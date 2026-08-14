Опасна химия в картофите: Какво всъщност се крие в масовия зеленчук

Ф унгицидът флуазинам се използва отдавна при отглеждането на картофи. Но сега се оказва, че носи рискове и изобщо не е трябвало да бъде допускан, съобщи Deutsche Welle.

Земеделските производители използват фунгицида флуазинам предимно при отглеждането на картофи и лук - срещу гъбични заболявания. Само през 2024 година в Германия са продадени над 340 тона от това активно вещество. Флуазинам се счита за изключително ефективен, на пазара почти няма алтернативи.

Сега обаче сигурността на пестицида, одобрен през 2008 година за използване в цяла Европа, се поставя под въпрос. Химиците Аксел Ми и Кристина Руден от Стокхолмския университет са проучили процеса на одобрение на активното вещество и са установили допуснати грешки, които очевидно никой не е забелязал, пише германската обществена медия АРД.

Става въпрос за проучване, поръчано от производителя на флуазинам - ISK Biosciences - преди препаратът да бъде одобрен. Лабораторията е изследвала дали той може да навреди на развитието на мозъка на неродени и на деца. За тази цел пестицидът е бил дадет на бременни плъхове, а изследователите са проверили дали това причинява промени в мозъка на потомството им.

"Флуазинам не е трябвало да бъде допускан"

Лабораторията не е стигнала до ясно заключение - при някои плъхове са били наблюдавани отрицателни ефекти, а при други - не. Производителят не е представил проучването по време на процеса на одобрение от ЕС, тъй като това не е законово изискване, уточнява АРД.

Ми и Руден сега са прегледали и преизчислили резултатите от това проучване, използвайки същите данни и методи, с които е работила тогава и въпросната лаборатория. Те обаче стигат до различно заключение: открили са отрицателни ефекти, свързани с високите дози пестицид и в двете групи. По-конкретно: плъховете, изложени на веществото, имали по-малък мозък и променени части от мозъка. Изследователите са открили грешки на шест места. На този фон Ми заключава: "Според мен през 2008 година флуазинам не е трябвало да бъде одобрен".

Рискът е по-висок, отколкото се е смятало

На базата на използвания усъвършенстван метод за анализ е било установено, че развитието на мозъка може да бъде сериозно нарушено и при по-ниски дози, отколкото се е смятало преди, казва Ми, цитиран от АРД.

Проучването на изследователите от Стокхолм е предоставено на четири медии, сред които и германската "Байеришер Рундфунк". Въпреки че резултатите все още не са преминали през експертна проверка, независими експерти са ги оценили като достоверни.

Ми не може да обясни как се е стигнало до грешките. Но всички те са били в полза на производителя на флуазинам. По този повод шведският химик казва: "Трудно ми е да си представя как една и съща грешка се случва шест пъти и е все в една и съща посока".

Ангажираната лаборатория не е отговорила на изпратените запитвания относно предполагаемите грешки, а производителят на фунгицида е заявил, че не разполага с проучването на Стокхолмския университет и следователно не може да го коментира.

Значението за селското стопанство е ключово

Фермерът Томас Шойерер, който отглежда картофи в Бавария, казва пред АРД, че за него фунгицидът флуазинам е от жизненоважно значение. "Преди 20 или 30 години се одобряваха много повече нови препарати за по-кратко време, отколкото днес."

Германската асоциация на фермерите (DBV) заявява, че при определени обстоятелства отпадането на флуазинам може да доведе до "значителни загуби в добива и качеството". В същото време от организацията подчертават сериозността на въпроса и очакват отговорните органи да проучат всичко най-внимателно. Това е от интерес и за самите фермери, уверява Йохан Майерхьофер от DBV.

По-нататък германското издание се спира на предположенията, че хората, които влизат в пряк контакт с веществото, са изложени на най-голям риск - не потребителите, които консумират обработените с фунгицида продукти. При тях рискът е много по-малък, допълва АРД. В тестове в Европа, обхващащи 39 000 проби, останки от луазинам са били открити само шест пъти.

За процедурата по одобрение на флуазинам отговарят европейският орган за безопасност на храните EFSA и австрийската агенция AGES. Въз основа на новите изводи в проучването от Стокхолм от AGES са решени да направят преоценка на първоначалните данни, предоставени от производителя на фунгицида, става ясно още от публикацията на АРД.