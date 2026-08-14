Парите ни

Над 8 млн. души вече участват в избора на бъдещите евробанкноти

Дорис Шнеебергер от ЕЦБ разказва как се стигна до десетте предложения и кога новите банкноти ще влязат в обращение

Маргарита Костадинова

14 август 2026, 12:12
По-евтино е да изхвърлят реколтата: защо производители се отказват да продават

По-евтино е да изхвърлят реколтата: защо производители се отказват да продават
Ще спре ли „справедливата цена“ поскъпването

Ще спре ли „справедливата цена“ поскъпването
Ще има ли ново поскъпване след отпадането на цените в левове

Ще има ли ново поскъпване след отпадането на цените в левове
Левовите цени изчезват от етикетите и касовите бележки

Левовите цени изчезват от етикетите и касовите бележки
Охлаждане на пазара на труда: Как зависимостта от Западна Европа влияе на България

Охлаждане на пазара на труда: Как зависимостта от Западна Европа влияе на България
Ще поевтинеят ли горивата след спада на петрола

Ще поевтинеят ли горивата след спада на петрола
Българите доплащат стотици милиони евро за лекарства

Българите доплащат стотици милиони евро за лекарства
Вносът с плодове и зеленчуци под лупа: закъсня ли държавата с проверките

Вносът с плодове и зеленчуци под лупа: закъсня ли държавата с проверките

П овече от 8 млн. души вече са се включили в общественото допитване за бъдещия дизайн на евробанкнотите. Това каза директорът на дирекция „Банкноти“ в Европейската централна банка Дорис Шнеебергер в интервю за БТА, посветено на новата серия и на дългия процес по избора ѝ.

Гражданите могат да избират между 10 предложения, разработени по две теми – „Европейската култура“ и „Реки и птици“. Гласуването продължава до 21 септември. Ако все още не сте дали своя глас за бъдещия дизайн на евробанкнотите, можете да го направите тук.

За Шнеебергер интересът към допитването показва, че темата не е маловажна за хората. Банкнотите са нещо, което минава през ръцете ни всеки ден, а новият им облик трябва да остане с нас години наред.

Бетовен или птици: Всеки българин вече може да гласува как да изглеждат новите евробанкноти

Защо изобщо се сменят банкнотите

Сегашният дизайн е с нас повече от две десетилетия. Шнеебергер обяснява, че при една нова серия не става дума само за това банкнотите да изглеждат по-различно.

Те трябва да останат сигурни, лесни за разпознаване и трудни за фалшифициране, но и да бъдат по-близки до хората, които ги използват.

Точно затова новите предложения се различават видимо от познатите ни банкноти с мостове, прозорци и архитектурни мотиви.

Този път на преден план излизат реални личности, европейската култура, природата, реките и птиците.

ЕЦБ показа предложенията за новите евробанкноти

Бетовен или щъркел

При темата „Европейската култура“ върху банкнотите са предложени личности, свързани с науката, музиката, литературата и изкуството.

Сред тях са Лудвиг ван Бетовен, Мария Кюри, Леонардо да Винчи, Мигел де Сервантес, Мария Калас и Берта фон Зутнер.

Другата тема – „Реки и птици“, е съвсем различна. Там акцентът е върху европейската природа и връзката между различните части на континента.

Така изборът на практика не е просто между десет красиви картинки, а между два различни начина Европа да бъде представена върху парите си – чрез хората и културата или чрез природата.

ЕЦБ показа предложенията за новите евробанкноти
121 снимки
ф
ф
ф
ф

А Европа достатъчно добре ли е представена

В интервюто Шнеебергер коментира и критиките, че сред избраните личности преобладават фигури, свързани със Западна и Централна Европа.

Тя не приема, че подборът трябва да се разглежда толкова буквално по националност.

Дава пример с Мария Кюри, родена в Полша и развила голяма част от научната си кариера във Франция, както и с Берта фон Зутнер, родена в Прага и свързана с Австрия.

Точно в това според Шнеебергер се вижда нещо много европейско – хора, които преминават граници, живеят и работят в различни държави и оставят следа далеч отвъд мястото, където са родени.

Тя самата няма един фаворит

Любопитното е, че човекът, който ръководи дирекция „Банкноти“ в ЕЦБ, не посочва един-единствен проект, който харесва най-много. Шнеебергер казва, че почти всеки ден има различен фаворит.

Причината е, че при по-внимателно разглеждане в проектите се откриват нови детайли и различни решения.

Сред предложенията има и доста смели варианти – включително вертикално оформени банкноти, което би било сериозна промяна спрямо сегашния им вид.

Как от над 1200 кандидати останаха 10 проекта

Зад десетте предложения стои дълъг подбор. В конкурса се включват 1241 дизайнери от всички държави в Европейския съюз. От тях 25 са избрани да продължат и да разработят конкретни проекти по едната или и по двете теми.

До крайния срок са представени 39 предложения – 23 по темата „Реки и птици“ и 16 по „Европейската култура“. След оценка на журито до публичното допитване стигат десет.

Самото жури оценява проектите по критерии като креативност, последователност на идеята, достъпност и това доколко дизайнът би бил привлекателен за гражданите.

Над 8 млн. души вече са дали мнението си

Общественото допитване започва с десетте финални предложения и интересът бързо нараства. По думите на Шнеебергер участниците вече са над 8 млн. души. Гласуването обаче няма само по себе си да определи победителя.

Резултатите ще бъдат разгледани заедно с техническата оценка и заключенията на журито. Паралелно се провежда и отделно представително проучване сред граждани на еврозоната.

Окончателното решение трябва да бъде взето от Управителния съвет на ЕЦБ към края на годината.

Българите вече също имат думата

За България този избор идва в момент, когато страната вече е част от еврозоната.Така и българските граждани участват в решението как ще изглеждат банкнотите, които използват всеки ден.

За Шнеебергер евробанкнотите са повече от средство за плащане. Те са един от най-видимите общи символи на Европа и затова изборът на изображенията им не е само дизайнерска задача.

От рисунка до истинска банкнота има още много работа

Дори след като бъде избран победител, новите банкноти няма да започнат веднага да се печатат. Шнеебергер сравнява процеса със строежа на къща – първо имаш проекта, но след това започва същинската техническа работа.

При банкнотите това означава да се разработят и вградят защитните елементи, да се проверят материалите, да се направят тестове и дизайнът да бъде пригоден за реално производство.

Тоест картината, която виждаме сега, е само началната версия на това, което един ден ще държим в ръцете си.

Кога ще се появят новите евробанкноти

По думите на Шнеебергер новата серия се очаква в началото на 2030г. Точният момент зависи от последващата техническа работа и подготовката за производството.

Старите банкноти няма внезапно да бъдат невалидни. ЕЦБ предвижда предходната серия да запази стойността си и да остане в обращение успоредно с новата.

Така изборът, който в момента изглежда като спор между Бетовен, Мария Кюри, щъркел или река, всъщност е първата стъпка към банкнотите, които Европа ще използва през следващото десетилетие.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: БТА    
евробанкноти нов дизайн Европейска централна банка обществено допитване гласуване европейска култура реки и птици защита от фалшифициране ЕЦБ еврозона
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Стилияна Николова взе медал и олимпийска квота за България

Стилияна Николова взе медал и олимпийска квота за България

Съдът прекрати делото срещу Благомир Коцев и го върна на прокуратурата

Съдът прекрати делото срещу Благомир Коцев и го върна на прокуратурата

Русия ще удвои усилията си за унищожаване на всичко от Запада, подкрепящо Украйна

Русия ще удвои усилията си за унищожаване на всичко от Запада, подкрепящо Украйна

Откриха злато за 9 млн. евро при ремонт на къща в Белгия

Откриха злато за 9 млн. евро при ремонт на къща в Белгия

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Европа е двигателят за ръста на световните продажби на EV

Европа е двигателят за ръста на световните продажби на EV

carmarket.bg
Демерджиев обеща
Ексклузивно

Демерджиев обеща "брутална борба с изродите, които превръщат децата ни в оръжия"

Преди 4 дни
Украински изтребител се запали, докато удряше руски позиции
Ексклузивно

Украински изтребител се запали, докато удряше руски позиции

Преди 4 дни
Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична
Ексклузивно

Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична

Преди 4 дни
Русия отвръща на удара, изстрелва 924 сателита
Ексклузивно

Русия отвръща на удара, изстрелва 924 сателита

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Разкриха схема за източване на НЗОК с дентални услуги

Разкриха схема за източване на НЗОК с дентални услуги

България Преди 6 часа

Иззети са и списъци, съдържащи лични данни на български граждани

На 66 години почина футболната легенда Нако Дойчев

На 66 години почина футболната легенда Нако Дойчев

Свят Преди 6 часа

Той бележи гол при гостуването на Динамо (Киев)

Петьо Петков: Пазарът на наркотици не търпи вакуум

Петьо Петков: Пазарът на наркотици не търпи вакуум

България Преди 7 часа

Експертът по наркотици говори за фентанила и ангелския прах, с който упояват по заведенията

Путин е наредил "мащабна операция" за дестабилизиране на Европа през Молдова

Путин е наредил "мащабна операция" за дестабилизиране на Европа през Молдова

Свят Преди 8 часа

В настоящата йерархия на приоритетите на Кремъл са определени две основни задачи

Ново забавяне на доставката на F-16 от САЩ за България

Ново забавяне на доставката на F-16 от САЩ за България

България Преди 9 часа

Българската страна е изпратила запитване до САЩ и за самолети F-16 втора употреба

Дара ще получи пожизнен семеен билет за музеите в Бургаска област

Дара ще получи пожизнен семеен билет за музеите в Бургаска област

Любопитно Преди 9 часа

Пожизненият семеен билет ще дава достъп и до редица археологически и културно-исторически обекти в региона

Милошев сезира МВР за кючека пред паметника "Асеневци" във Велико Търново

Милошев сезира МВР за кючека пред паметника "Асеневци" във Велико Търново

България Преди 10 часа

Милошев: Грубо погазване на историческа памет и явна демонстрация на неуважение

,

Без милост за малолетните бандити: Швеция праща в затвора и 14-годишни

Свят Преди 11 часа

Ако са извършили убийство или друго тежко престъпление, пълна наказателна отговорност в Швеция ще носят и 14-годишните. Парламентът прие закон, който изключва и смекчаването на присъдите на непълнолетните

Четене на мисли или виждане в бъдещето? Открийте тайната суперсила на вашата зодия

Четене на мисли или виждане в бъдещето? Открийте тайната суперсила на вашата зодия

Любопитно Преди 11 часа

Всеки един от 12-те зодиакални знака притежава уникална „магическа“ способност, която го отличава от останалите — разберете коя е вашата

„С кръв по устата и обляна в сълзи“: Майка предпази детето си след като влак се преобърна в Източен Съсекс

„С кръв по устата и обляна в сълзи“: Майка предпази детето си след като влак се преобърна в Източен Съсекс

Свят Преди 11 часа

Три вагона на влак на Southern са излезли от релсите и са се преобърнали; започна независимо разследване

Колко пари имат водещите политици в България

Колко пари имат водещите политици в България

България Преди 11 часа

Днес Сметната палата публикува годишните им декларации

Северна Корея се готви да прати още хиляди войници в Русия

Северна Корея се готви да прати още хиляди войници в Русия

Свят Преди 12 часа

Украинският президент Зеленски предупреждава, че Северна Корея иска да предостави още десетки хиляди войници на Русия

Неравноправни клаузи между родители и частни детски градини откри КЗП

Неравноправни клаузи между родители и частни детски градини откри КЗП

България Преди 12 часа

Комисията проверява частни детски ясли, градини и училища в цялата страна.

Спряха пипер от Северна Македония с наднормено съдържание на пестицид

Спряха пипер от Северна Македония с наднормено съдържание на пестицид

България Преди 12 часа

Засиленият граничен контрол на БАБХ продължава

Социалните партньори продължават преговорите за нов механизъм за минималната заплата, а от КНСБ очакват размерът ѝ да се повиши и без окончателно споразумение.

КНСБ очаква минимална заплата до 680 евро

Парите ни Преди 12 часа

Синдикатът отхвърля вариант минималната заплата да е 50% от основната средна

Ламин Ямал и Инес Гарсия

Снимки от рождения ден на Ламин Ямал: Влюбен в Инес Гарсия, стилен синхрон и звезден купон

Любопитно Преди 12 часа

Футболната звезда отпразнува 19-ия си рожден ден и световната титла в средновековно имение край Барселона с пищно парти и куп известни изпълнители.

Всичко от днес

От мрежата

6-те най-високи породи кучета в света

dogsandcats.bg

Защо котките облизват собствените си дупета

dogsandcats.bg
1

Да помогнем на доброволците от Велингад

sinoptik.bg
1

Слънчево, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Световен театрален феномен идва у нас с Радина Кърджилова в главна роля

Edna.bg

Как да се справим със „свекървището“ - 8 трика за щастлив край

Edna.bg

Националният селекционер Бленджини подписа с италиански клуб

Gong.bg

Александър Александров: Надявам се да завършим на най-високото стъпало

Gong.bg

Стилияна Николова е световна вицешампионка в многобоя

Nova.bg

Програмата на правителството предвижда децентрализирана прокуратура и прозрачна кадрова политика в сектор "Правосъдие"

Nova.bg