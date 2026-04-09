Заснеха огромна светкавица да удря самолет над Варна

С амолет "Боинг" 747-443 е бил ударен от светкавица по време на излитане от Варна, съобщава MeteoBalkans.

При инцидента няма последствия за машината и пътниците на борда.

По първоначална информация, самолетът е попаднал в зона с гръмотевична активност, малко след излитане.

Подобни инциденти не са рядкост, но светкавиците не представляват никаква опасност за съвременните самолети, тъй като корпусът им действа като Фарадеева клетка.

Уникалното в случая е, че моментът, в който светкавицата удря самолета е бил заснет.