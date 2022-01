Ракета на "СпейсЕкс" ще се блъсне в Луната през март

Р акета, изстреляна от частната американска компания "СпейсЕкс" на Илон Мъск, е на път да се блъсне в Луната и да се взриви, съобщи Би Би Си.

Бустерната ракета "Фалкон 9" бе изстреляна през 2015 г., но след приключване на мисията й нямаше достатъчно гориво, за да се върне на Земята и затова остана в космоса.

Астрономът Джонатан МакДауъл каза за Би Би Си нюз, че това ще е първият известен досега сблъсък на неконтролирана ракета с Луната. Той увери, че ефектът от сблъсъка ще е минимален.

Ракетата бе изоставена във висока орбита преди седем години, след като успешно изведе в орбита метеорологичен спътник. Оттогава ракетата бе привличана от различни гравитационни сили ту към Земята, ту към Луната или Слънцето и маршрутът ѝ е доста хаотичен, каза проф.Макдауъл от Центъра по астрофизика "Харвард-Смитсониън" в САЩ.

A four-ton piece of a SpaceX rocket is expected to crash into the moon in March — and could carve out a crater up to 65 feet in diameter. https://t.co/jenF67mYKn