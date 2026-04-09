„Ел Ниньо“ се завръща? Ето какво може да означава за времето през 2026 г.

М етеоролози наблюдават ранни промени в Тихия океан, които подсказват, че „Ел Ниньо“ може да започне да се формира по-късно тази година. Макар явлението да се развива бавно, то може да окаже значително влияние върху времето в САЩ и други части на света през следващите месеци и години.
- Какво представлява „Ел Ниньо“?
„Ел Ниньо“ е климатичен феномен, който се появява, когато повърхностните води в централната и източната част на Тихия океан около екватора се затоплят необичайно. Неговата противоположна фаза е „Ла Ниня“, при която същите води са по-студени от средното.
Макар да започва в океана, „Ел Ниньо“ влияе върху атмосферната циркулация, променяйки посоката на ветровете и траекториите на бурите. Това води до промени в разпределението на валежите. В някои региони те се увеличават, а в други намаляват.
- Кога може да се развие?
Според прогнозите на метеоролозите условията за развитие на „Ел Ниньо“ могат да се появят между края на пролетта и началото на лятото.
„Тенденциите подкрепят развитието на „Ел Ниньо“ в края на пролетта до началото на лятото“, посочва старши метеорологът от AccuWeather Чат Мерил.
Той допълва, че този период е по-труден за прогнозиране, т.нар. „пролетна бариера на предсказуемостта“. Въпреки това ранните данни сочат постепенно оформяне на климатичния модел, който може да стане по-ясен към есента.
„Обикновено колкото по-силен е сигналът, толкова по-голяма е увереността в очакваните ефекти при типичен сезон на „Ел Ниньо“, казва друг експерт от AccuWeather.
- Влияние върху ураганите
„Ел Ниньо“ може да има съществено влияние върху сезона на ураганите в Атлантическия океан, особено в края на лятото и началото на есента.
Според специалистите явлението увеличава т.нар. срязване на вятъра, промяна в скоростта и посоката на ветровете с височината. Това затруднява формирането и усилването на тропически циклони.
„Това може да доведе до по-слабо развитие на бури и да бъде пречка за свръхактивен сезон на ураганите“, обясняват експерти.
В същото време подобни условия често благоприятстват по-активен сезон в източната част на Тихия океан.
- Какво следва?
„Ел Ниньо“ все още е в начален етап на развитие и крайният му интензитет ще бъде решаващ за мащаба на въздействието му. Според метеоролозите влиянието му може да се усети в края на 2026 г., както и през зимата на 2026–2027 г.