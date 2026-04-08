След примирието: Пакистан кани САЩ и Иран на преговори

„Ако сърцето ви бие, ще ви намерим“: Секретният, неизползван досега инструмент на ЦРУ, открил сваления в Иран пилот

Тръмп: Примирието с Иран е „пълна победа

В последния момент: Как се стигна до примирието с Иран и какво следва

Абас Арагчи: Ако ударите спрат, Иран също ще преустанови отбранителните си действия

Рязък спад в цените на петрола след обявеното двуседмично примирие между Иран и САЩ

Накратко: Доналд Тръмп с ултиматум към Техеран – енергийната мрежа на Иран под прицел

Може ли наистина Иран да бъде „заличен“ за една нощ

Тръмп: Цяла цивилизация ще умре тази вечер

П акистан ще бъде домакин на нов кръг ключови преговори между САЩ и Иран след постигнатото примирие между двете страни. Срещата е насрочена за 10 април в столицата Исламабад, съобщи премиерът Шехбаз Шариф, цитиран от АФП.

„Каня делегациите в Исламабад на 10 април за преговори с цел окончателно уреждане на споровете“, заяви Шариф, подчертавайки ролята на страната си като активен посредник в кризата.

През последните седмици Исламабад постепенно се утвърди като дипломатически мост между Техеран и Вашингтон, като властите изразяват надежда, че разговорите ще доведат до устойчиво споразумение и деескалация на напрежението.

Двете страни постигнаха двуседмично примирие в последния момент – малко преди крайния срок, поставен от Доналд Тръмп за евентуални удари срещу иранска инфраструктура.

Въпреки временното затишие, ситуацията остава крехка.

Конфликтът започна на 28 февруари след удари на Израел и САЩ срещу цели в Иран, последвани от ответни атаки. Напрежението бързо се разшири в региона, като Ливан също беше въвлечен чрез сблъсъци с шиитското движение Хизбула, макар да остава неясно дали примирието обхваща и този фронт.

Освен Пакистан, активна роля в посредничеството играят още Турция и Египет, докато Китай е съдействал за стартирането на преговорния процес, затвърждавайки влиянието си в региона.

