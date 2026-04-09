Свят

Нов ход на Нетаняху: Започва преки преговори с Ливан

Той подчерта, че преговорите ще се съсредоточат върху „разоръжаването на "Хизбула"

9 април 2026, 19:47
Нов ход на Нетаняху: Започва преки преговори с Ливан
Източник: AP/БТА

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху е инструктирал кабинета си да започне „преки преговори“ с Ливан „възможно най-скоро“, заявявайки, че разговорите ще се фокусират върху разоръжаването на „Хизбула“ и установяването на мирни отношения между двете страни, предава Си Ен Ен.

„В светлината на многократните искания на Ливан за започване на преки преговори с Израел, вчера инструктирах кабинета да започне преки преговори с Ливан възможно най-скоро“, заяви Нетаняху.

Адът в Ливан не стихва, ожесточени сражения между Израел и "Хизбула"

Той подчерта, че преговорите ще се съсредоточат върху „разоръжаването на "Хизбула" и установяването на мирни отношения между Израел и Ливан“.

Израел „приветства днешния призив на премиера на Ливан за демилитаризация на Бейрут“, добави Нетаняху.

Източник: CNN    
Бенямин Нетаняху Израел Ливан
Огромно задръстване изхода от София на АМ

Огромно задръстване изхода от София на АМ "Тракия"

„Ще бъде нещо голямо“: Мелания Тръмп с извънредно изявление от Белия дом, светът гадае какво ще е то

„Ще бъде нещо голямо“: Мелания Тръмп с извънредно изявление от Белия дом, светът гадае какво ще е то

Нов ход на Нетаняху: Започва преки преговори с Ливан

Нов ход на Нетаняху: Започва преки преговори с Ливан

Адът в Ливан не стихва, ожесточени сражения между Израел и

Адът в Ливан не стихва, ожесточени сражения между Израел и "Хизбула"

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Защо кучето ми повръща всяка сутрин

Защо кучето ми повръща всяка сутрин

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 2 дни
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 2 дни
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 2 дни
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 2 дни
Последни новини

Рюте: НАТО изпълнява исканията на Тръмп

Рюте: НАТО изпълнява исканията на Тръмп

Свят Преди 32 минути

Почти без изключение съюзниците правят всичко, което Съединените щати искат

МВР: 250 са задържаните за изборни нарушения

МВР: 250 са задържаните за изборни нарушения

България Преди 2 часа

От МВР призоваха гражданите да подават сигнали

Бивш сапьор от СОБТ: Има риск за България от войната в Иран

Бивш сапьор от СОБТ: Има риск за България от войната в Иран

България Преди 2 часа

Красимир Иванов предупреждава за ракетната опасност и приливната вълна от бежанци в новия епизод на „Телеграфно подкастът“

<p>Адвокатите на Шон &bdquo;Диди&ldquo; Комбс с абсурдно обяснение за скандалните видеозаписи</p>

„Това не е каквото изглежда“: Адвокатите на Шон „Диди“ Комбс с абсурдно обяснение за скандалните видеозаписи

Свят Преди 3 часа

Адвокатите на Шон „Диди“ Комбс поискаха незабавното му освобождаване, твърдейки, че скандалните му секс маратони не са проституция, а защитено от закона „аматьорско порно“

Унгария ще купи суров петрол от САЩ за 500 млн. долара

Унгария ще купи суров петрол от САЩ за 500 млн. долара

Свят Преди 3 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подкрепя преизбирането на Орбан

Дъщерята на Шумахер проговори за трагедията с баща ѝ

Дъщерята на Шумахер проговори за трагедията с баща ѝ

Любопитно Преди 3 часа

Дъщерята на Михаел Шумахер, Джина, наруши мълчанието си в нов документален филм, разкривайки как страстта към конете ѝ е помогнала да преодолее травмата от състоянието на своя баща 12 години след трагичния инцидент в Алпите

<p>&bdquo;Виждаме ви&ldquo;: Хийли предупреждава Путин</p>

Великобритания: Русия е провела подводна операция над кабели и тръбопроводи

Свят Преди 3 часа

Над 90% от ежедневния интернет трафик на Великобритания преминава през тези подводни кабели

Недоволен служител подпали работното си място до основи

Недоволен служител подпали работното си място до основи

Свят Преди 3 часа

Той е заснет да предизвиква масивен пожар в склад, докато отправя критики към своя работодател

Виктор: “Пееш или лъжеш” ми даде увереност да повярвам в себе си

Виктор: “Пееш или лъжеш” ми даде увереност да повярвам в себе си

Любопитно Преди 3 часа

От детството в домове за сираци до сцената на “Като две капки вода” - Виктор споделя за трудния път, музиката като спасение и силата на семейството, което създава

Днес, за първи път от 40 дни, Иран наистина спря атаките

Днес, за първи път от 40 дни, Иран наистина спря атаките

Свят Преди 4 часа

ОАЕ заяви, че страната е била „свободна от всякакви въздушни заплахи“

Всичко за Великден в един тиган

Всичко за Великден в един тиган

Любопитно Преди 4 часа

С Copper Chef Pan - квадратния тиган за бързо и чисто готвене

Златни и Платинени се изправят пред страховете си в Hell’s Kitchen

Златни и Платинени се изправят пред страховете си в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 4 часа

Кой звезден кулинар ще напусне надпреварата тази вечер?

Снимката е илюстративна

Тъмната тайна на Рафаело: Рентген разкри лъжата, скрита под „Жената с еднорог“

Любопитно Преди 4 часа

От вярна съпруга до светица с уред за мъчения: „Портрет на млада жена с еднорог“ се оказа хроника на наложените женски идеали. Вижте как рентгеновите лъчи разгадаха мистерията на едно прерисувано и контролирано от мъжете през вековете лице

Зеленски: САЩ пренебрегват помощта на Русия за Иран

Зеленски: САЩ пренебрегват помощта на Русия за Иран

Свят Преди 4 часа

Чухме ли реакция от страна на САЩ към Русия, че те трябва да спрат?

Обявиха за невменяем убиеца на украинската бежанка във влака в САЩ

Обявиха за невменяем убиеца на украинската бежанка във влака в САЩ

Свят Преди 4 часа

34-годишният Декарлос Браун-младши няма да може да бъде изправен пред съда, докато съдията не постанови, че умствените му способности са „възстановени“

Възобновяват делото срещу Нетаняху за корупция

Възобновяват делото срещу Нетаняху за корупция

Свят Преди 4 часа

Процесът срещу него започна през 2020 г. и може да доведе до затвор

10 начина как да подготвите кучето си за настъпващата пролет

dogsandcats.bg

Видове инфекции на пикочните пътища при котки

dogsandcats.bg
1

Най-популярните мъжки парфюми: класически и модерни аромати

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg

Кристо Стоичков с ЧРД, филмът за Легендарната осмица - с две заглавия

Edna.bg

Историята на Виктор: как създаде семейството, за което винаги е мечтал

Edna.bg

Седмично в Бундеслигата (09.04.2026)

Gong.bg

НА ЖИВО: Левски срещу Арда, съставите

Gong.bg

Над 100 са болните от морбили в България, 89% са деца

Nova.bg

Какво време ни очаква на Великден и през Светлата седмица

Nova.bg