Свят

Русия обискира редакцията на „Новая газета“

Руските държавни медии твърдят, че той е задържан по дело, свързано с „незаконно използване на лични данни"

9 април 2026, 20:01
Източник: iStock photos/Getty images

Р уските власти са извършили обиск в редакцията на „Новая газета“ и са задържали един от нейните журналисти на 9 април, съобщи независимото издание в Телеграм.

Според „Новая газета“ маскирани служители на специалните служби са пристигнали около 12:00 ч. местно време, като към 17:00 ч. обискът все още е продължавал. Част от служителите са били в редакцията по време на акцията, а на адвокатите на медията не е било позволено да влязат в сградата.

В Русия: Аз съм/Ние сме Иван Голунов

„Не знаем причината“, заявиха от изданието, като допълниха, че местни медии предполагат връзка с разследващия журналист Олег Ролдугин.

Апартаментът на Ролдугин също е бил претърсен на същия ден, след което той е отведен за разпит в Главното следствено управление на московската полиция.

Руските държавни медии твърдят, че той е задържан по дело, свързано с „незаконно използване на лични данни“. Според тях обискът в редакцията е свързан и със „създаване на информационни материали с негативен характер за руски граждани“.

В съвременна Русия работата като независим и особено разследващ журналист носи сериозни рискове. Властите често задържат хора за критики към правителството, като тази политика се засили след началото на пълномащабната война срещу Украйна. Редица журналисти са били убити по време на управлението на президента Владимир Путин.

Отнеха лиценза на руския опозиционен вестник "Новая газета"

Главният редактор на „Новая газета“ Дмитрий Муратов е обявен за „чуждестранен агент“ от Кремъл през 2023 г., а част от журналистите, напуснаха Русия и създадоха свързано издание – „Новая газета Европа“.

Източник: БГНЕС    
Руски власти Новая газета Обиск и задържане Олег Ролдугин
Огромно задръстване изхода от София на АМ "Тракия"

„Ще бъде нещо голямо": Мелания Тръмп с извънредно изявление от Белия дом, светът гадае какво ще е то

Нов ход на Нетаняху: Започва преки преговори с Ливан

Адът в Ливан не стихва, ожесточени сражения между Израел и "Хизбула"

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

„Сърцето ми е разбито": Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Рюте: НАТО изпълнява исканията на Тръмп

МВР: 250 са задържаните за изборни нарушения

Унгария ще купи суров петрол от САЩ за 500 млн. долара

Дъщерята на Шумахер проговори за трагедията с баща ѝ

Недоволен служител подпали работното си място до основи

Виктор: "Пееш или лъжеш" ми даде увереност да повярвам в себе си

Днес, за първи път от 40 дни, Иран наистина спря атаките

Всичко за Великден в един тиган

Златни и Платинени се изправят пред страховете си в Hell's Kitchen

Зеленски: САЩ пренебрегват помощта на Русия за Иран

Обявиха за невменяем убиеца на украинската бежанка във влака в САЩ

Възобновяват делото срещу Нетаняху за корупция

Арестуваха шеф на световните ски за 30 милиона евро

„Изживей България" разкрива тайни в сърцето на Балкана

