Свят

Великобритания: Русия е провела подводна операция над кабели и тръбопроводи

Над 90% от ежедневния интернет трафик на Великобритания преминава през тези подводни кабели

9 април 2026, 16:50
Т ри руски подводници са провели „тайна“ операция над кабели и тръбопроводи във води северно от Великобритания, заяви министърът на отбраната Джон Хийли.

Британски военен кораб и самолети са били разположени, за да възпрат „злонамерената“ дейност на Москва, като няма „доказателства“ за нанесени щети върху британската инфраструктура в Атлантическия океан, добави той.

В обръщение директно към руския президент Владимир Путин, Хийли заяви: „Виждаме ви. Виждаме вашата дейност около нашите кабели и тръбопроводи и трябва да знаете, че всеки опит да бъдат повредени няма да бъде толериран и ще има сериозни последици“.

Великобритания е зависима от своите подводни кабели и тръбопроводи за данни и енергия.

Около 60 подводни кабела достигат до сушата на различни места по британското крайбрежие, особено около Източна Англия и Югозападна Англия.

Над 90% от ежедневния интернет трафик на Великобритания преминава през тези подводни кабели.

Хийли заяви на пресконференция на „Даунинг стрийт“ в четвъртък, че Русия е изпратила подводница от клас „Акула“ като отклоняващ маньовър, докато две от нейните шпионски подводници „Гуги“ са извършвали наблюдение на тези кабели.

Хийли каза, че когато първата подводница „Акула“ е била засечена, тя скоро е напуснала британските води и се е върнала в Русия, докато двете „Гуги“ са останали.

Кралският флот е разположил фрегата тип 23 „HMS St Albans“, корабът „RFA Tidespring“ и хеликоптери „Merlin“, за да следят и трите руски подводници.

В наблюдението на руската дейност са участвали и други държави, макар че Хийли спомена по име само Норвегия.

„Нашите въоръжени сили не оставиха Русия да се съмнява, че са били наблюдавани, че движенията им не са били тайни, както планираше президентът Путин, и че опитът им за секретна операция беше разкрит“, заяви Хийли.

„Наблюдавахме ги, успяхме да ги проследим, спуснахме сонарни буйове, за да им покажем, че следим всяка минута от тяхната операция“.

Хийли също така твърди, че Путин се е опитал да се възползва от това, че светът е „разсеян“ от войната в Близкия изток, и че именно Русия представлява „основната заплаха за сигурността на Великобритания“.

  • „Виждаме ви“: Хийли предупреждава Путин

Той заяви, че Москва все още „представлява заплаха“, но изрази увереност, че Великобритания може да проследява и наблюдава бъдещи действия, като същевременно продължи да разкрива „всякакви тайни операции, които Путин иска да предприеме и които могат да застрашат нашите жизненоважни интереси“.

Премиерът сър Киър Стармър заяви, че е „решен да защити британския народ от това да плаща цената за агресията на Путин чрез сметките си за домакинствата“, като добави, че именно затова Великобритания няма да „се отклонява от предприемане на действия и разкриване на дестабилизиращата дейност на Русия, която се стреми да тества нашата решимост“.

Подводните кабели и тръбопроводи са ключова част от критичната инфраструктура в световен мащаб.

Над 600 подводни кабела свързват света с обща дължина от 870 000 мили (1,4 милиона км), пренасяйки електричество и информация през океаните и моретата, като често достигат сушата на дискретни места.

Великобритания разчита също и на мрежа от подводни газопроводи, основно в Северно море, които осигуряват жизненоважна енергия от британския и норвежкия континентален шелф.

Това включва газопровода „Лангелед“ с дължина 724 мили (1 166 км) между Норвегия и Великобритания.

Около 77% от вноса на газ във Великобритания идва от Норвегия чрез тръбопроводи под Северно море.

BBC InDepth разкри през 2025 г., че Русия води „хибридна война“ срещу Великобритания и Западна Европа, с цел да наказва или възпира западните държави да продължат военната си подкрепа за Украйна.

„Хибридна война“ е, когато враждебна държава извършва анонимна атака, обикновено при силно подозрителни обстоятелства, но без да преминава границата до действие, което да бъде признато като война.

Руското посолство по-рано заяви, че не се интересува от британските подводни комуникации.

Източник: BBC     
