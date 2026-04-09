МВР: 250 са задържаните за изборни нарушения

П олучените сигнали за изборни престъпления на територията на България към момента са 1468, образуваните досъдебни производства са 409, задържани са 250 души, а предупредителните протоколи във връзка с предстоящите избори 3713. Тези данни изнесоха пред журналисти вътрешният министър Емил Дечев и главният секретар на МВР Георги Кандев, предава NOVA.

За сравнение за изборите през 2024 година получените сигнали за изборни престъпления са 265, образувани са 70 досъдебни производства и са задържани 42 лица. Предупредителните протоколи са били 911.

„Това, което забелязваме, е повишено доверие на обществото в ръководството на МВР и това ясно се вижда от статистиката на подадените сигнали за извършени престъпления против политическите права на гражданите”, заяви министър Дечев.

Той обърна внимание на една тревожна тенденция - лица, заемащи публични длъжности се опитват да въздействат по неправомерен начин на изборния процес. „Имаме случай в Северозападна България, в който кмет на населено място раздава социални помощи, предоставени от фондация, като в съответния плик се поставят и предизборни брошури на политическа партия, която участва в изборния процес”, каза вътрешният министър и допълни, че по случая е образувано досъдебно производство.

„Имаме случай, в който зам.-кмет на граничен град предлага на лице да се включи в купуването на гласове, като му предлага определен размер на сумата, която трябва да даде на всяко едно лице, което е съгласно да продаде гласа си и в същото време му дава оферта каква сума да запази за себе си”, коментира още той.

По думите на вътрешния министър има и случаи, в които се правят опити за купуване на гласове сред ученици, навършили пълнолетие. Дечев обясни, че става въпрос за деца в 11 и 12 клас. Той коментира още, че схемите са най-различни и подчерта, че МВР ще бъде безкомпромисно към извършителите на изборни престъпления, без значение на каква длъжност са те.

Главният секретар на МВР Георги Кандев даде подробности за дава случая на изборни престъпления от 8 април. „Малко преди 11 часа на обяд на тел. 112 в ОД на МВР-Пловдив е получен сигнал от лице, че две лица в момента теглят крупна сума в банка в Пловдив, с която сума ще се купуват гласове. Сигналът незабавно е докладван в Районна прокуратура - Пловдив и успоредно с това колеги от ОД на МВР-Пловдив създават заградителни мероприятия, при които са установени две лица със сумата 88 720 евро, изтеглени малко преди това от банката. И двете лица са криминално проявени и осъждани за пране на пари в миналото”, обясни Кандев.

Късно снощи е получен и друг сигнал в Районното управление в Ябланица за три лица, които са получили пари в село Брестница, които да раздават за изборите. „Създадена е незабавна организация за проверка на сигнала и рано тази сутрин колеги от ОД на МВР-Ловеч и Районното управление в Ябланица проникват в три адреса. В адресите са намерени над 40 хиляди евро и е задържано едно лице”, заяви Кандев.

Той посочи още, че във връзка с предстоящите Великденски празници МВР няма да бъде на облекчен режим на работа. По думите му е създадена организация във всеки един полицейски участък да има необходимия брой служители.

От МВР отново призоваха гражданите да подават сигнали за изборни нарушения, като заявиха, че всеки един сигнал ще бъде обработен.