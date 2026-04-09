Русия обискира редакцията на „Новая газета“

Р уските власти са извършили обиск в редакцията на „Новая газета“ и са задържали един от нейните журналисти на 9 април, съобщи независимото издание в Телеграм.

Според „Новая газета“ маскирани служители на специалните служби са пристигнали около 12:00 ч. местно време, като към 17:00 ч. обискът все още е продължавал. Част от служителите са били в редакцията по време на акцията, а на адвокатите на медията не е било позволено да влязат в сградата.

„Не знаем причината“, заявиха от изданието, като допълниха, че местни медии предполагат връзка с разследващия журналист Олег Ролдугин.

Апартаментът на Ролдугин също е бил претърсен на същия ден, след което той е отведен за разпит в Главното следствено управление на московската полиция.

Руските държавни медии твърдят, че той е задържан по дело, свързано с „незаконно използване на лични данни“. Според тях обискът в редакцията е свързан и със „създаване на информационни материали с негативен характер за руски граждани“.

В съвременна Русия работата като независим и особено разследващ журналист носи сериозни рискове. Властите често задържат хора за критики към правителството, като тази политика се засили след началото на пълномащабната война срещу Украйна. Редица журналисти са били убити по време на управлението на президента Владимир Путин.

Главният редактор на „Новая газета“ Дмитрий Муратов е обявен за „чуждестранен агент“ от Кремъл през 2023 г., а част от журналистите, напуснаха Русия и създадоха свързано издание – „Новая газета Европа“.