Актрисата Диана Димитрова приключи участието си в Hell’s Kitchen

О тборът на Златните загуби втори пореден участник, след като тази вечер Диана Димитрова приключи своето участие в Hell’s Kitchen. Раздираният от разделения и скандали колектив не се справи с напрежението на тежката вечерна резервация, а актрисата беше посочена като един от главните виновници за слабото представяне. Това принуди шеф Виктор Ангелов да отнеме куртката и шанса ѝ да се бори за победата.

Звездните кулинари преминаха през сериозно изпитание на смелостта и куража. Всеки един участник трябваше да познае какво се крие в тайните аквариуми на Кухнята на Ада, използвайки само допир и обоняние. След равенство в резултата кулинарно предизвикателство определи следващите номинирани и новия носител на седмичен имунитет. Оранжеви престилки облякоха актрисите Рая Пеева и Красимира Демирева, докато медалът на спасението заслужи риалити звездата Теодор- Чикагото.

Вечерната резервация се превърна в поредната причина споровете между Рая и Диана от Златните да бъдат възобновени. Това не позволи на отбора да се концентрира и да издаде своите поръчки, което принуди шеф Ангелов да ги накара да спрат работа и да се оттеглят. По-късно той съобщи окончателното си решение - да отстрани талантливата Диана от надпреварата. Междувременно Платинените постигнаха нова успешна резервация, с което заслужиха благодарността и аплодисментите на своя взискателен ментор.

Актрисата е и следващият гост в подкаста “Кухнята след Ада”, където тя разказа за неразбирателствата при Златните, за своите отношения с Рая, за вълнуваща си кариера в киното, театъра и изобразителното изкуство и за фаворита си за крайната победа. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Сините и Червените се завръщат в най-обсъждания ресторант в България след броени дни, когато техните кулинарни приключения ще продължат.

Не пропускайте новия епизод на Hell’s Kitchen във вторник, 14 април, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за Hell’s Kitchen може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

„Сърцето ми е разбито": Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

