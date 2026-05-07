Високопоставен командир на "Хизбула" е убит след израелския удар по Бейрут

7 май 2026, 10:54
Източник: БТА

В исокопоставен командир от елитните сили „Радуан“ на „Хизбула“ е бил убит при израелски удар в южните предградия на Бейрут на 6 май. Това заяви източник, близък до групировката, цитиран от АФП.

Това е първата атака срещу района от близо месец насам.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че армията е атакувала „командира на силите „Радуан“ на „Хизбула“.

Източникът, пожелал анонимност, уточни пред АФП, че е убит Малек Балут – оперативен командир в подразделението „Радуан“.

Ливанската държавна агенция NNA съобщи, че „израелски бойни самолети са нанесли удар по Гобейри“ в южните предградия на столицата – бастион на „Хизбула“.

Бейрут и южните му предградия не бяха подлагани на израелски удари от 8 април, когато мащабни атаки в Ливан отнеха живота на над 350 души.

Новият удар идва на фона на изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че има „много добър шанс“ за постигане на мирно споразумение с Иран.

„Хизбула“ въвлече Ливан във войната в Близкия изток на 2 март, след като атакува Израел в подкрепа на своя съюзник Иран.

Оттогава израелските удари в Ливан са убили над 2700 души и са разселили повече от един милион души, особено в южната и източната част на страната и в южните квартали на Бейрут.

Въпреки че на 17 април влезе в сила примирие, Израел продължи многократно да нанася удари по Ливан, най-вече в южните райони, а „Хизбула“ отвърна с атаки срещу израелски военни. 

Източник: БГНЕС    
Как да избегнем неприятните миризми от климатика

Любопитно Преди 4 минути

Създадоха Временна комисия по приемането на Правилник за организацията и дейността на 52-рото НС

Създадоха Временна комисия по приемането на Правилник за организацията и дейността на 52-рото НС

България Преди 9 минути

За неин председател беше избран Димитър Здравков от "Прогресивна България"

<p>Ще има ли недостиг на самолетно гориво в Европа това лято?</p>

Брюксел търси резервен план за самолетното гориво преди летния сезон

Свят Преди 22 минути

ЕС подготвя мерки след кризата в Ормузкия проток и скока на цените

Експерт предупреди: Има риск от недостиг на петрол, ако Ормузкият проток остане блокиран

Експерт предупреди: Има риск от недостиг на петрол, ако Ормузкият проток остане блокиран

Свят Преди 31 минути

В България имаме достатъчно запаси от горива, както и керосин за авиацията, уточни председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев

„Треска за сини точки“: Защо световни звезди вече не могат да разпродадат концертите си?

Любопитно Преди 31 минути

Нов феномен завладява музикалната индустрия, докато големи изпълнители се борят да запълнят залите за своите участия

Осъдиха жена, измамила мъж да тегли кредити

Осъдиха жена, измамила мъж да тегли кредити

България Преди 50 минути

Тя ще трябва да изтърпи и отделно наказание в размер на 12 месеца, наложено ѝ по друго дело от Районния съд в София

След скандал: Пешеходец потроши кола във Велико Търново, арестуваха го

След скандал: Пешеходец потроши кола във Велико Търново, арестуваха го

България Преди 1 час

Конфликтът започнал заради рискова ситуация на пътя

Журналист за кризата в Румъния: Букурещ ще търси нова коалиция, а не избори

Свят Преди 1 час

Според Владимир Митев президентът ще има ключова роля в следващите седмици и е възможно да заложи на по-технократска фигура за премиер

Антон Кутев: "Прогресивна България" няма да приема закони, за да решава частни случаи

Антон Кутев: "Прогресивна България" няма да приема закони, за да решава частни случаи

България Преди 1 час

"Времето, когато Конституцията се променяше, за да навреди на определен политик, е безвъзвратно отминало", отбеляза той

Самолет, превозващ болен пътник от круизния кораб с огнище на хантавирус, кацна на летище „Схипхол“ в Амстердам

Спешна евакуация от „кораба на хантавируса“: Трети болен пътник беше транспортиран в Амстердам

Свят Преди 1 час

Въздушна линейка приземи пореден пациент от блокирания край Кабо Верде лайнер; здравните власти в Нидерландия са в готовност да поемат случая

Домати „на едро“ за 1 евро, а на сергията - 5: Браншовици алармират за мащабна спекула

Домати „на едро“ за 1 евро, а на сергията - 5: Браншовици алармират за мащабна спекула

България Преди 1 час

Търговци слагат надценки от над 300%, докато българските производители фалират; череши по кварталните магазини се продават на „космически“ цени до 75 евро за килограм

Археолози откриха непокътнат римски гроб в Хърватия

Любопитно Преди 1 час

Градът има важно място в римската история, тъй като в близост до него през 314 г. се е състояла битката за надмощие между императорите Константин Велики и Лициний

Куче нахапа 9-годишно момче край хижа в Челопеч: Детето е в болница с рани по главата

Куче нахапа 9-годишно момче край хижа в Челопеч: Детето е в болница с рани по главата

България Преди 1 час

Полицията задържа собственика на животното след инцидента; по случая е започнато разследване под надзора на прокуратурата

Анджелина Джоли с важна победа в съда: Планът на Брад Пит се провали

Любопитно Преди 1 час

Звездата от „Мария“ поиска и парични санкции срещу Пит, но съдът ги отхвърли

Снимката е илюстративна

Хибридната заплаха: 10 500 сайта и профила са обстрелвали ЕС с дезинформация през 2025 г.

Свят Преди 1 час

Отделът за информационна сигурност на ЕС разкри мащаба на руската намеса: Целта е всяване на недоверие в институциите и поляризация на обществото

Над 1000 овце „изчезнаха“ от ферми в Смолян и Чепеларе

Над 1000 овце „изчезнаха“ от ферми в Смолян и Чепеларе

България Преди 1 час

Според регистрациите във ВетИС обаче само няколко дни преди проверките цели 514 от „виртуалните“ овце дори са били „ваксинирани“ срещу Син език

