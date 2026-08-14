Загадката „Мелания“: 25 дни пълно медийно затъмнение около първата дама на САЩ

П ървата дама на САЩ Мелания Тръмп не е виждана на обществени места от 25 дни, включително отсъстваше от две важни събития във Вашингтон: погребението на сенатор Линдзи Греъм и отложената вечеря на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом.

В предишни години Мелания Тръмп също е имала забележими отсъствия от общественото пространство. По време на първия мандат на президента Доналд Тръмп през 2018 г. тя отсъстваше в продължение на 24 дни, а през 2025 г. отсъстваше от Вашингтон в продължение на четири седмици.

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Пресофисът на първата дама и Белият дом отказаха да коментират нейното отсъствие от събития, когато Newsweek се свърза с тях в края на юли.

От Newsweek уточняват, че отново са изпратили запитване до Белия дом за коментар по имейл извън редовното работно време.

Кога за последно Мелания Тръмп бе виждана на обществено място?

За последен път Мелания Тръмп бе видяна пред публика на 19 юли, когато се присъедини към президента Доналд Тръмп на финала на Световното първенство по футбол на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси. Първата дама бе фотографирана редом до Тръмп, докато двамата гледаха финалния мач.

Тя бе видяна и на празненството на Тръмп за 4 юли „Salute to America 250“ на Националната алея (National Mall).

През юни тя се присъедини към Тръмп на събитието UFC Freedom 250 на Южната морава на Белия дом, седейки до ринга с членове на семейство Тръмп и президента на UFC Дейна Уайт по време на историческото събитие.

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През април тя присъства на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, преди събитието да бъде прекъснато поради тревога за сигурността, предизвикана от стрелба пред сградата. Мелания Тръмп бе изведена от балната зала от агенти на Сикрет Сървис заедно с президента и други високопоставени представители.

Сикрет Сървис на САЩ по-рано съобщи пред Newsweek, че е запозната с видеоклип, свързан с Иран и насочен срещу Мелания Тръмп, на фона на засиленото напрежение между Вашингтон и Техеран. От Сикрет Сървис посочиха, че заплахите, насочени към лица под тяхна защита, се разглеждат от агенцията.

Update Melania and Barron Trump targeted by Iran in disturbing video encouraging their assassination pic.twitter.com/MJuDglyYlh — Simo Saadi (@Simo7809957085) July 28, 2026

„Сикрет Сървис е запозната с видеоклипа и разследва всичко, което може да се приеме като заплаха за охраняваните от нас лица“, заяви Нейт Херинг, главен специалист по обществени въпроси в офиса за комуникации и медийни връзки на Сикрет Сървис. Той добави: „От съображения за оперативна сигурност не обсъждаме въпроси, свързани със защитно разузнаване“.

Няма публични индикации, че 25-дневното отсъствие на първата дама е свързано с докладваната иранска заплаха, като официалните лица също не са правили подобна връзка.

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Обществените появи на Мелания Тръмп през 2026 г.

Преглед на снимков материал от страна на Newsweek показва, че първата дама е участвала публично в 34 събития до момента през 2026 г. Белият дом не поддържа публичен пълен списък с появите на първата дама.

Сред тези появи бяха промоционални събития, свързани с нейния документален филм „Мелания“, включително премиерата му в центъра „Кенеди“ във Вашингтон.

През февруари първата дама се присъедини към президента Доналд Тръмп във Форт Браг, за да отдаде почит на военнослужещите, участвали в американската операция във Венецуела, довелa до залавянето на тогавашния президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес.

През март Тръмп присъства на церемония по приемане на тленните останки на загинали военнослужещи по време на операция „Епичен гняв“ (Epic Fury) - продължаващата военна кампания на САЩ в Иран. Тя се появи заедно с президента, вицепрезидента Джей Ди Ванс, втората дама Уша Ванс и други високопоставени служители на администрацията.

Напоследък първата дама се появи на мачове от Световното първенство по футбол и на събитието UFC Freedom 250 в Белия дом.

Отделен анализ на The Daily Beast установи, че Мелания Тръмп е виждана на обществени места през 38 дни от тази година, което прави средно по една публична проява на всеки шест дни.

Продължителните отсъствия на Мелания Тръмп от обществения живот

По време на престоя на първата дама под светлините на прожекторите е имало няколко продължителни отсъствия.

През 2018 г., през втората година от първия мандат на Тръмп, тя отсъстваше почти месец между май и юни. На 10 май 2018 г. тя бе видяна да посреща американски затворници от Северна Корея. След това, в резултат на процедура на бъбреците, обявена от Белия дом, тя остана извън полезрението на обществеността. Първата дама се появи отново на 4 юни 2018 г. на събитие в Белия дом в чест на семействата на загинали военнослужещи.

Докато Тръмп водеше кампания за преизбиране преди президентските избори през 2020 г., Мелания Тръмп не присъстваше редовно на предизборните му събития, а когато Тръмп беше извън Белия дом, тя водеше предимно частен живот.

В началото на втория мандат на Тръмп Мелания Тръмп отсъстваше за период от четири седмици, започващ през януари и завършващ през февруари. Първата дама бе видяна на 24 януари в Северна Каролина и Калифорния - и двете засегнати от природни бедствия.

По време на президентския преход бе съобщено, че Мелания Тръмп разделя времето си между Ню Йорк, където синът ѝ Барън Тръмп учи в колеж, и Флорида.

Към момента не е известно кога първата дама отново ще се появи на публично събитие.

Август традиционно е един от по-спокойните месеци в Белия дом. Септември ще донесе по-големи събития в графика, включително честванията на Деня на труда и възпоменанията за атентатите от 11 септември, на които първата дама може да присъства.