Жестоко убийство в Силистренско: Мъж бе прободен смъртоносно три пъти заради 350 евро

49-годишен мъж от Силистра е обвинен за убийството на възрастен мъж в село Добруджанка и за кражба на 350 евро от жертвата. Той е задържан за срок до 72 часа с постановление на Окръжната прокуратура в Силистра.

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Разследването е започнало на 11 август, след като възрастният мъж е бил открит мъртъв в дома си. При извършения оглед по тялото му са установени следи от насилие.

Аутопсията е показала, че жертвата е получила три прободни рани, като една от тях е била в областта на белия дроб. Причината за смъртта е тежка кръвозагуба.

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В хода на разследването криминалистите са установили като заподозрян 49-годишен мъж с инициали В. Б. от Силистра. Той е задържан, а на 12 август му са повдигнати обвинения за убийството и за кражбата на 350 евро, собственост на жертвата.

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Прокуратурата ще поиска от съда да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Очаква се искането да бъде разгледано днес.

Разследването по случая продължава под ръководството на Окръжната прокуратура в Силистра.