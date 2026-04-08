В последния момент: Как се стигна до примирието с Иран и какво следва

„Ако сърцето ви бие, ще ви намерим": Секретният, неизползван досега инструмент на ЦРУ, открил сваления в Иран пилот

Тръмп: Примирието с Иран е „пълна победа

След примирието: Пакистан кани САЩ и Иран на преговори

Абас Арагчи: Ако ударите спрат, Иран също ще преустанови отбранителните си действия

Рязък спад в цените на петрола след обявеното двуседмично примирие между Иран и САЩ

Накратко: Доналд Тръмп с ултиматум към Техеран – енергийната мрежа на Иран под прицел

Може ли наистина Иран да бъде „заличен" за една нощ

Тръмп: Цяла цивилизация ще умре тази вечер

В ратата за преговори между САЩ и Иран никога не е била напълно затворена. Това коментира в ефира на "Здравей, България" арабистът проф. Владимир Чуков, след като стана ясно, че Доналд Тръмп се е съгласил на двуседмично прекратяване на огъня с Техеран.

Тръмп и Иран сключиха примирие за две седмици, Израел се присъедини

Решението е било взето в последния момент – по-малко от два часа преди крайния срок, поставен на Иран да отвори отново Ормузкия проток или да се изправи пред евентуални удари по гражданската си инфраструктура.

"Вратата за преговорите винаги е била отворена", подчерта проф. Чуков, като според него настоящото развитие не е изненадващо, а по-скоро логично продължение на дипломатическите усилия.

По думите му има съществена разлика в подхода на САЩ и Израел към Иран.

"Израел иска просто този режим да го няма. Докато имат тази конституция, те винаги ще бъдат застрашени", обясни той.

"В същото време американската позиция е фокусирана върху оръжията за масово поразяване. "Имате ли оръжия за масово поразяване, вие винаги влизате в обектива им", допълни Чуков.

Според него обаче зад преговорите стои още един ключов фактор.

"Моето усещане е, че САЩ преговарят с Иран, но практически зад тях стои Китай. Преговарят дали да го имат този режим, или да го няма. Ако го няма, Китай са най-големите губещи. 80% от нефта на Иран отива в Китай", каза експертът.

Той припомни и стратегическото партньорство между Техеран и Пекин – дългосрочно споразумение за 25 години на стойност около 450 милиарда долара, което показва, че "Китай в никакъв случай не е страничен наблюдател".

Темата коментира и експертът по сигурност проф. Румен Кънчев, според когото развитието също е било очаквано.

"За мен нямаше изненада. За да направи това, което казваше Тръмп, трябваше да се усили групировката на силите, които да ударят тези стотици мостове и електроцентрали", посочи той.

Кънчев обърна внимание и на стила на американския президент.

"Ако се вгледаме в стила на Тръмп, ще видим, че той се изсилва, казва драматични думи и след това идват реалните неща", заяви експертът. По думите му именно така се е стигнало до предложението за план от 10 точки, чието съдържание не е публично, но може да бъде предположено.

"Вярвам на военната експертиза на САЩ, че всички важни военнотехнически цели са унищожени. Това за американците не е трудно с тази военна мощ, която притежават", допълни той.

Въпреки това Кънчев предупреди, че Иран не бива да бъде подценяван.

"Това е много богата държава. Също така има могъщи съюзници – в лицето на Китай, който през цялото време ги подкрепяше. При всички положения Иран ще излезе с гордо вдигната глава", смята експертът.

По думите му е много вероятно въпросът с обогатения уран да е сред ключовите теми, залегнали в обсъждания план, който ще определя следващите стъпки в отношенията между Вашингтон и Техеран.

Ролята на Пакистан и другите страни от региона

„Пакистан се превърна в сериозен посредник в конфликта, заедно с Турция и Египет. Трите страни се опитват да съберат САЩ и Иран на една маса за преговори. В крайна сметка се стигна до плана, наречен Споразумението на Исламабад. При него първата фаза е спиране на огъня, което се случва в момента. През това време трябва да бъдат договорени основните въпроси. Явно в последните часове Пакистан е натиснал и двете страни, защото иначе се очертаваше много апокалиптична картина”, посочи журналистът Нина Спасова.

За позицията на Израел

„Тази нощ премиер-министърът Нетаняху одобри напълно действията на американския президент. Това трябва да се тълкува много внимателно”, коментира доц. Момчил Дойчев, съпредседател на Атлантическия съвет и преподавател в НБУ.

Дойчев припомни, че исканията на Израел са свързани с ликвидиране както на ядрената програма на Иран, така и на неговата ракетна програма, както и възможността Техеран изобщо да достига чрез военни средства до територията на държавата Израел.

„Всички ирански искания са включени в това 10-точково споразумение. Очевидно е, че за израелската страна това е една крачка назад. Но президентът Тръмп е непредвидим”, коментира доц. Дойчев.

Той смята, че е възможно да има споразумение след тези 2 седмици. Експертът обясни, че затварянето на Ормузкия проток означава, че цените на нефта и природния газ ще се повишават, което никак не е изгодно на Републиканската партия в САЩ.

„Отразява се на електоралните нагласи, безспорно”, отбеляза доц. Дойчев.

Напрежението между САЩ и Иран датира от десетилетия, като ключов момент е Ислямската революция в Иран, след която страната се превръща в ислямска република и прекъсва тесните си връзки с Вашингтон.

През последните години основен източник на напрежение остава ядрената програма на Иран. През 2015 г. беше подписано международното споразумение, известно като Съвместен всеобхватен план за действие, което ограничаваше ядрените дейности на Техеран срещу вдигане на санкции. По-късно обаче САЩ се оттеглиха от него, което доведе до нова ескалация.

Конфликтът се задълбочава и заради ролята на Иран в региона – подкрепата му за различни военни и политически групировки в Близкия изток, както и противопоставянето му с Израел.

Допълнително напрежение създава стратегическият Ормузки проток, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол. Всеки риск от блокирането му има сериозни последици за глобалните пазари и сигурността.

На този фон дипломатическите усилия, временните примирия и заплахите от военни действия остават част от сложната динамика между основните играчи в региона.

Източник: NOVA    
