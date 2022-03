Мъск предизвика Путин "на дуел", залогът е Украйна

Е ксцентричният американски милиардер Илон Мъск предизвика руския президент Владимир Путин на двубой между мъже, в който залогът е Украйна - арена на руска офанзива от близо три седмици, предаде "Франс прес".

"С настоящето предизвиквам Владимир Путин на двубой между мъже. Залогът е Украйна", написа в Twitter основателят на космическата компания SpaceX, без да уточнява под каква форма ще бъде дуелът.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна