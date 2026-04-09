Свят

Путин обяви Великденско примирие с Украйна

Кремъл отбеляза, че очаква Украйна да последва примера на Русия

9 април 2026, 22:30
Източник: EPA/БГНЕС

Р уският президент Владимир Путин обяви Великденско примирие с Украйна, съобщи днес пресслужбата на Кремъл, предава "Фокус".

''С решение на Върховния главнокомандващ на въоръжените сили на Руската федерация, във връзка с наближаващия православен празник Великден, се обявява прекратяване на огъня от 16:00 часа на 11 април до края на деня на 12 април 2026 г.'', се казва в изявлението.

Путин нареди спиране на огъня в Украйна

Кремъл отбеляза, че очаква Украйна да последва примера на Русия и също да спре военните действия по време на празника.

''Предполагаме, че украинската страна ще последва примера на Руската федерация'', се казва в изявлението.

Източник: Фокус    
Русия война Украйна Путин
