Високопоставен командир на "Хизбула" е убит след израелския удар по Бейрут

В исокопоставен командир от елитните сили „Радуан“ на „Хизбула“ е бил убит при израелски удар в южните предградия на Бейрут на 6 май. Това заяви източник, близък до групировката, цитиран от АФП.

Това е първата атака срещу района от близо месец насам.

Израел нанесе удар срещу Бейрут за първи път от обявяването на примирие

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че армията е атакувала „командира на силите „Радуан“ на „Хизбула“.

Източникът, пожелал анонимност, уточни пред АФП, че е убит Малек Балут – оперативен командир в подразделението „Радуан“.

Ливанската държавна агенция NNA съобщи, че „израелски бойни самолети са нанесли удар по Гобейри“ в южните предградия на столицата – бастион на „Хизбула“.

Бейрут и южните му предградия не бяха подлагани на израелски удари от 8 април, когато мащабни атаки в Ливан отнеха живота на над 350 души.

Новият удар идва на фона на изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че има „много добър шанс“ за постигане на мирно споразумение с Иран.

„Хизбула“ въвлече Ливан във войната в Близкия изток на 2 март, след като атакува Израел в подкрепа на своя съюзник Иран.

Оттогава израелските удари в Ливан са убили над 2700 души и са разселили повече от един милион души, особено в южната и източната част на страната и в южните квартали на Бейрут.

Въпреки че на 17 април влезе в сила примирие, Израел продължи многократно да нанася удари по Ливан, най-вече в южните райони, а „Хизбула“ отвърна с атаки срещу израелски военни.