладават фигури, свързани със Западна и Централна Европа.

Тя не приема, че подборът трябва да се разглежда толкова буквално по националност.

Дава пример с Мария Кюри, родена в Полша и развила голяма част от научната си кариера във Франция, както и с Берта фон Зутнер, родена в Прага и свързана с Австрия.

Точно в това според Шнеебергер се вижда нещо много европейско – хора, които преминават граници, живеят и работят в различни държави и оставят следа далеч отвъд мястото, където са родени.

Тя самата няма един фаворит

Любопитното е, че човекът, който ръководи дирекция „Банкноти“ в ЕЦБ, не посочва един-единствен проект, който харесва най-много. Шнеебергер казва, че почти всеки ден има различен фаворит.

Причината е, че при по-внимателно разглеждане в проектите се откриват нови детайли и различни решения.

Сред предложенията има и доста смели варианти – включително вертикално оформени банкноти, което би било сериозна промяна спрямо сегашния им вид.

Как от над 1200 кандидати останаха 10 проекта

Зад десетте предложения стои дълъг подбор. В конкурса се включват 1241 дизайнери от всички държави в Европейския съюз. От тях 25 са избрани да продължат и да разработят конкретни проекти по едната или и по двете теми.

До крайния срок са представени 39 предложения – 23 по темата „Реки и птици“ и 16 по „Европейската култура“. След оценка на журито до публичното допитване стигат десет.

Самото жури оценява проектите по критерии като креативност, последователност на идеята, достъпност и това доколко дизайнът би бил привлекателен за гражданите.

Над 8 млн. души вече са дали мнението си

Общественото допитване започва с десетте финални предложения и интересът бързо нараства. По думите на Шнеебергер участниците вече са над 8 млн. души. Гласуването обаче няма само по себе си да определи победителя.

Резултатите ще бъдат разгледани заедно с техническата оценка и заключенията на журито. Паралелно се провежда и отделно представително проучване сред граждани на еврозоната.

Окончателното решение трябва да бъде взето от Управителния съвет на ЕЦБ към края на годината.

Българите вече също имат думата

За България този избор идва в момент, когато страната вече е част от еврозоната.Така и българските граждани участват в решението как ще изглеждат банкнотите, които използват всеки ден.

За Шнеебергер евробанкнотите са повече от средство за плащане. Те са един от най-видимите общи символи на Европа и затова изборът на изображенията им не е само дизайнерска задача.

От рисунка до истинска банкнота има още много работа

Дори след като бъде избран победител, новите банкноти няма да започнат веднага да се печатат. Шнеебергер сравнява процеса със строежа на къща – първо имаш проекта, но след това започва същинската техническа работа.

При банкнотите това означава да се разработят и вградят защитните елементи, да се проверят материалите, да се направят тестове и дизайнът да бъде пригоден за реално производство.

Тоест картината, която виждаме сега, е само началната версия на това, което един ден ще държим в ръцете си.

Кога ще се появят новите евробанкноти

По думите на Шнеебергер новата серия се очаква в началото на 2030г. Точният момент зависи от последващата техническа работа и подготовката за производството.

Старите банкноти няма внезапно да бъдат невалидни. ЕЦБ предвижда предходната серия да запази стойността си и да остане в обращение успоредно с новата.

Така изборът, който в момента изглежда като спор между Бетовен, Мария Кюри, щъркел или река, всъщност е първата стъпка към банкнотите, които Европа ще използва през следващото десетилетие.