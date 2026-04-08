Любопитно

„Отплува си. Старост“ - смъртта на Елизабет II и последният подарък за правнуците

Кралица Елизабет II е направила внимателен жест към своите правнуци малко преди смъртта си, твърди кралски автор. Сега, в навечерието на стогодишнината от нейното рождение по-късно този месец, кралският биограф Робърт Хардман предлага нов поглед върху това как е прекарала последните си седмици

8 април 2026, 12:38
„Отплува си. Старост“ - смъртта на Елизабет II и последният подарък за правнуците
К ралица Елизабет II е направила внимателен жест към своите правнуци в последните си седмици, твърди кралски автор. Покойният монарх почина в замъка Балморал на 96-годишна възраст през септември 2022 г., потапяйки света в траур след нейното 70-годишно управление.

Сега, в навечерието на стогодишнината от нейното рождение по-късно този месец, кралският биограф Робърт Хардман предлага нов поглед върху това как е прекарала последните си седмици.

В „Queen Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story“ авторът твърди, че кралицата се е надявала да покани своите правнуци в любимата си резиденция в Шотландия през лятото преди смъртта си, за да им остави „наистина щастлив спомен“.

Робърт Хардман пише в откъс, публикуван в Daily Mail: „Кралицата искаше всички правнуци да дойдат в Балморал в някакъв момент през това лято, дори ако херцозите на Съсекс може да не успеят да дойдат. „Тя искаше да се увери, че всички те ще имат наистина щастлив спомен за нея“, обясни приятел на семейството“.

Кои бяха 12-те правнуци на кралицата?

Поканата включвала децата на принц Уилям и Кейт – принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи. Принц Арчи и принцеса Лилибет, децата на Хари и Меган, също били поканени, въпреки че родителите им се оттеглиха като старши членове на кралското семейство през 2020 г.

Другите ѝ правнуци са Савана Филипс и Айла Филипс, децата на Питър Филипс и Отъм Кели; децата на Зара и Майк Тиндейл – Миа, Лена и Лукас; както и Сиена (дъщерята на принцеса Беатрис) и Огъст (синът на принцеса Юджини). Дъщерята на принцеса Беатрис – Атина, и вторият син на принцеса Юджини – Ърнест, са родени след смъртта на кралицата.

Кралицата и покойният херцог на Единбург принц Филип също имаха осем внуци: Питър и Зара Филипс; принц Уилям и принц Хари; принцеса Беатрис и принцеса Юджини; и лейди Луиз Уиндзор и Джеймс, виконт Севърн.

Последно посещение при кралицата

През лятото на 2022 г. семейството на Уелс пристигна в Шотландия, за да прекара последните седмици от училищната ваканция в Балморал. Шарлот и Луи се присъединиха към майка си Кейт на търговски полет до Шотландия в края на август. По това време се съобщаваше, че Уилям е пътувал отделно с най-големия син на двойката – принц Джордж.

Принц Хари и Меган Маркъл бяха довели децата си Арчи и Лилибет във Великобритания през юни 2022 г. Въпреки това се смята, че те не са посетили Балморал.

В своята скорошна книга „Betrayal“ авторът Том Бауър пише, че Меган е „отказала“ поканите; въпреки това говорител на семейство Съсекс заяви, че твърденията в книгата са изпълнени с „конспирации и мелодрама“.

Как кралицата прекара последните си седмици

В последните си месеци кралица Елизабет пропусна няколко важни събития от кралския календар, включително служба на благодарност в катедралата „Сейнт Пол“ за празненствата по случай Платинения ѝ юбилей. Тя също пропусна дербито в Епсъм и концерта за юбилея си.

Въпреки това тя изпълни последна серия от летни ангажименти в Уиндзор, като посети любимото си пони от породата фел – Ема, и проведе заседание на Тайния съвет.

Дори след като се оттегли в Балморал, само два дни преди смъртта си, тя прие новоназначения министър-председател на Консервативната партия Лиз Тръс.

Според Робърт Хардман един служител отбелязва: „Тя беше толкова смела. Можеше да се види, че преминава през много лечение по синините по ръцете ѝ, където е била поставяна системата. Ръцете ѝ изглеждаха постоянно насинени“.

Личният секретар на кралицата, сър Едуард Йънг, записал на ръка бележка за последните ѝ мигове, като написал: „Дъги Глас влезе в 3:25 ч. Много спокойно. В съня си. Отплува си. Старост. Смъртта трябва да бъде регистрирана в Шотландия. Съгласие за 15:10 ч. Тя не е осъзнавала нищо. Без болка“.

Президентът Йотова на среща с институциите, отговорни за организацията и честността на вота

ВСС отказа да освободи Борислав Сарафов въпреки решението на КС

Бебе се роди на борда на самолет на път за Ню Йорк - започва спор за гражданството му

Кои дентални услуги покрива НЗОК и колко трябва да доплатим

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 2

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Руски шпиони хакват Wi-Fi рутери, за да следят Запада

Държавата отпуска 18 млн. евро за автобусните превозвачи и още 2,4 млн. за превоза на ученици

Откриха тялото на издирван мъж в река Джебелска

Без "синя" и "зелена" зона в София по време на великденските празници

Ангелско присъствие: Сидни Суини заслепи Лос Анджелис на премиерата на „Еуфория“

Велосипедист загина след сблъсък с камион в Бяла Слатина

75 години затвор за инфлуенсър, убил приятелката си в Тексас, но обвинил кучето

Гърция разкри престъпна група за телефонни измами, свързана с България

На 9 април, Велики четвъртък, вестник „Телеграф“ подарява уникална икона на Възкресението от XIX век

Румъния вдигна изтребители заради руска атака с дронове край границата с Украйна

Когато килограмите имат история...

Спалня, душове и бар на 10 000 метра височина: Мелания Тръмп получава достъп до правителствен джет за 70 милиона долара

МС прие Наредбата, определяща критериите за енергийно бедни и "уязвими клиенти"

Разкриха сутрешния навик, който ви вреди, без да знаете

Отмениха фестивал, след като на Кание Уест му бе забранено да влиза в Обединеното кралство

