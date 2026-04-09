Унгария ще купи суров петрол от САЩ за 500 млн. долара

У нгария ще купи суров петрол на стойност 500 милиона долара от САЩ с цел „диверсификация на източниците на доставки“.

Това заяви унгарски правителствен представител след посещението на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, предаде АФП.

Ванс посети Будапеща тази седмица, за да подкрепи националистическия премиер Виктор Орбан, който е изправен пред безпрецедентно предизвикателство за 16-годишното си управление на парламентарните избори на 12 април.

Унгарската зависимост от руския петрол се сблъсква с реалността

Унгарската петролна компания MOL ще започне да купува суров петрол от САЩ „през следващите седмици и месеци“, заяви началникът на кабинета на Орбан – Гергели Гуяш.

„Тази стъпка служи за диверсификация на източниците на доставки и е част от укрепването на енергийните отношения между САЩ и Унгария“, добави той.

По данни на Белия дом MOL ще закупи 510 000 тона суров петрол на стойност 500 милиона долара от САЩ и американски енергийни компании.

В изявлението се подчертават „постиженията“ в двустранните отношения, засилени след „историческото посещение“ на Ванс в страната от ЕС.

Орбан: Стиснахме си ръцете с Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подкрепя преизбирането на Орбан, а държавният секретар Марко Рубио също посети Унгария през февруари.

Въпреки това страната продължава в значителна степен да разчита на руски енергийни ресурси. Орбан се разграничи от повечето лидери в ЕС, като запази тесни връзки с руския президент Владимир Путин въпреки инвазията в Украйна.