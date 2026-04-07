Залеза на Земята заснеха от "Артемида II"

Е кипажът на "Артемида II" засне залеза на Земята над Луната.

Кадърът напомня на емблематичната снимка на изгрева на Земята, направена от астронавта Бил Андерс 58 години по-рано, докато екипажът на "Аполо" 8 прелетя около земния спътник.

"Артемида II" пое обратно към Земята

Мисията "Аполо" 8 е първият пилотиран космически кораб, обиколил Луната.

Вчера екипажът на "Артемида II" подобри рекорда за най-голямо изминато разстояние от Земята, достигайки на 406 771 км от нашата планета.

Корабът се приближи на 6550 км от лунната повърхност.