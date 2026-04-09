Свят

ЕС призова Израел да прекрати ударите срещу Ливан

Действията на Израел поставят под сериозно напрежение примирието между САЩ и Иран, заяви Кая Калас

9 април 2026, 13:51
Учени откриха неочаквана връзка между брака и рака

„Огнено кълбо“: Мисия „Артемис II“ пред най-опасното си изпитание при завръщането си

Учени предупреждават, че капацитетът на планетата е изчерпан

„Съкрушително поражение“: Москва обяви края на операцията срещу Иран за провал на САЩ

Нова ескалация в Залива: Иран постави условия за корабоплаването в Ормузкия пролив

Ливан обяви ден на траур,

В Иран: САЩ и Израел нарушиха мирното ни предложение

Иран обяви, че затваря напълно Ормузкия проток и заплаши с удари

Е вропейският съюз призова Израел да прекрати ударите си в Ливан и предупреди, че те застрашават примирието между Съединените щати и Иран.

„Действията на Израел поставят под сериозно напрежение примирието между САЩ и Иран. Споразумението трябва да обхване и Ливан“, заяви върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас.

„Хизбула" въвлече Ливан във войната, но правото на Израел на самозащита не оправдава нанасянето на толкова мащабни разрушения“, подчерта тя.

„Израелските удари убиха стотици хора през изминалата нощ, затова е трудно да се твърди, че подобни действия попадат в рамките на самозащитата“, добави Калас.

„Хизбула" трябва да се разоръжи, както се е съгласила. Европейският съюз подкрепя усилията на Ливан за разоръжаването на подкрепяната от Иран групировка“, коментира още тя. 

На този фон ливанската Национална новинарска агенция (ННА) съобщи, че вражески (израелски - бел. ред.) бойни самолети са атакували тази сутрин Клайла и Хирбет Селм в района Крум в Южен Ливан, близо до границата с Израел.

Израелската агресия е била подновена срещу град Дуейр с втори удар за по-малко от час, насочен срещу жилищна и търговска сграда в квартал Ал Уади. Бойните самолети също така са бомбардирали стадиона в град Ал Шаркия, като отломките и развалините са блокирали главния път между Ал Шаркия и Дуейр.

Град Джебшит също е бил подложен на втори удар, а град Зауатар Ал Гарбия и районът между Зауатар Ал Шаркия (Източен Зауатар) и Зауатар Ал Гарбия (Западен Зауатар) са били поразени при два въздушни удара, отбелязва ННА.

Източник: БГНЕС, БТА/Денис Киров    
Ливан Израел удари ЕС Кая Калас
Последни новини

Работник е с опасност за живота след падане от скеле в Бургас

България Преди 47 минути

Младият мъж е откаран в бургаската болница в тежко състояние

Нападнаха и ограбиха жена в Радомир, двама са задържани

България Преди 1 час

Непознат мъж ѝ отправил заплахи и ѝ нанесъл удари в гърба

Арабски шейх остава в българския арест: Дължи милиони в родината си

България Преди 1 час

Софийският апелативен съд остави в ареста шейх Алнахян, издирван от Интерпол за финансови престъпления. Магистратите отхвърлиха доводите на защитата за изтекла давност и приеха, че липсата на адрес у нас създава реален риск чужденецът да се укрие

Кръв, глад и канибализъм: Ужасяващата истинска история зад „Хензел и Гретел“

Любопитно Преди 1 час

Макар и в познатия си вид приказката да е доста мрачна – включваща изоставяне, опити за канибализъм, робство и убийство – нейният действителен произход е още по-ужасяващ

Шофьорът, убил полицай на Северната тангента, се призна за виновен

България Преди 1 час

Защитата му поиска делото да бъде разгледано при условия на съкратено производство

Градският транспорт в София с удължено работно време за Великден

България Преди 1 час

Това съобщават от Столичната община

Трайков: Резервите от горива са при липса на количества, не за въздействие върху цените

България Преди 2 часа

Министърът на енергетиката обяви параметрите на помощта за бизнеса и коментира проверките на сметките за ток

Разкриха причината за смъртта на звездата от „Супермен“ Валери Перин

Свят Преди 2 часа

Актрисата от култовата поредица „Супермен“ е починала вследствие на остър кардиопулмонален арест (внезапно спиране на сърцето)

Спасиха над 250 кучета от жилище във Великобритания

Свят Преди 2 часа

Животните са били открити в тежки условия и вече се настаняват в спасителни центрове

БАБХ спря над 260 тона опасни храни и затвори 27 обекта, някои от които - свързани с лица с имунитет

България Преди 2 часа

Нови изненадващи обрати в “The Floor”

Любопитно Преди 2 часа

Кой ще успее да опази територията си – гледайте тази неделя от 20:00 ч.

Българска делегация няма да отиде за Благодатния огън в Йерусалим и тази година

България Преди 2 часа

Решението е взето на заседание на Светия синод

Израел ликвидира племенника на лидера на "Хизбула" Наим Касем

Свят Преди 2 часа

Ударът е бил извършен през изминалата нощ в ливанската столица Бейрут

Хирурзи извадиха 10-сантиметров червей от окото на пациентка

Свят Преди 2 часа

Италиански хирурги извадиха 10-сантиметров червей от окото на 62-годишна жена. Пациентката страдала от отоци, причинени от дирофилариоза – рядко паразитно заболяване, пренасяно от комари, чийто ареал се разширява заради промените в климата

Какво научи Петер Магяр от човека, който загуби срещу Виктор Орбан

Свят Преди 2 часа

Петер Марки-Зай каза, че изгряващият опозиционен лидер прави много от нещата, които той самият е направил грешно на изборите през 2022 г.

Обрат, арестуваха съпруга на жената, паднала от лодка и изчезнала в морето на Бахамите, разследват го за убийство

Свят Преди 2 часа

Драматичен завой в случая с изчезналата Линет Хукър: полицията на Бахамите задържа съпруга ѝ като основен заподозрян. Арестът идва след разкрития на дъщеря ѝ за системен тормоз и закани, че жената ще бъде изхвърлена зад борда в открито море

