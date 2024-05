Сторми Даниелс описа неловка и неочаквана „сексуална среща“ с Доналд Тръмп

П орнозвездата Сторми Даниелс описва пред съдебните заседатели неудобната и неочаквана сексуална среща, която твърди, че е имала с Доналд Тръмп през 2006 г.

Даниелс даде показания по време на наказателния процес срещу бившия президент във връзка с парите за мълчание, които ѝ били платени, за да мълчи за предполагаемата им среща по време на президентската надпревара.

Но не всички новини бяха лоши за Тръмп. В деня, в който съдът изслуша Даниелс, процесът срещу него във Флорида по обвинения в незаконно съхраняване на класифицирани документи в резиденцията му "Мар-а-Лаго" след напускането на поста, който трябваше да започне на 20 май, беше отложен за неопределено време от федерален съдия.

77-годишният Тръмп гледаше право пред себе си, когато тя влезе в съдебната зала, и от време на време клатеше глава и шепнеше на адвоката си.

След обедната почивка адвокатите на Тръмп поискаха прекратяване на съдебното производство заради коментари, които според тях са били предубедени и неуместни.

Съдията отхвърли искането на защитата и заяви, че адвокатите на защитата е трябвало да повдигнат повече възражения по време на показанията.

По-късно през деня екипът на Тръмп използва възможността да разпита Даниелс, за да я представи като мотивирана от лична омраза към бившия президент и надяваща се да се възползва от твърденията ѝ срещу него.

"Правилно ли разбирам, че мразите президента Тръмп?" - попита адвокатът на защитата Сюзън Нечелес.

"Да", призна Даниелс.

През последните седмици на републиканската президентска кампания на Тръмп през 2016 г. неговият тогавашен адвокат и личен фиксър Майкъл Коен плати на Сторми Даниелс 130 000 долара, за да мълчи за това, което тя описва като неловка и неочаквана сексуална среща с Тръмп по време на голф излет на знаменитости в езерото Тахо през юли 2006 г.

През 2018 г. Коен се призна за виновен за нарушения на правилата за финансиране на предизборната кампания, свързани с плащанията, и излежа повече от година в затвора - като федералните прокурори заявиха, че е действал по указание на Тръмп.

Тръмп не се признава за виновен по обвиненията във фалшифициране на бизнес документи, за да прикрие плащането, и отрича да е правил секс с Даниелс.

Сторми Даниелс описа как първоначалната среща по време на турнира по голф, на която двамата са обсъждали филмовата индустрия за възрастни, е преминала в "кратка" сексуална среща, която според нея е била инициирана от Тръмп, след като я е поканил на вечеря и обратно в хотелския си апартамент.

Тя заяви, че не се е чувствала физически или вербално заплашена по време на срещата, но е усетила дисбаланс на силите, като Тръмп е бил "по-голям и е препречвал пътя".

Тя каза, че след края на срещата ѝ е било "трудно да си обуе обувките", "защото ръцете ми толкова силно трепереха".

"Той каза: "О, беше страхотно. Нека бъдем заедно отново, миличка", каза Даниелс. "Аз просто исках да си тръгна."

