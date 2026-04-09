Иран и САЩ се съгласиха за примирие в Ливан

"С най-голямо смирение, щастлив съм да обявя, че Ислямска република Иран и Съединените американски щати, заедно със своите съюзници, се споразумяха за незабавно прекратяване на огъня навсякъде, включително в Ливан, влизащо в сила незабавно!"
Това обяви премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф в X.
Пакистан предложи примирие на САЩ и Иран, възможен е обрат
"Топло приветствам мъдрия жест и изказвам най-дълбока благодарност на ръководството на двете страни, като каня техните делегации в Исламабад в петък, 10 април 2026 г., за да продължат преговорите за окончателно споразумение за уреждане на всички спорове", посочи Шариф.
"И двете страни показаха забележителна мъдрост и разбиране и останаха конструктивно ангажирани в насърчаването на каузата за мир и стабилност. Искрено се надяваме, че "преговорите в Исламабад" ще успеят да постигнат устойчив мир и желаем да споделим още добри новини през следващите дни!", допълни Шариф.
With the greatest humility, I am pleased to announce that the Islamic Republic of Iran and the United States of America, along with their allies, have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere, EFFECTIVE IMMEDIATELY.— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026
