Мъж завърза куче за колата си и го влачи по пътя край Ябланица

38-годишен мъж бе арестуван за брутална жестокост, след като върза куче за автомобила си и го влачи по пътното платно в село Брестница. За зверството са алармирали преминаващи огнеборци, а пострадалото четириного вече е спасено и се възстановява под грижите на доброволец.

Пожарникари забелязали жестоката сцена в движение

Случаят е от 13 август, когато огнеборци от пожарната служба в Ябланица били изпратени по сигнал за възникнал пожар.

Задържаха мъж, влачил кучето си с кола в Кнежа

Около 16:30 часа, преминавайки през село Брестница, те забелязали лек автомобил, за който с текстилно въже било завързано и влачено куче.

Благодарение на бързата им реакция и подадения сигнал, полицейски автопатрул незабавно спрял превозното средство. Зад волана бил 38-годишен мъж, а в колата пътувал и неговият непълнолетен син.

Арест и борба за живота на животното

Извършителят е задържан незабавно, а на пострадалото куче е оказана спешна ветеринарномедицинска помощ.

Тъй като животното е без установен собственик, то е предадено на доброволец, който ще полага домашни грижи за него под наблюдението на ветеринарен лекар до пълното му възстановяване. Към момента няма опасност за живота му.

Арестуваха мъж за мъчения и убийства на животни във Варна

По случая вече е образувано досъдебно производство.

Остра липса на приюти в региона

Събитието отново поставя на дневен ред проблема с бездомните животни в района. В цялата Ловешка област няма нито един действащ приют, а в областния град функционира единствено Общински център за обработка на безстопанствени кучета.