230 гринди са заседнали около Тасмания, само половината са живи

О коло 230 гринди са изхвърлени на западния бряг на Тасмания само няколко дни след като 14 кашалота бяха открити мъртви на плаж на остров в югоизточната част на Австралия, предаде Асошиейтед прес.

Страната прави опити за спасяването на заседналите на плажа Оушън Бийч морски бозайници, като се предполага, че поне половината от тях все още са живи, съобщи Министерството на природните ресурси и околната среда на Тасмания.

На мястото е изпратен екип от Програмата за опазване на морската среда със специално оборудване.

At least 14 sperm whales were found dead after stranding on a beach of Australia’s King Island, local authorities said pic.twitter.com/pqiUjxlqqA

Местни жители казват, че гриндите се виждат близо до входа на пристанището Маккуори и описват засядането им като "мащабно събитие".

Властите призовават хората да стоят настрана, тъй като тези животни са от защитен вид и дори след тяхната гибел посегателството върху труповете им е престъпление.

Ученият от университета "Грифит" Олаф Мейнеке отбелязва, че е необичайно кашалоти да бъдат изхвърлени на брега.

Специалистът обяснява, че по-високите температури също могат да допринесат за промяната на океанските течения и да преместят традиционните източници на храна на морските бозайници.

"Животните ще отиват в различни райони и ще търсят различни източници на храна", каза Мейнеке.

"Когато правят това, те не са в най-добро физическо състояние, защото е възможно да гладуват. Това може да ги накара да поемат повече рискове и да отиват по-близо до брега", допълва ученият.

14 young male sperm whales die in a mass stranding on remote beach in Tasmania.



In 2020, Tasmania experienced Australia's largest-ever mass stranding when 470 whales became stuck and over 300 diedhttps://t.co/902gdh8KjM