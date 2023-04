Сторми Даниелс обяви, че не иска Тръмп да лежи в затвора

С торми Даниелс заяви, че е „абсолютно“ готова да свидетелства в наказателния процес срещу Доналд Тръмп в Ню Йорк, каза тя в интервю за Пиърс Морган, цитирано от CNN.

Stormy Daniels is “absolutely” willing to testify in Donald Trump’s New York criminal trial, she said in an interview with Piers Morgan, her first comments since the former president pleaded not guilty https://t.co/xqyIQ4jLWH