Любопитно

Залеза на Земята заснеха от "Артемида II"

Корабът се приближи на 6550 км от лунната повърхност

7 април 2026, 19:14
Източник: НАСА

Е кипажът на "Артемида II" засне залеза на Земята над Луната.

Кадърът напомня на емблематичната снимка на изгрева на Земята, направена от астронавта Бил Андерс 58 години по-рано, докато екипажът на "Аполо" 8 прелетя около земния спътник.

"Артемида II" пое обратно към Земята

Мисията "Аполо" 8 е първият пилотиран космически кораб, обиколил Луната.

Вчера екипажът на "Артемида II" подобри рекорда за най-голямо изминато разстояние от Земята, достигайки на 406 771 км от нашата планета.

Корабът се приближи на 6550 км от лунната повърхност.

Артемида II Луна Земя Аполо 8
