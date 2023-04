След обвиненията срещу Тръмп: Къде изчезна Мелания?

Б ившата първа дама на САЩ Мелания Тръмп забележимо отсъстваше от страната на съпруга си, когато той се предаде на властите в Ню Йорк, за да се изправи пред обвинения, свързани с плащания на „тайни пари“ на порнозвездата Сторми Даниелс.

Тръмп пледира невинен по 34 обвинения във фалшифициране на документи при плащането на пари на бившата порноактриса по време на предизборната кампания през 2016 г.

