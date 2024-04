"Сапунена опера, лов на вещици, съдебен полиграф": Делото срещу Тръмп

Б ившият президент на САЩ Доналд Тръмп вече влезе в историята и по друга линия – с началото на наказателното дело срещу него в Ню Йорк за прикритите пари срещу мълчание, платени на порноактрисата Сторми Даниълс преди изборите през 2016 г.

След маратонско препитване 12-те съдебни заседатели и шестима резервни бяха избрани и делото трябва да започне по същество, като се очаква да продължи между 6 и 8 седмици в съд в Манхатън.

Делото срещу Тръмп се гледа по-малко от 7 месеца преди следващите президентски избори на 5 ноември, на които 77-годишният експрезидент се надява да се върне в Белия дом.

Бившият държавен глава републиканец е обвинен, че е организирал и наредил превеждането на 130 000 долара на Даниълс в последните дни от предизборната кампания през 2016 г. Плащането е извършено от тогавашния личен адвокат на Тръмп Майкъл Коен, за да е разгласява порнозвездата твърденията си, че десетилетие по-рано е имала интимна връзка с Тръмп в хотел на езерото Тахо.

Тръмп пледира невинен по 34-те пункта на обвинението за фалшифициране на счетоводни документи, извършено, за да може парите, преведени на Даниълс, да бъдат оформени като такси за юридически услуги.

Срещу Тръмп са заведени още 3 наказателни дела, които едва ли ще започнат преди 5 ноември, но тъй като в това дело става дума за извънбрачна връзка, според правни експерти на него му липсва тежестта на останалите три, посочва анализ на Ройтерс.

Защитата ще изтъкне, че в случая става дума за политически мотивирано съдебно преследване, каза Адам Кауфман – бивш прокурор в Манхатън.

А прокурорът по делото Алвин Браг изтъква, че става дума за незаконна схема за опорочаване на изборите през 2016 г., като се „замете“ скандална история, която би уязвила кампанията на Тръмп. Адвокатите на Тръмп вече контрираха, че на Даниълс е платено, но това не е в разрез с правилата за набиране на средства за предизборна кампания.

Допитване на Ройтерс/Ипсос, публикувано в първата седмица на април, показва, че близо двама от всеки трима анкетирани смятат обвиненията по това дело за поне донякъде сериозни. Един от четирима републиканци и половината от независимите споделят, че не биха гласували за Тръмп, ако той бъде осъден за углавно престъпление.

Даниълс и Коен са сред свидетелите, които ще бъдат призовани от държавното обвинение. А Тръмп обяви, че смята лично да свидетелства в своя защита – рискован ход, който ще даде възможност на прокурорите да го подложат на кръстосан разпит.

Основният аргумент на прокуратурата е, че парите, дадени на Даниълс, са били част от по-голяма схема да се плаща на хора, които разполагат с потенциално негативна информация за Тръмп, за да си държат устата затворена преди изборите, на които Тръмп победи демократката Хилари Клинтън.

Държавното обвинение посочва, че парите за порнозвездата са заведени в регистрите на нюйоркската компания за недвижими имоти на Тръмп под формата на месечни такси за юридически услуги.

Защитата на Тръмп твърди, че плащания от страна на Тръмп за Коен през 2017 г., когато е бил президент, наистина са били за юридически услуги. Тръмп нарече Коен „сериен лъжец“ и се очаква адвокатите му да атакуват благонадеждността му като свидетел на процеса.

През 2018 г. Коен се призна за виновен в нарушаване на правилата за финансиране на предизборна кампания и свидетелства, че Тръмп му е наредил да плати на Даниълс. Федералните прокурори, които повдигнаха обвинение срещу Коен обаче, тогава не повдигнаха обвинение срещу Тръмп.

Тръмп нарече делото за парите, платени срещу мълчание, политически „лов на вещици“, целящ да попречи на опита му да победи сегашния държавен глава Джо Байдън, отбелязва Ройтерс. По време на избора на съдебни заседатели зам.-окръжният прокурор Джошуа Стийнглас подчерта, че делото не е референдум за президентството на Тръмп. „В това дело наистина не става дума дали харесвате Доналд Тръмп“, изтъкна Стийнглас. „Делото е за върховенството на закона и за това дали Доналд Тръмп го е нарушил“, цитира го агенцията.

В репортаж от първия ден, в който бяха избирани заседатели, агенция Франс прес посочва, че всичко в съдебната зала е приличало на „съдебна сапунена опера“, а самият Тръмп с жестовете и поведението си и изразявал дискомфорта и отвращението си от това, което му се случва.

Изборът на съдебно жури като епизод от тази „сапунена опера“ беше нещо невиждано досега, отбелязват единодушно световните агенции. „Почти няма човек в Ню Йорк, който да няма мнение за Доналд Тръмп, посочи юристът Пол Епълбаум, който не участва в делото. „Много хора са убедени, че той е или въплъщение на сатаната, или завърналият се Исус“, подчерта Епълбаум, цитиран от Ройтерс. Но дори предвид факта, че Тръмп е поляризираща фигура, и това, че Манхатън е смятан за крепост на демократите, да имаш изградено мнение за Тръмп, не беше достатъчно основание за отхвърляне на потенциални съдебни заседатели.

Във въпросника, одобрен от съдията по делото Хуан Мерчан, от общо 42 въпроса, над 10 бяха за Тръмп. Прокуратурата и защитата имаха право да отхвърлят без обосновка по 10 потенциални заседатели, докато за всеки следващ трябваше са обосноват пред съдия Мерчан защо човекът няма да е безпристрастен.

Защитата на Тръмп безуспешно се опита да премести делото в друг съдебен район, посочвайки, че в Манхатън той не може да получи справедлив процес. През 2020 г. в Манхатън Байдън победи Тръмп с 85% от гласовете. На 8 април апелативен съд отхвърли опита на Тръп да отложи началото на делото.

Лагерът на Тръмп подбираше за съдебни заседатели по-скоро хора с по-ниско образование, мъже от работническата класа, с негативно отношение към правоприлагащите органи, които се информират от по-консервативни медии. Държавното обвинение пък търсеше жени, по-образовани хора, т. нар. „бели якички“, които следят новините на по-либерални медии, обобщава Ройтерс.

Според юриста Епълбаум всичко зависи от това какви въпроси са задавани на потенциалния заседател, след като той предварително е бил проучен, но в процеса на подбор има и доза късмет. Епълбаум изтъква, че "и за прокуратурата, и за защитата изборът на заседатели е толкова натоварващ, че усещането е все едно е спускаш по Ниагарския водопад в бъчва“, цитира го Ройтерс.

Както отбелязва за Асошиейтед прес Тадеуш Хофмайстър – преподавател по право от университета в Дейтън, който изследва темата със съдебните заседатели, в много знакови дела държавното обвинение и защитата са нащрек за т. нар. „стелт заседатели“ (подобно на технологията „стелт“, от англ. by stealth – „крадешком, мълчаливо“, бел. авт.). Това са хора, които се опитват да отговарят на въпросите така, че да бъдат харесани за заседатели, защото искат да повлияят на решението на журито, да извлекат облага от участието си в процеса или да осъществят други лични замисли, обобщава АП.

АП отделя специално внимание на това, че първоначалната група от близо 200 души потенциални съдебни заседатели е била щателно проучена и в социалните мрежи. В постовете на тези хора държавното обвинение и защитата са търсили белези за затаена проблематична информация или екстремистки възгледи.

Потенциален заседател беше отхвърлен от защитата, защото през 2017 г. в пост написал за Тръмп, че „трябва да го пратят на топло“. Адвокатите на подсъдимия отхвърлиха и друг кандидат, който публикувал видео на нюйоркчани, които празнуват изборната победа на Байдън.

Според Тама Къдман – адвокат ветеран по наказателни дела, цитирана от АП, „никога не получаваме това, което искаме. Просто гледаме да се освободим от хора, които ни изглеждат опасни за клиента. Даваме си сметка, че е било избрано добро жури, ако никой не е доволен. Прокуратурата не е получила това, което иска. Защитата не е получила това, което иска. Но всички някак са се отървали от хората, от които наистина им се изправя косата“.

Джо-Елън Димитриъс – консултантка по попълването на съдебно жури, работила по процеса срещу Оу. Джей. Симпсън, казва, че през последните години проверките в социалните медии са станали ключови. Тя оприличава подбора на членове на съдебното жури на „полиграф за съдебни заседатели“. Задаването на точните въпроси е важно, защото човекът може да е изтрил активността си в интернет или да е ограничил достъпа до нея. Екипът на Тръмп отхвърли и кандидат за заседател, публикувал меме, на което Тръмп е обезглавен.

Съдия Мерчан обаче каза на адвокатите на защитата, че въпросът не е дали „някой е съгласен политически с клиента ви или не, въпросът е може ли той да бъде честен и безпристрастен“, цитира го АП.

Така или иначе, Тръмп вече се произнесе, че това дело срещу него, както и останалите три, представляват превръщане на правоприлагащите органи в оръжие, използвано срещу него от прокурори демократи и други държавни служители. Тръмп твърди, че те са в основата на скалъпените обвинения, които са опит да бъде извадена от релси неговата кандидат-президентска кампания.

Самото наказателно дело за прикритите пари срещу мълчание представлява предизвикателство за съдебната система на САЩ и я подлага на изпитание. Защото става дума за изправяне пред съд на бивш държавен глава и бивш главнокомандващ, отбелязва АП.

Тъй като съдия Мерчан задължи Тръмп да присъства на съдебните заседания, той обяви, че „ще води кампанията си нощем“.

Уникален аспект на започващото дело е и това, че бившият личен адвокат и довереник на Тръмп – Майкъл Коен, който през 2017 г. каза за сп. „Венити Феър“, че би поел куршум, изстрелян срещу Тръмп, сега е ключовият свидетел на обвинението. За период от 15 Коен изминава пътя от адвокат на Тръмп и човек, който оправя неприятностите му (т. нар. фиксър), до яростен антагонист на превърналия се в политик бизнесмен, обобщава Ройтерс.

Коен се обръща срещу Тръмп по средата на президентския му мандат, когато федерални следователи разследват ролята му в плащанията за Даниълс и други деяния с негово участие, припомня Ройтерс.

През 2019 г. Коен свидетелства пред комисия на американския Конгрес и заявява: „Срам ме е, защото знам какъв е г-н Тръмп. Той е расист. Той е мошеник. Той е измамник“, цитира го Ройтерс.

Година по-рано, когато плащанията за Даниълс излизат наяве, отбелязва Ройтерс, Коен първоначално заявява, че е платил на Даниълс с лични средства и никой не му ги е възстановявал. По-късно обаче се признава за виновен за нарушаване на федералния закон за финансиране на предизборна кампания във връзка с плащането на Даниълс. Тогава Коен свидетелства пред Конгреса, че Тръмп му е казал да плати, а парите са му или възстановени на вноски. Коен показа и копие от чек за 35 000 долара от личната банкова сметка на Тръмп.

Коен беше осъден на 3 години затвор и излежа близо година преди да излезе на свобода.

Да се осланя на показанията на лишения от адвокатски права Коен е рисковано за прокурора по делото Браг, предвид това, че юристът вече е давал в миналото фалшиви показания.

От друга страна, Коен призна, че голяма част от престъпното му поведение е произтичало от безрезервната му преданост към Тръмп. През 2023 г. Коен каза в интервю за Ройтерс, че очаква Тръмп и съюзниците му да го атакуват. „(Действат) изцяло като по учебник“, обобщи тогава Коен.

Безпрецедентният процес, […] обещава да бъде както по-обхватен, така и по-лишен от пикантност от фактическа гледна точка, отколкото етикетът „пари срещу мълчание“ може да предполага, коментира в. „Крисчън Сайънс Монитър“.

„Това е сложно дело и мисля, че не беше обърнато достатъчно внимание на това колко сложно ще бъде прокуратурата да докаже тезата си“, коментира Пол Колинс, професор по правни и политически науки в Университета на Масачузетс, Амхърст.

