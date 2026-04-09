Любопитно

Дъщерята на Шумахер проговори за трагедията с баща ѝ

Дъщерята на Михаел Шумахер, Джина, наруши мълчанието си в нов документален филм, разкривайки как страстта към конете ѝ е помогнала да преодолее травмата от състоянието на своя баща 12 години след трагичния инцидент в Алпите

9 април 2026, 17:00
Източник: Getty Images

П овече от десетилетие след инцидента, който промени всичко, новините за състоянието на Михаел Шумахер продължават да се появяват „на капки“ – внимателно контролирани фрагменти, които обвиват настоящата му реалност в почти пълна конфиденциалност. Сега, за първи път, дъщеря му Джина проговаря публично за семейната трагедия.

„След инцидента с баща ми трябваше да направя нещо“, споделя елитната ездачка в нов документален филм. За нея това „нещо“ се превръща в спасителен пояс: конете. „Потопих се изцяло в тях“, казва тя, описвайки колко дълбоко светът на конната езда е оформил ежедневието ѝ и ѝ е помогнал да намери сили да продължи напред.

29-годишната Джина, която е наследила страстта и таланта от своята майка, признава, че работата с животните е била от съществено значение за справянето с травмата – да вижда баща си прикован на легло, неспособен да говори или да се движи. „Те ми помогнаха да премина през всичко. Не бих могла да живея без тях“, откровена е тя.

Днес Джина е световно призната фигура в дисциплината „рейнинг“. Тя споделя, че спортът ѝ е дал цел, поддържайки я фокусирана и предпазвайки я от изпадане в депресия. Нейните изповеди са част от филма „Horse Power: The World of Gina Schumacher“ на немската телевизия ZDF.

„Чувствам се невероятно щастлива и благодарна, че мога да правя това, което обичам. Родителите ми направиха това възможно“, добавя по-голямата сестра на 27-годишния Мик Шумахер. „Ето защо работя толкова усилено – за да бъда най-добрата версия на себе си.“

Майка ѝ Корина също споделя любопитен спомен: Михаел винаги е вярвал, че дъщеря им ще надмине нейните собствени постижения. „Веднъж Михаел ми каза: ‘Джина ще бъде много по-добра от теб, защото е по-егоистична. На най-високо ниво в спорта трябва да мислиш за себе си, иначе никога няма да успееш.’ И беше прав“, спомня си съпругата на Пилето.

  • Животът на легендата днес

Изминаха малко повече от дванадесет години от трагичния 29 декември 2013 г., когато Шумахер получи тежка черепно-мозъчна травма по време на ски във френските Алпи. Инцидентът в Мерибел, при който той удари главата си в скала, беляза необратим обрат в живота на седемкратния шампион.

След онзи мрачен празничен сезон не са публикувани официални медицински бюлетини или актуални снимки на иконата. Вероятността обществеността да го види отново остава нищожна. Семейството ревниво пази спокойствието му – миналата година трима души в Германия бяха осъдени за опит за изнудване, след като заплашиха да разпространят кадри на Шумахер след инцидента.

Известно е, че днес 57-годишният легендарен пилот, наричан „Кайзерът“, получава денонощни грижи от екип специалисти под зоркия надзор на Корина. Той разделя времето си между именията на фамилията в Майорка и Швейцария, заобиколен единствено от най-близкия си кръг приятели.

В рядка и предпазливо оптимистична информация, източници на Daily Mail загатнаха през януари за известно подобрение: според съобщенията Шумахер вече не е напълно неподвижен и използва инвалидна количка. Относно съзнанието му, близък до семейството отбелязва: „Усещането е, че той разбира част от случващото се около него, макар вероятно не всичко.“

Източник: www.hola.com    
Михаел Шумахер Джина Шумахер Ски инцидент Семейна трагедия Конна езда Здравословно състояние
