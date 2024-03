Товарният кораб "Дракон" на "Спейс Екс" бе изстрелян към МКС

Т оварният кораб "Дракон" на частната компания "Спейс Екс" бе изстрелян с ракета-носител "Фалкон-9" към Международната космическа станция (МКС) от космическия център "Кенеди" в щата Флорида, съобщи НАСА, която предаваше директно на сайта си началото на мисията.

Dragon lifts off from pad 40 for the first time in four years! pic.twitter.com/b3FJiydyvJ

Плановете предвиждат "Дракон" да се скачи с МКС на 23 март, събота.

Корабът ще остави на орбиталната станция около три тона товари, сред които хранителни запаси и оборудване, предназначено за научни експерименти.

Separation confirmed! Dragon is now on its way to autonomously dock with the @Space_Station on Saturday, March 23 at ~7:30 a.m. ET pic.twitter.com/MhUjDPtliC