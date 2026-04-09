Учени откриха неочаквана връзка между брака и рака

Мащабно проучване върху 100 милиона души показва, че несемейните мъже и жени са изложени на до 85% по-висок риск от рак. Учените откриват връзка между семейния статус и честотата на заболяването, особено при форми, които са напълно предотвратими

9 април 2026, 13:59
ЕС призова Израел да прекрати ударите срещу Ливан

„Огнено кълбо“: Мисия „Артемис II“ пред най-опасното си изпитание при завръщането си

Учени предупреждават, че капацитетът на планетата е изчерпан

„Съкрушително поражение“: Москва обяви края на операцията срещу Иран за провал на САЩ

Нова ескалация в Залива: Иран постави условия за корабоплаването в Ормузкия пролив

Ливан обяви ден на траур,

В Иран: САЩ и Израел нарушиха мирното ни предложение

Иран обяви, че затваря напълно Ормузкия проток и заплаши с удари

И зследователи от Комплексния онкологичен център „Силвестър“ (Медицинско училище „Милър“, Университет в Маями) установиха: при хората, които никога не са сключвали брак, рискът от заболяване е по-висок, отколкото при тези, които са или са били женени.

Проучването обхваща над четири милиона случая на рак и данни за население от над сто милиона души в 12 щата на САЩ.

То е публикувано в Cancer Research Communications.

Учени: Неженените ги грози по-ранна смърт

Повишен риск е открит при почти всички основни видове рак, но той е най-силно изразен при предотвратимите форми - свързаните с инфекции, тютюнопушене, употреба на алкохол и, при жените, с репродуктивни фактори.

Според получените данни, при мъжете, които никога не са били женени, рискът от развитие на рак е със 70% по-висок в сравнение с женените мъже. При неомъжените жени този показател е около 85% в сравнение с омъжените или тези, които са били в брак по-рано.

Според изследване семейните са физически по-активни, по-малко пушат и употребяват по-малко спиртни напитки

Особено силна връзка е открита при отделни видове рак. При мъжете, които никога не са били женени, анален рак се среща около пет пъти по-често, отколкото при женените. При жените, които никога не са били омъжени, ракът на маточната шийка се диагностицира почти три пъти по-често. И двата вида рак са свързани с HPV инфекция, така че разликите вероятно отразяват нивата на контакт с вируса, както и, в случая с рака на маточната шийка, редовността на скрининговите изследвания.

Сами или в нещастен брак: Кое е по-добре за здравето ни

За видове рак като рака на яйчниците и ендометриума, разликите между семейните категории могат частично да се обяснят със защитния ефект на раждането, което статистически се случва по-често при омъжените жени. При видовете рак с добре установени скринингови програми - рак на гърдата, щитовидната жлеза и простатата - връзката със семейното положение се оказва по-слаба.

Изследователите откриват също възрастови и расови разлики. Връзката между липсата на брак и риска от рак е по-силна при хора над 50 години. По отношение на расовите различия, най-високи общи нива са регистрирани при чернокожите мъже, които никога не са били женени. Същевременно, при женените чернокожи мъже нивата на заболеваемост са по-ниски от тези при женените бели мъже.

Данните са събирани в 12 щати на САЩ в периода между 2015 и 2022 г.

Женените мъже ходят по-често на лекар

Началната точка - 2015 г. - е избрана, тъй като тогава Върховният съд на САЩ легализира еднополовите бракове в цялата страна, което позволява коректното включване на еднополовите двойки в категорията „женени“.

В анализа са включени случаи на злокачествени образувания, диагностицирани при хора на възраст 30 и повече години. Всеки пети възрастен в изследваната популация никога не е бил в брак.

Авторите на изследването подчертават, че данните не означават, че самият брак предотвратява рака или че хората трябва да се женят с цел профилактика.

По-рано бе установено, че бракът е свързан с по-ранна диагностика и по-добра преживяемост след поставяне на диагнозата - благодарение на по-силната система за подкрепа, икономическата стабилност и по-голямото придържане към лечението. Настоящото проучване обаче за първи път показва върху толкова мащабни данни, че семейното положение е свързано не само с прогнозата след диагнозата, но и със самата вероятност от разболяване.

Бракът е полезен за здравето, особено при мъжете

Както обясняват учените, хората, които пушат и пият по-малко, се отнасят по-отговорно към здравето си и редовно преминават медицински прегледи, имат и по-голяма вероятност да сключат брак. Изследователите отбелязват, че за несемейните хора това означава необходимост от повишено внимание към рисковите фактори, редовни скрининги и поддържане на контакт със здравната система.

Авторите признават и ограниченията в работата си. Първо, причинно-следствена връзка не е установена: не може да се изключи, че хората, водещи първоначално по-здравословен начин на живот, с по-голяма вероятност сключват брак. Второ, от анализа са изключени тези, които живеят заедно без брак. Трето, категорията „били или са в брак“ обединява женени, разведени и вдовци, което не позволява да се оцени влиянието на преходите между тези статуси.

В бъдеще авторите планират да разделят категорията на подгрупи и да проведат дългосрочни изследвания, за да разберат как промяната в семейното положение влияе върху риска от рак в продължение на десетилетия. Въпреки това, самият факт за наличието на връзка между брака и риска от рак е ново и интересно наблюдение, заслужаващо по-нататъшно изучаване.

Източник: Рамблер    
ВАС отказа да спре делото за освобождаването на Гюров от БНБ

„Огнено кълбо“: Мисия „Артемис II“ пред най-опасното си изпитание при завръщането си

Доналд Тръмп критикува НАТО след

„Черна Барби от 80-те“: Сиара Милър провокира с цепка и коментар за „откраднатото гадже“

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Има един начин хората да слязат от колите в града и той не е с ограничения

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Двама души загинаха при руски удари в Харковска и Запорожка област

Свят Преди 1 час

Нападнаха и ограбиха жена в Радомир, двама са задържани

България Преди 1 час

Арабски шейх остава в българския арест: Дължи милиони в родината си

България Преди 1 час

Кръв, глад и канибализъм: Ужасяващата истинска история зад „Хензел и Гретел"

Любопитно Преди 1 час

Шофьорът, убил полицай на Северната тангента, се призна за виновен

България Преди 1 час

Градският транспорт в София с удължено работно време за Великден

България Преди 1 час

Трайков: Резервите от горива са при липса на количества, не за въздействие върху цените

България Преди 2 часа

Разкриха причината за смъртта на звездата от „Супермен" Валери Перин

Свят Преди 2 часа

Спасиха над 250 кучета от жилище във Великобритания

БАБХ спря над 260 тона опасни храни и затвори 27 обекта, някои от които - свързани с лица с имунитет

България Преди 2 часа

Нови изненадващи обрати в "The Floor"

Любопитно Преди 2 часа

Българска делегация няма да отиде за Благодатния огън в Йерусалим и тази година

България Преди 2 часа

Израел ликвидира племенника на лидера на "Хизбула" Наим Касем

Свят Преди 2 часа

Хирурзи извадиха 10-сантиметров червей от окото на пациентка

Какво научи Петер Магяр от човека, който загуби срещу Виктор Орбан

Свят Преди 2 часа

Обрат, арестуваха съпруга на жената, паднала от лодка и изчезнала в морето на Бахамите, разследват го за убийство

