Рая Пеева обяви, че е бременна от Явор Бахаров

Галин направи голяма крачка към черна куртка в Кухнята на Ада

Велика сряда е: Ден на предателството и на покаянието

Защо Ормузкият проток е „най-опасната“ и най-красива точка на планетата

Милорад каза сбогом на мечтата си за победа в Hell’s Kitchen

Две грешки преди лягане, които увеличават риска от инфаркт

Милорад след Hell’s Kitchen: Най-трудното не беше готвенето, а хората! (ВИДЕО)

Виктор: “Пееш или лъжеш” ми даде увереност да повярвам в себе си

А ктрисата Рая Пеева обяви, че е бременна в ефира на NOVA, в предаването Hell’s Kitchen.

Тази вечер Пеева отказа да участва в предизвикателството, в което участниците бъркаха в затворени кутии със закрити очи, като помоли точката да отиде служебно при другия отбор.

Рая Пеева: Простих на Явор, защото безумно го обичам!

Попитана от шеф Виктор Ангелов защо, та отговори: „Бременна съм. Затова ми става лошо от всякакви миризми и затова така бързо се изнервям“.

„Ще ставам майка и малко съм емоционална. Досега криех тази тайна. Но да, бременна съм от Явор Бахаров. Простете за емоциите досега, но те са били от мен и от коремчето, защото сготвихме с Явор най-хубавото нещо“, продължи актрисата.

