„Отплува си. Старост“ - смъртта на Елизабет II и последният подарък за правнуците

К ралица Елизабет II е направила внимателен жест към своите правнуци в последните си седмици, твърди кралски автор. Покойният монарх почина в замъка Балморал на 96-годишна възраст през септември 2022 г., потапяйки света в траур след нейното 70-годишно управление.

Сега, в навечерието на стогодишнината от нейното рождение по-късно този месец, кралският биограф Робърт Хардман предлага нов поглед върху това как е прекарала последните си седмици.

В „Queen Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story“ авторът твърди, че кралицата се е надявала да покани своите правнуци в любимата си резиденция в Шотландия през лятото преди смъртта си, за да им остави „наистина щастлив спомен“.

Робърт Хардман пише в откъс, публикуван в Daily Mail: „Кралицата искаше всички правнуци да дойдат в Балморал в някакъв момент през това лято, дори ако херцозите на Съсекс може да не успеят да дойдат. „Тя искаше да се увери, че всички те ще имат наистина щастлив спомен за нея“, обясни приятел на семейството“.

On what would have been Her Late Majesty Queen Elizabeth's 97th birthday, the Prince and Princess of Wales have released this photo showing her with some of her grandchildren and great grandchildren, taken last year at Balmoral.

Кои бяха 12-те правнуци на кралицата?

Поканата включвала децата на принц Уилям и Кейт – принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи. Принц Арчи и принцеса Лилибет, децата на Хари и Меган, също били поканени, въпреки че родителите им се оттеглиха като старши членове на кралското семейство през 2020 г.

Другите ѝ правнуци са Савана Филипс и Айла Филипс, децата на Питър Филипс и Отъм Кели; децата на Зара и Майк Тиндейл – Миа, Лена и Лукас; както и Сиена (дъщерята на принцеса Беатрис) и Огъст (синът на принцеса Юджини). Дъщерята на принцеса Беатрис – Атина, и вторият син на принцеса Юджини – Ърнест, са родени след смъртта на кралицата.

Кралицата и покойният херцог на Единбург принц Филип също имаха осем внуци: Питър и Зара Филипс; принц Уилям и принц Хари; принцеса Беатрис и принцеса Юджини; и лейди Луиз Уиндзор и Джеймс, виконт Севърн.

Последно посещение при кралицата

През лятото на 2022 г. семейството на Уелс пристигна в Шотландия, за да прекара последните седмици от училищната ваканция в Балморал. Шарлот и Луи се присъединиха към майка си Кейт на търговски полет до Шотландия в края на август. По това време се съобщаваше, че Уилям е пътувал отделно с най-големия син на двойката – принц Джордж.

Принц Хари и Меган Маркъл бяха довели децата си Арчи и Лилибет във Великобритания през юни 2022 г. Въпреки това се смята, че те не са посетили Балморал.

В своята скорошна книга „Betrayal“ авторът Том Бауър пише, че Меган е „отказала“ поканите; въпреки това говорител на семейство Съсекс заяви, че твърденията в книгата са изпълнени с „конспирации и мелодрама“.

Как кралицата прекара последните си седмици

В последните си месеци кралица Елизабет пропусна няколко важни събития от кралския календар, включително служба на благодарност в катедралата „Сейнт Пол“ за празненствата по случай Платинения ѝ юбилей. Тя също пропусна дербито в Епсъм и концерта за юбилея си.

Въпреки това тя изпълни последна серия от летни ангажименти в Уиндзор, като посети любимото си пони от породата фел – Ема, и проведе заседание на Тайния съвет.

Дори след като се оттегли в Балморал, само два дни преди смъртта си, тя прие новоназначения министър-председател на Консервативната партия Лиз Тръс.

Според Робърт Хардман един служител отбелязва: „Тя беше толкова смела. Можеше да се види, че преминава през много лечение по синините по ръцете ѝ, където е била поставяна системата. Ръцете ѝ изглеждаха постоянно насинени“.

Личният секретар на кралицата, сър Едуард Йънг, записал на ръка бележка за последните ѝ мигове, като написал: „Дъги Глас влезе в 3:25 ч. Много спокойно. В съня си. Отплува си. Старост. Смъртта трябва да бъде регистрирана в Шотландия. Съгласие за 15:10 ч. Тя не е осъзнавала нищо. Без болка“.