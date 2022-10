Зеленски и украински представители спориха в Twitter с Мъск относно руската инвазия

У краинският президент Володимир Зеленски и други украински представители дебатираха с американския милиардер Илон Мъск в Twitter руската инвазия в Украйна. По време на дискусията дори се стигна до обидни реплики, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Разговорът започна с предложение на Мъск за мир между Киев и Москва,

основаващо се на нови референдуми под наблюдението на ООН, оставяне на Крим на Русия и на неутрален статут за Украйна. Милиардерът дори даде възможност на последователите си в Туитър да гласуват "За" или "Против" тази идея.

В отговор на което украинският президент Зеленски отговори с друго допитване, адресирано до последователите на милиардера:

"Какъв Илон Мъск предпочитате, онзи, който подкрепя Украйна или онзи, който подкрепя Русия?"

Which @elonmusk do you like more? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2022

Съветникът на Зеленски - Михайло Подоляк, предложи по-добър план за мир, при който да бъдат освободени окупираните територии,

в това число и анексирания Крим, да има демилитаризация и денуклеаризация на Русия и военнопрестъпниците да бъдат изправени пред международното правосъдие.

.@elonmusk there is a better peace plan.



1. 🇺🇦 liberates its territories. Including the annexed Crimea.



2. 🇷🇺 undergoes demilitarization and mandatory denuclearization so it can no longer threaten others.



3. War criminals go through international tribunal.



Let’s vote? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 3, 2022

А украинският посланик в Германия дори беше по-краен и директно заяви на Илон Мъск:

"Моят отговор е много дипломатичен и той е да вървите по дяволите".

Fuck off is my very diplomatic reply to you @elonmusk — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 3, 2022

След това Мъск пледира, че Русия може да реши още по-голяма мобилизация на населението си за една пълномащабна война,

която ще доведе до катастрофален брой жертви и в двата лагера. "Една победа на Украйна е малко вероятна в една пълномащабна война. Ако ви е грижа за украинския народ, търсете мир", заяви той.

It's certainly sad that russian propaganda works even on the brightest minds... — Петро Порошенко (@poroshenko) October 3, 2022

Зеленски вече каза, че Киев няма да преговаря с Москва, докато Путин е президент, припомня Франс прес.