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В чест на Световното първенство по футбол 2026: от стотици фенове в България до зрелищно светлинно шоу

Betano, официален спонсор на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026™ за Европа и Южна Америка, отбеляза турнира заедно с феновете и своите служители чрез уникални инициативи на двата континента.

14 август 2026, 11:55
В чест на Световното първенство по футбол 2026: от стотици фенове в България до зрелищно светлинно шоу
Източник: FIFA Digital Hub

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Това лято донесе вълнуващи емоции за всички фенове на футбола в България и по света благодарение на Мондиал 2026, който за пръв път в историята се проведе в три държави – САЩ, Мексико и Канада, и посрещна рекордните 48 национални отбора. Най-мащабното футболно първенство събра милиони фенове пред екраните, във фен зоните и на специалните събития, организирани по повод турнира.

Като официален спонсор на FIFA World Cup 2026™ за Европа и Южна Америка Betano и  Kaizen Gaming - компанията, която стои зад марката, организираха редица инициативи за почитателите на футбола и за своите служители.  В продължение на 39 дни и 104 мача Betano и Kaizen Gaming бяха неразделна част от турнира.

Бразилски фенове гледат мач във фен зоната на Betano в Сао Пауло
Бразилски фенове гледат мач във фен зоната на Betano в Сао Пауло Източник: Кaizen Gaming

Да изживееш играта заедно с феновете в Европа и Южна Америка

В България фен зоната на Betano събра почитателите на футбола, за да им подари вълнуващи моменти, игри с награди, лятно кино с филми на футболна тематика и светлинно шоу в небето над София за финала на турнира.

Зрелищни събития се проведоха както в Европа, така и в Южна Америка. В Бразилия близо 4 милиона фенове посетиха фен зоните на Betano в пет града: Сао Пауло, Рио де Жанейро, Порто Алегре, Кампина Гранде и Бразилия. Betano беше домакин и на фен зона в Гая, Португалия, където местните привърженици гледаха срещите на националния си отбор и другите мачове в програмата на Световното.

Футболните фенове в България при откриването на фен зоната на Betano в София
Футболните фенове в България при откриването на фен зоната на Betano в София Източник: Кaizen Gaming

В социалните мрежи Betano ангажира феновете чрез разнообразни инициативи, включително илюстрации на емблематични моменти от предишни световни първенства по футбол FIFA World Cup™, представяне на най-запомнящите се мигове от турнира в стилистиката на видеоигрите от 90-те години, създаване на специални лимитирани фланелки FIFA World Cup 2026™ Limited Edition Jerseys, както и отдаване на почит към легендарни футболисти, за които 2026 година бе „последен танц“, превръщайки ключови моменти от играта им в хореографии.

Основната кампания по време на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026™ беше „Повярвай и ще стане“,“ („Believing Makes It Real“), която проследява герой от видеоигра, който напуска изкуствения свят, за да преживее атмосферата и споделените емоции на истинско световно първенство. Кампанията достигна до феновете в 14 държави в Европа и Южна Америка, като съдържанието беше адаптирано към културните особености на всяка страна.

Служителите на Kaizen Gaming изживяха Световното първенство отблизо

Kaizen Gaming сбъдна мечтата на част от своите служители да гледат на живо мачове от FIFA World Cup 2026™, като раздаде билети за срещите и пое всички разходи по пътуването и настаняването. За Kaizen Gaming най-голямото футболно събитие на годината бе не само за феновете и клиентите, а и за нейните служители – над 3 000 души по целия свят.

Игра на мини-футбол между служители на Kaizen Gaming по време на финала на Мондиал 2026
Игра на мини-футбол между служители на Kaizen Gaming по време на финала на Мондиал 2026 Източник: Кaizen Gaming

Най-важната цел бе турнирът да се превърне в международен празник за всички. В общо 12 офиса на компанията, сред които Атина, София, Лисабон, Буенос Айрес, Сао Пауло, Богота, Букурещ и Прага, бяха организирани 33 вътрешни събития с над 4 300 участници. Сред тях бяха партита, посветени на Световното първенство, събития за съвместно гледане на мачове, турнири по видео игри, интерактивни предизвикателства и др. Служителите на Kaizen Gaming в София имаха редица поводи за събирания през този период, включително две тематични партита, игри с награди и споделени моменти по време на футболните срещи от турнира.

Кaizeners в Kaizen Campus имаха възможност да изживеят гледането на футболен мач в условията на сензорна стая
Кaizeners в Kaizen Campus имаха възможност да изживеят гледането на футболен мач в условията на сензорна стая Източник: Кaizen Gaming

Важно място зае и темата за социалното въздействие и приобщаването. В Kaizen Campus в Атина, където работят 1 500 служители, компанията посрещна AccessibАll – водеща организация в областта на достъпността и приобщаването в спорта. В продължение на три дни служителите имаха възможност да преживеят футболните мачове през погледа на хора със сензорни затруднения, както и със слухови и зрителни увреждания, придобивайки по-задълбочено разбиране за това как инициативите за достъпност реално променят живота на хората.

Продължаващо безпрецедентно развитие

Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026™ беше третият партньорски турнир с FIFA,  след Световното първенство по футбол FIFA World Cup Qatar 2022™ и Световното клубно първенство по футбол FIFA Club World Cup 2025™ – постижение без аналог за която и да е марка за онлайн спортни залози. През този период Kaizen Gaming отбеляза и впечатляващо развитие, разширявайки присъствието си от 11 пазара през 2022 година до 20 пазара днес.

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