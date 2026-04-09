Дъщерята на Шумахер проговори за трагедията с баща ѝ

П овече от десетилетие след инцидента, който промени всичко, новините за състоянието на Михаел Шумахер продължават да се появяват „на капки“ – внимателно контролирани фрагменти, които обвиват настоящата му реалност в почти пълна конфиденциалност. Сега, за първи път, дъщеря му Джина проговаря публично за семейната трагедия.

„След инцидента с баща ми трябваше да направя нещо“, споделя елитната ездачка в нов документален филм. За нея това „нещо“ се превръща в спасителен пояс: конете. „Потопих се изцяло в тях“, казва тя, описвайки колко дълбоко светът на конната езда е оформил ежедневието ѝ и ѝ е помогнал да намери сили да продължи напред.

Michael Schumacher’s daughter speaks on tragic skiing accident over 12 years on https://t.co/gcxYYdlLGl — GB News (@GBNEWS) April 2, 2026

29-годишната Джина, която е наследила страстта и таланта от своята майка, признава, че работата с животните е била от съществено значение за справянето с травмата – да вижда баща си прикован на легло, неспособен да говори или да се движи. „Те ми помогнаха да премина през всичко. Не бих могла да живея без тях“, откровена е тя.

Днес Джина е световно призната фигура в дисциплината „рейнинг“. Тя споделя, че спортът ѝ е дал цел, поддържайки я фокусирана и предпазвайки я от изпадане в депресия. Нейните изповеди са част от филма „Horse Power: The World of Gina Schumacher“ на немската телевизия ZDF.

„Чувствам се невероятно щастлива и благодарна, че мога да правя това, което обичам. Родителите ми направиха това възможно“, добавя по-голямата сестра на 27-годишния Мик Шумахер. „Ето защо работя толкова усилено – за да бъда най-добрата версия на себе си.“

Майка ѝ Корина също споделя любопитен спомен: Михаел винаги е вярвал, че дъщеря им ще надмине нейните собствени постижения. „Веднъж Михаел ми каза: ‘Джина ще бъде много по-добра от теб, защото е по-егоистична. На най-високо ниво в спорта трябва да мислиш за себе си, иначе никога няма да успееш.’ И беше прав“, спомня си съпругата на Пилето.

Michael Schumacher’s daughter has for the first time opened up on details about the Formula 1 icon’s tragic incident. Full story: https://t.co/SsekqsBKZf pic.twitter.com/6DMyHLHr64 — news.com.au (@newscomauHQ) April 5, 2026

Животът на легендата днес

Изминаха малко повече от дванадесет години от трагичния 29 декември 2013 г., когато Шумахер получи тежка черепно-мозъчна травма по време на ски във френските Алпи. Инцидентът в Мерибел, при който той удари главата си в скала, беляза необратим обрат в живота на седемкратния шампион.

След онзи мрачен празничен сезон не са публикувани официални медицински бюлетини или актуални снимки на иконата. Вероятността обществеността да го види отново остава нищожна. Семейството ревниво пази спокойствието му – миналата година трима души в Германия бяха осъдени за опит за изнудване, след като заплашиха да разпространят кадри на Шумахер след инцидента.

Известно е, че днес 57-годишният легендарен пилот, наричан „Кайзерът“, получава денонощни грижи от екип специалисти под зоркия надзор на Корина. Той разделя времето си между именията на фамилията в Майорка и Швейцария, заобиколен единствено от най-близкия си кръг приятели.

В рядка и предпазливо оптимистична информация, източници на Daily Mail загатнаха през януари за известно подобрение: според съобщенията Шумахер вече не е напълно неподвижен и използва инвалидна количка. Относно съзнанието му, близък до семейството отбелязва: „Усещането е, че той разбира част от случващото се около него, макар вероятно не всичко.“