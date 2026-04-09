Свят

„Ел Ниньо“ се завръща? Ето какво може да означава за времето през 2026 г.

9 април 2026, 14:20
Учени откриха неочаквана връзка между брака и рака
ЕС призова Израел да прекрати ударите срещу Ливан
„Огнено кълбо“: Мисия „Артемис II“ пред най-опасното си изпитание при завръщането си
Учени предупреждават, че капацитетът на планетата е изчерпан
„Съкрушително поражение“: Москва обяви края на операцията срещу Иран за провал на САЩ
Нова ескалация в Залива: Иран постави условия за корабоплаването в Ормузкия пролив
Ливан обяви ден на траур, "Хизбула" отговори с ракетна атака срещу Израел
В Иран: САЩ и Израел нарушиха мирното ни предложение

М етеоролози наблюдават ранни промени в Тихия океан, които подсказват, че „Ел Ниньо“ може да започне да се формира по-късно тази година. Макар явлението да се развива бавно, то може да окаже значително влияние върху времето в САЩ и други части на света през следващите месеци и години.

  • Какво представлява „Ел Ниньо“?

„Ел Ниньо“ е климатичен феномен, който се появява, когато повърхностните води в централната и източната част на Тихия океан около екватора се затоплят необичайно. Неговата противоположна фаза е „Ла Ниня“, при която същите води са по-студени от средното.

Макар да започва в океана, „Ел Ниньо“ влияе върху атмосферната циркулация, променяйки посоката на ветровете и траекториите на бурите. Това води до промени в разпределението на валежите. В някои региони те се увеличават, а в други намаляват.

  • Кога може да се развие?

Според прогнозите на метеоролозите условията за развитие на „Ел Ниньо“ могат да се появят между края на пролетта и началото на лятото.

„Тенденциите подкрепят развитието на „Ел Ниньо“ в края на пролетта до началото на лятото“, посочва старши метеорологът от AccuWeather Чат Мерил.

Той допълва, че този период е по-труден за прогнозиране, т.нар. „пролетна бариера на предсказуемостта“. Въпреки това ранните данни сочат постепенно оформяне на климатичния модел, който може да стане по-ясен към есента.

„Обикновено колкото по-силен е сигналът, толкова по-голяма е увереността в очакваните ефекти при типичен сезон на „Ел Ниньо“, казва друг експерт от AccuWeather.

Източник: iStock
  • Влияние върху ураганите

„Ел Ниньо“ може да има съществено влияние върху сезона на ураганите в Атлантическия океан, особено в края на лятото и началото на есента.

Според специалистите явлението увеличава т.нар. срязване на вятъра, промяна в скоростта и посоката на ветровете с височината. Това затруднява формирането и усилването на тропически циклони.

„Това може да доведе до по-слабо развитие на бури и да бъде пречка за свръхактивен сезон на ураганите“, обясняват експерти.

В същото време подобни условия често благоприятстват по-активен сезон в източната част на Тихия океан.

Източник: iStock
  • Какво следва?

„Ел Ниньо“ все още е в начален етап на развитие и крайният му интензитет ще бъде решаващ за мащаба на въздействието му. Според метеоролозите влиянието му може да се усети в края на 2026 г., както и през зимата на 2026–2027 г.

Последвайте ни

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Свят Преди 23 минути

Изпълнителката, която е към края на турнето си Little Miss Drama, направи разкритията в Instagram

България Преди 41 минути

Инцидентът е станал в участъка между селата Долно Сахране и Дунавци

България Преди 2 часа

Непознат мъж ѝ отправил заплахи и ѝ нанесъл удари в гърба

Любопитно Преди 2 часа

Зендая и Сидни Суини демонстрираха хладно отношение на премиерата на „Еуфория“ заради слухове за любовен триъгълник с Том Холанд и политически различия, въпреки опитите на техните екипи да отрекат предполагаемата вражда между актрисите

България Преди 2 часа

По данни на прокуратурата количеството е близо 39,7 килограма коноп

България Преди 2 часа

Софийският апелативен съд остави в ареста шейх Алнахян, издирван от Интерпол за финансови престъпления. Магистратите отхвърлиха доводите на защитата за изтекла давност и приеха, че липсата на адрес у нас създава реален риск чужденецът да се укрие

Любопитно Преди 2 часа

Макар и в познатия си вид приказката да е доста мрачна – включваща изоставяне, опити за канибализъм, робство и убийство – нейният действителен произход е още по-ужасяващ

България Преди 2 часа

Защитата му поиска делото да бъде разгледано при условия на съкратено производство

България Преди 2 часа

Това съобщават от Столичната община

България Преди 2 часа

Министърът на енергетиката обяви параметрите на помощта за бизнеса и коментира проверките на сметките за ток

Свят Преди 3 часа

Актрисата от култовата поредица „Супермен“ е починала вследствие на остър кардиопулмонален арест (внезапно спиране на сърцето)

Свят Преди 3 часа

Животните са били открити в тежки условия и вече се настаняват в спасителни центрове

България Преди 3 часа

Любопитно Преди 3 часа

Кой ще успее да опази територията си – гледайте тази неделя от 20:00 ч.

България Преди 3 часа

Решението е взето на заседание на Светия синод

Свят Преди 3 часа

Ударът е бил извършен през изминалата нощ в ливанската столица Бейрут

