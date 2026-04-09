Нов ход на Нетаняху: Започва преки преговори с Ливан

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху е инструктирал кабинета си да започне „преки преговори“ с Ливан „възможно най-скоро“, заявявайки, че разговорите ще се фокусират върху разоръжаването на „Хизбула“ и установяването на мирни отношения между двете страни, предава Си Ен Ен.

„В светлината на многократните искания на Ливан за започване на преки преговори с Израел, вчера инструктирах кабинета да започне преки преговори с Ливан възможно най-скоро“, заяви Нетаняху.

Той подчерта, че преговорите ще се съсредоточат върху „разоръжаването на "Хизбула" и установяването на мирни отношения между Израел и Ливан“.

Израел „приветства днешния призив на премиера на Ливан за демилитаризация на Бейрут“, добави Нетаняху.