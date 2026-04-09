Свят

Унгария ще купи суров петрол от САЩ за 500 млн. долара

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подкрепя преизбирането на Орбан

9 април 2026, 17:03
Източник: AP/БТА

У нгария ще купи суров петрол на стойност 500 милиона долара от САЩ с цел „диверсификация на източниците на доставки“.

Това заяви унгарски правителствен представител след посещението на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, предаде АФП.

Ванс посети Будапеща тази седмица, за да подкрепи националистическия премиер Виктор Орбан, който е изправен пред безпрецедентно предизвикателство за 16-годишното си управление на парламентарните избори на 12 април.

Унгарската зависимост от руския петрол се сблъсква с реалността

Унгарската петролна компания MOL ще започне да купува суров петрол от САЩ „през следващите седмици и месеци“, заяви началникът на кабинета на Орбан – Гергели Гуяш.

„Тази стъпка служи за диверсификация на източниците на доставки и е част от укрепването на енергийните отношения между САЩ и Унгария“, добави той.

По данни на Белия дом MOL ще закупи 510 000 тона суров петрол на стойност 500 милиона долара от САЩ и американски енергийни компании.

В изявлението се подчертават „постиженията“ в двустранните отношения, засилени след „историческото посещение“ на Ванс в страната от ЕС.

Орбан: Стиснахме си ръцете с Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подкрепя преизбирането на Орбан, а държавният секретар Марко Рубио също посети Унгария през февруари.

Въпреки това страната продължава в значителна степен да разчита на руски енергийни ресурси. Орбан се разграничи от повечето лидери в ЕС, като запази тесни връзки с руския президент Владимир Путин въпреки инвазията в Украйна.

Източник: БГНЕС    
САЩ Суров петрол Виктор Орбан Унгария
Днес, за първи път от 40 дни, Иран наистина спря атаките

„Ще бъде нещо голямо": Мелания Тръмп с извънредно изявление от Белия дом, светът гадае какво ще е то

Недоволен служител подпали работното си място до основи

Дъщерята на Шумахер проговори за трагедията с баща ѝ

Инвалидните пенсии вече гонят тези за стаж и възраст

pariteni.bg
Има един начин хората да слязат от колите в града и той не е с ограничения

carmarket.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

Преди 2 дни
Ексклузивно

Преди 2 дни
Ексклузивно

Преди 2 дни
Ексклузивно

Преди 2 дни
„Това не е каквото изглежда": Адвокатите на Шон „Диди" Комбс с абсурдно обяснение за скандалните видеозаписи

Свят Преди 19 минути

Адвокатите на Шон „Диди“ Комбс поискаха незабавното му освобождаване, твърдейки, че скандалните му секс маратони не са проституция, а защитено от закона „аматьорско порно“

Виктор: "Пееш или лъжеш" ми даде увереност да повярвам в себе си

Любопитно Преди 55 минути

От детството в домове за сираци до сцената на “Като две капки вода” - Виктор споделя за трудния път, музиката като спасение и силата на семейството, което създава

Снимката е илюстративна

Любопитно Преди 1 час

От вярна съпруга до светица с уред за мъчения: „Портрет на млада жена с еднорог“ се оказа хроника на наложените женски идеали. Вижте как рентгеновите лъчи разгадаха мистерията на едно прерисувано и контролирано от мъжете през вековете лице

Зеленски: САЩ пренебрегват помощта на Русия за Иран

Свят Преди 1 час

Чухме ли реакция от страна на САЩ към Русия, че те трябва да спрат?

Обявиха за невменяем убиеца на украинската бежанка във влака в САЩ

Свят Преди 1 час

34-годишният Декарлос Браун-младши няма да може да бъде изправен пред съда, докато съдията не постанови, че умствените му способности са „възстановени“

Възобновяват делото срещу Нетаняху за корупция

Свят Преди 1 час

Процесът срещу него започна през 2020 г. и може да доведе до затвор

Арестуваха шеф на световните ски за 30 милиона евро

Свят Преди 1 час

Той е бил арестуван при опит да напусне Хърватия с недекларирани 120 000 евро

„Изживей България" разкрива тайни в сърцето на Балкана

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

Мелони се дистанцира от Тръмп в опит да рестартира управлението си

Свят Преди 1 час

Речта идва, след като правителството претърпя поражение на референдум за съдебна реформа, който мнозина възприеха като вот на доверие към самата Мелони

Вечната младост, за която никой не мечтае: Трите опасни диагнози зад детското изражение

Свят Преди 1 час

Гладката кожа и липсата на бръчки могат да бъдат маска за сериозни генетични аномалии. Синдромите на Ларон, Търнър и Елерс-Данлос буквално спират времето за външния вид, но на цената на тежки увреждания на органите, ставите и съдовата система

Трафикът през Ормузкия проток не тръгва

Свят Преди 1 час

Преминават средно по няколко кораба на ден, в сравнение със 140 кораба дневно преди началото на военните действия.

„Chef's Kiss": Какво представлява популярният десерт, за който всички говорят

Любопитно Преди 2 часа

Прочетете за необичайната презентация на десерта

ЕК поиска Унгария да обясни спешно за връзките ѝ с Русия

Свят Преди 2 часа

Френският външен министър Жан-Ноел Баро обвини Унгария в „предателство“

Владимир Караджов

Любопитно Преди 2 часа

Отборите се изправят пред ново предизвикателство тази събота в 20:00 ч.

Скритият гардероб на Елизабет II: Уникална изложба за 100-годишнината от рождението ѝ

Любопитно Преди 2 часа

Бъкингамският дворец отбелязва 100 г. от рождението на Елизабет II с уникална изложба на нейния гардероб – от детски рокли до легендарни тиари, разкриващи безстрашния ѝ стил и огромното ѝ влияние върху световната мода през десетилетията

Карди Би твърди, че крадци са похарчили 60 000 долара от кредитната ѝ карта

Свят Преди 2 часа

Изпълнителката, която е към края на турнето си Little Miss Drama, направи разкритията в Instagram

Всичко от днес

От мрежата

Колко време отнема чифтосването при кучетата

dogsandcats.bg

11 породи кучета със силен характер и собствено мнение

dogsandcats.bg
1

Най-популярните мъжки парфюми: класически и модерни аромати

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg

Бон апети: Катето Евро разкри рецептата на бабиния козунак

Edna.bg

Милорад от Hell’s Kitchen: Искам поне 3 деца и собствен бизнес! (ВИДЕО)

Edna.bg

Локо София поведе на Берое с попадение на Адил Тауи

Gong.bg

Засада спря Локо Сф от втори гол

Gong.bg

„Ще изпълня завета ти“: Синът на Мишо Белчев - с трогателен пост към баща си

Nova.bg

Работник почина след падане от скеле в Бургас (СНИМКИ)

Nova.bg