ЕС призова Израел да прекрати ударите срещу Ливан

Ливан обяви ден на траур, "Хизбула" отговори с ракетна атака срещу Израел

Е вропейският съюз призова Израел да прекрати ударите си в Ливан и предупреди, че те застрашават примирието между Съединените щати и Иран.

„Действията на Израел поставят под сериозно напрежение примирието между САЩ и Иран. Споразумението трябва да обхване и Ливан“, заяви върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас.

„Хизбула" въвлече Ливан във войната, но правото на Израел на самозащита не оправдава нанасянето на толкова мащабни разрушения“, подчерта тя.

„Израелските удари убиха стотици хора през изминалата нощ, затова е трудно да се твърди, че подобни действия попадат в рамките на самозащитата“, добави Калас.

„Хизбула" трябва да се разоръжи, както се е съгласила. Европейският съюз подкрепя усилията на Ливан за разоръжаването на подкрепяната от Иран групировка“, коментира още тя.

На този фон ливанската Национална новинарска агенция (ННА) съобщи, че вражески (израелски - бел. ред.) бойни самолети са атакували тази сутрин Клайла и Хирбет Селм в района Крум в Южен Ливан, близо до границата с Израел.

Израелската агресия е била подновена срещу град Дуейр с втори удар за по-малко от час, насочен срещу жилищна и търговска сграда в квартал Ал Уади. Бойните самолети също така са бомбардирали стадиона в град Ал Шаркия, като отломките и развалините са блокирали главния път между Ал Шаркия и Дуейр.

Град Джебшит също е бил подложен на втори удар, а град Зауатар Ал Гарбия и районът между Зауатар Ал Шаркия (Източен Зауатар) и Зауатар Ал Гарбия (Западен Зауатар) са били поразени при два въздушни удара, отбелязва ННА.