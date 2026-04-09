Недоволен служител подпали работното си място до основи

Той е заснет да предизвиква масивен пожар в склад, докато отправя критики към своя работодател

9 април 2026, 16:42
В идео, за което се твърди, че е заснето от самия извършител на пожара, показва как той подпалва огромния склад, като същевременно изразява недоволството си от компанията.

Шамел Абдулкарим, на 29 години, от Хайленд, е арестуван по две обвинения за тежък палеж заради подпалването на склад, управляван от компанията за потребителски стоки Kimberly-Clark в Онтарио.

Видео, публикувано в Instagram профил с името на Абдулкарим, го показва как подпалва стоки в склада, докато отправя обвинения към работодателя си.

„Всичко, което трябваше да направите, беше да ни плащате достатъчно, за да живеем“, повтаря той във видеото.

Кадрите показват как пакети с тоалетна хартия се запалват и бързо избухват в пламъци.

Полицията съобщи, че е наясно със съществуването на видеото и го разследва.

Източници, запознати с разследването, заявяват, че според следователите записът изглежда автентичен.

В ужасяващото видео се вижда огромният склад, натоварен с палети с пакети тоалетна хартия и кухненски ролки. Чува се глас по радиостанция, който казва: „Имаме пожар в склада“, докато човекът, който снима, предполагаемо Абдулкарим, бавно се движи от палет до палет и подпалва.

„Всичко, което трябваше да направите, е да ни плащате достатъчно, за да живеем“, казва той. „Всичко, което трябваше да направите, беше да ни плащате достатъчно, за да живеем.“

Докато пожарите бушуват на заден план, той добавя: „Може да не ни плащате достатъчно, за да живеем, но тези са адски евтини“, като показва запалка.

„Ето ви и стоката“, допълва той.

Съобщава се, че видеото е било препубликувано от служител в склада, който го е получил от човек на място.

Оригиналният Instagram профил с името на Абдулкарим е бил премахнат.

Абдулкарим е бил задържан недалеч от склада във вторник, докато пожарът все още е бушувал.

Той е държан без право на гаранция в ареста West Valley Detention Center в Ранчо Кукамонга.

Абдулкарим е обвинен, че умишлено е предизвикал огромния пожар, който е обхванал сградата, разположена близо до South Hellman Avenue и Merrill Avenue, около 00:30 ч.

Разследващите посочват, че Абдулкарим е разгневен служител на склада, който е изразявал недоволството си от работата чрез публикации онлайн.

По данни на източници, запознати със случая, около 20 служители са се намирали в склада по време на избухването на пожара, включително и Абдулкарим.

Първоначално той е бил в неизвестност, но по-късно е открит.

Полицията все още събира подробности относно мотива му.

„Този пожар много бързо беше определен като съмнителен по своя характер“, заяви заместник-началникът на противопожарната служба в Онтарио Майк Уедел.

Собственичката на изгорелия склад: Пожарът е умишлен

„Още в самото начало беше установено лице от интерес. Това лице е задържано.“

Пожарът от шеста степен е бил толкова мащабен, че на помощ са се притекли и съседни противопожарни служби, включително пожарната служба на окръг Сан Бернардино. Над 140 пожарникари са се борили с огъня, който е продължил да гори през целия ден.

Складът, който е изгорял, е оценен на около 156 милиона долара, според Zillow.

Сградата се е запалила с изключителна интензивност заради наличието на хартиени продукти, които са подхранили пламъците.

Kimberly-Clark е компания за хигиенни продукти, която притежава марки като Huggies и Kleenex.

Тази статия е възпроизведена от New York Post с разрешение.

Недоволен служител Палеж на склад Kimberly Clark Шамел Абдулкарим Видеозапис Работно място Недостатъчно заплащане Масивен пожар Арест 156 милиона долара щети
