ДПС сезира европейски институции и Конгреса на САЩ за „груба намеса на МВР в изборния процес”

В сигналите се посочват нарушения, като превишаване на власт и злоупотреба със служебно положение

9 април 2026, 17:39
ДПС сезира европейски институции и Конгреса на САЩ за „груба намеса на МВР в изборния процес”
З а проверка на действията на служебното правителство и конкретно МВР, представяни като “противодействие на престъпления срещу избирателните права на гражданите, свързани с продаване и купуване на гласове”, алармира международните наблюдатели и институциите ДПС. Сигналите са изпратени до мисията на ОССЕ в България, мисията на ПАСЕ в България за изборите, комисията ЛИБЕ на Европейски парламент, неправителствени организации, ангажирани с Щита за демокрацията на ниво Европейски съюз, Правна комисия на Конгреса на САЩ, която публикува през февруари Доклад за неправомерна намеса на ЕК в избори в страни членки на ЕС и в САЩ, както и до партньорски организации от Унгария, Чехия и Полша, предава NOVA.

В тях се посочват редица нарушения, като превишаване на власт и злоупотреба със служебно положение, незаконосъобразни претърсвания и изземания, задържане и принуда, психологически натиск и сплашване.

„Системното провеждане на разпити по анонимни и недоказани сигнали и презентирането като легитимни на списъци, предоставени от източници, представени като медии, но тясно обвързани с други участници в изборите - ПП-ДБ, дава основания да бъде поставена под съмнение както обективността, безпристрастността и отговорността на органите на МВР, така и да бъде проверявана тяхната ангажираност с изборни резултати на близките им партии”, пишат до медиите от ДПС.

Партията посочва конкретни казуси, засегнали над 150 потърпевши от незаконосъобразната дейност на МВР лица.  Внесените жалби от засегнати и потърпевши лица, подадени към българските правораздавателни институции, са близо 40, твърдят от ДПС.

МВР ДПС Изборни нарушения
Огромно задръстване изхода от София на АМ

Огромно задръстване изхода от София на АМ "Тракия"

„Ще бъде нещо голямо“: Мелания Тръмп с извънредно изявление от Белия дом, светът гадае какво ще е то

„Ще бъде нещо голямо": Мелания Тръмп с извънредно изявление от Белия дом, светът гадае какво ще е то

Адът в Ливан не стихва, ожесточени сражения между Израел и

Адът в Ливан не стихва, ожесточени сражения между Израел и "Хизбула"

Великобритания: Русия е провела подводна операция над кабели и тръбопроводи

Великобритания: Русия е провела подводна операция над кабели и тръбопроводи

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

По-умни ли са Белгийските oвчарки Малиноа от другите кучета?

По-умни ли са Белгийските oвчарки Малиноа от другите кучета?

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
„Сърцето ми е разбито": Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

<p>Джордж Клуни нарича заплахите на Тръмп към Иран &quot;военно престъпление&quot;</p>

Джордж Клуни нарича заплахите на Доналд Тръмп към Иран "военно престъпление"

​Белият дом заяви, че единственият човек, който извършва военни престъпления, е актьорът „заради ужасните му филми и ужасните му актьорски способности“

<p>Адвокатите на Шон &bdquo;Диди&ldquo; Комбс с абсурдно обяснение за скандалните видеозаписи</p>

„Това не е каквото изглежда": Адвокатите на Шон „Диди" Комбс с абсурдно обяснение за скандалните видеозаписи

Адвокатите на Шон „Диди“ Комбс поискаха незабавното му освобождаване, твърдейки, че скандалните му секс маратони не са проституция, а защитено от закона „аматьорско порно“

Недоволен служител подпали работното си място до основи

Недоволен служител подпали работното си място до основи

Той е заснет да предизвиква масивен пожар в склад, докато отправя критики към своя работодател

Виктор: “Пееш или лъжеш” ми даде увереност да повярвам в себе си

Виктор: "Пееш или лъжеш" ми даде увереност да повярвам в себе си

От детството в домове за сираци до сцената на “Като две капки вода” - Виктор споделя за трудния път, музиката като спасение и силата на семейството, което създава

Днес, за първи път от 40 дни, Иран наистина спря атаките

Днес, за първи път от 40 дни, Иран наистина спря атаките

ОАЕ заяви, че страната е била „свободна от всякакви въздушни заплахи“

Всичко за Великден в един тиган

Всичко за Великден в един тиган

С Copper Chef Pan - квадратния тиган за бързо и чисто готвене

Златни и Платинени се изправят пред страховете си в Hell’s Kitchen

Златни и Платинени се изправят пред страховете си в Hell's Kitchen

Кой звезден кулинар ще напусне надпреварата тази вечер?

Тъмната тайна на Рафаело: Рентген разкри лъжата, скрита под „Жената с еднорог“

От вярна съпруга до светица с уред за мъчения: „Портрет на млада жена с еднорог“ се оказа хроника на наложените женски идеали. Вижте как рентгеновите лъчи разгадаха мистерията на едно прерисувано и контролирано от мъжете през вековете лице

Зеленски: САЩ пренебрегват помощта на Русия за Иран

Зеленски: САЩ пренебрегват помощта на Русия за Иран

Чухме ли реакция от страна на САЩ към Русия, че те трябва да спрат?

Обявиха за невменяем убиеца на украинската бежанка във влака в САЩ

Обявиха за невменяем убиеца на украинската бежанка във влака в САЩ

34-годишният Декарлос Браун-младши няма да може да бъде изправен пред съда, докато съдията не постанови, че умствените му способности са „възстановени“

Възобновяват делото срещу Нетаняху за корупция

Възобновяват делото срещу Нетаняху за корупция

Процесът срещу него започна през 2020 г. и може да доведе до затвор

Арестуваха шеф на световните ски за 30 милиона евро

Арестуваха шеф на световните ски за 30 милиона евро

Той е бил арестуван при опит да напусне Хърватия с недекларирани 120 000 евро

„Изживей България“ разкрива тайни в сърцето на Балкана

„Изживей България" разкрива тайни в сърцето на Балкана

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

Мелони се дистанцира от Тръмп в опит да рестартира управлението си

Мелони се дистанцира от Тръмп в опит да рестартира управлението си

Речта идва, след като правителството претърпя поражение на референдум за съдебна реформа, който мнозина възприеха като вот на доверие към самата Мелони

Вечната младост, за която никой не мечтае: Трите опасни диагнози зад детското изражение

Вечната младост, за която никой не мечтае: Трите опасни диагнози зад детското изражение

Гладката кожа и липсата на бръчки могат да бъдат маска за сериозни генетични аномалии. Синдромите на Ларон, Търнър и Елерс-Данлос буквално спират времето за външния вид, но на цената на тежки увреждания на органите, ставите и съдовата система

Трафикът през Ормузкия проток не тръгва

Трафикът през Ормузкия проток не тръгва

Преминават средно по няколко кораба на ден, в сравнение със 140 кораба дневно преди началото на военните действия.

Колко време отнема чифтосването при кучетата

dogsandcats.bg

10 начина как да подготвите кучето си за настъпващата пролет

dogsandcats.bg
1

Най-популярните мъжки парфюми: класически и модерни аромати

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg

Историята на Виктор: как създаде семейството, за което винаги е мечтал

Edna.bg

Бон апети: Катето Евро разкри рецептата на бабиния козунак

Edna.bg

Ямал се закани на Алтетико Мадрид

Gong.bg

Хиляди евро санкции след пловдивското дерби

Gong.bg

Над 100 са болните от морбили в България, 89% са деца

Nova.bg

Какво време ни очаква на Великден и през Светлата седмица

Nova.bg