„Това не е каквото изглежда“: Адвокатите на Шон „Диди“ Комбс с абсурдно обяснение за скандалните видеозаписи

Адвокатите на Шон „Диди" Комбс поискаха незабавното му освобождаване, твърдейки, че скандалните му секс маратони не са проституция, а защитено от закона „аматьорско порно"

9 април 2026, 17:11
З ащитата на Шон „Диди“ Комбс се надява да убеди федералния апелативен съд незабавно да освободи рапъра и да отмени присъдата му по обвинения, свързани с организиране на проституция. Тезата на защитниците е, че той се е занимавал с воайорство и любителска порнография – поведение, което според тях попада под закрилата на Първата поправка от Конституцията на САЩ, пише CNN.

Очаква се в четвъртък адвокатите на Комбс да се явят пред Апелативния съд на Втори окръг. Те ще твърдят, че окръжният съдия Арун Субраманиан е взел предвид „незаконно“ факти, по които музикалният магнат е бил оправдан, докато е изчислявал размера на присъдата му.

„Окръжният съд отказа да се съобрази с решението на съдебните заседатели“, посочват адвокатите в съдебна молба от декември.

Основателят на Bad Boy Records бе осъден миналия юли по две обвинения за трафик с цел проституция в нарушение на „Закона Ман“. Мотивът на съда бе, че той е организирал пътувания на ескорт момичета за сексуални услуги с тогавашната му приятелка Каси Вентура и друга жена, свидетелствала под псевдонима „Джейн“.

След осемседмичен процес Комбс бе оправдан по по-тежките обвинения, включително заговор за рекет и трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Прокурорите твърдяха, че той е принуждавал жените да правят секс с наети мъже, често под въздействието на наркотици. Маратонските сесии, които редовно са били записвани, са били известни като „Freak Offs“ и „хотелски нощи“.

През октомври Диди получи 50 месеца затвор, като според данните на Федералното бюро по затворите трябва да бъде освободен през април 2028 г. Той се намира в ареста от задържането си през септември 2024 г.

Юристите му настояват за освобождаване, изтъквайки, че обвиняеми за подобни престъпления обикновено получават около 15 месеца затвор. Те искат пълно оправдаване или връщане на делото за ново определяне на наказанието. Според защитата терминът „проституция“ в закона не е дефиниран ясно и тълкуването му в случая е прекалено широко.

„Секс маратоните бяха строго хореографирани представления с костюми, ролеви игри и сценично осветление. Те бяха заснемани, за да могат Комбс и неговите партньорки да ги гледат по-късно като аматьорско порно. Създаването и гледането на такова съдържание е конституционно защитено право“, се казва в официалния документ на защитата. Според тях „проституция“ има само там, където клиент плаща за секс на самото лице, на което се дават парите.

Прокуратурата определи тези аргументи като „несъстоятелни“. „Комбс не е дистрибутор на филми за възрастни. Той е наемал и транспортирал секс работнички, за да обслужват сексуалните му фантазии, като често е участвал директно в действията“, отговориха обвинителите през февруари. Според тях подобно тълкуване би позволило на всеки сводник да избегне правосъдието, просто като твърди, че е „снимал филм“.

Адвокатите на Диди обвиняват съдия Субраманиан и в това, че е игнорирал новите насоки на Комисията по изнасяне на присъди, които забраняват използването на оправдано поведение като отежняващо обстоятелство. Прокурорите обаче контрират, че съдията е бил „изключително прецизен“ и има право да вземе предвид цялостния характер на подсъдимия при определяне на крайното наказание.

