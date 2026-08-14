Майка уби бебето си с горещ въздух от сешоар, наказаха я с 6 години затвор

Ш ест години затвор получи 28-годишна майка в Шотландия, която умъртви тримесечната си дъщеря с горещ въздух от сешоар. Трагедията е станала, докато жената е била под въздействието на алкохол и е носила самостоятелна отговорност за бебето.

28-годишната Кортни Гартшор е използвала уреда, подлагайки тримесечната си дъщеря Далия-Роуз на „значителна и продължителна топлина“ в областта на главата и тялото, което е довело до смъртоносни наранявания, разкриват от полицията, цитирани от Sky News.

A mother who killed her three-month-old daughter by exposing her to “significant and sustained heat” from a hairdryer has been jailed for six years.



Courtney Gartshore, 28, was convicted of culpable homicide after Dahlia-Rose Gartshore suffered severe burns covering 18% of her… pic.twitter.com/KdDtN1i2XF — BPI News (@BPINewsOrg) August 14, 2026

Детектив инспектор Джеймс Каландър заяви по-рано:

„Децата са беззащитни и трябва да бъдат закриляни. Смъртта на всяко дете е изключително мъчителна, но смъртта на дете от ръцете на родител е невероятно разтърсваща“.

Инцидентът е станал в имот в Пийтърхед, графство Ебърдийншър, на 30 септември 2023 г.

Преди това Гартшор е консумирала алкохол, докато е била сама с бебето и е носила пълна отговорност за него.

От шотландската полиция съобщиха, че служителите са получили сигнал от Бърза помощ за настъпилата смърт. Беше започнато разследване, като впоследствие Гартшор бе арестувана и обвинена през ноември 2023 г.

Гартшор отрече обвинението в непредумишлено убийство (culpable homicide — шотландският еквивалент на непредумишлено убийство без пряк умисъл), но бе призната за виновна след съдебен процес във Върховния съд в Абърдийн през юли.

Присъдата ѝ бе произнесена във Върховния съд в Единбург в петък.