Starbase гласува за раждането на град под знака на SpaceX

Д веста осемдесет и трима души, имащи право на глас, ще решат днес дали домът на технологичния гигант "СпейсЕкс" (SpaceX) на милиардера Илон Мъск в южната част на щата Тексас да се превърне в официален град, носещ името Старбейс (Starbase), предаде Асошиейтед прес.

Одобрението на новия град при вота е почти сигурно. Повечето от 283-ата души, имащи право на глас, са служители на "СпейсЕкс" или са свързани с компанията и живеят на територията на съоръжението и площадката за изстрелване.

Texas voters set to approve Elon Musk's Starbase as an official city today



Space X is building housing, an office complex equipped with all of the amenities employees need



Elon moved Space X to TX from CA and brought high paying jobs with him pic.twitter.com/D4F7SatUD1