В над 9300 секции в страната ще се гласува с машини, в 2600 – само с хартия

В секциите ще има по една машина, ще има 172 подвижни избирателни секции, с видеонаблюдение ще са около 11 650

8 април 2026, 14:09
Държавата отпуска 18 млн. евро за автобусните превозвачи и още 2,4 млн. за превоза на ученици

ВСС отказа да освободи Борислав Сарафов въпреки решението на КС

МС прие Наредбата, определяща критериите за енергийно бедни и

Гюров: 223 са арестуваните за купуване на гласове - почти колкото един парламент

Очаква ли се скок в цената на яйцата точно преди Великден

Акциите срещу купения вот продължават, десетки задържани и иззети списъци с пари

Накратко: Подслушва ли ни телефонът или алгоритмите ни познават твърде добре?

Социалният министър се среща с ръководството на МВР в Хасково

В страната ще гласуваме с машини в 9354 избирателни секции, а в 2641 – само с хартиени бюлетини, каза председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Камелия Нейкова по време на срещата в сградата на „Дондуков“ 2 между президента Илияна Йотова и отговорните за провеждането на предсрочните парламентарни избори институции.

В секциите ще има по една машина, ще има 172 подвижни избирателни секции, а с видеонаблюдение ще са около 11 650, каза Нейкова.

По думите на председателя на ЦИК подготовката на изборите в страната върви в законоустановените срокове. ЦИК е в непрекъснат режим на работа. Това ще ни бъдат 11-те национални избори от 2021 г. насам, каза Нейкова и добави, че имат и над 170 частични вотове.

За тези избори ЦИК е доста по-безкомпромисна по отношение на явления, които в предходни избори се наблюдаваха, заяви Нейкова. Едно тях е масовата замяна на членове на секционни избирателни комисии (СИК) от страна на парламентарно представени формации. Този път ЦИК категорично забрани да се правят такива замени без да е налице законово основание. Много често като причина се посочваше, че човекът не желае повече да бъде член на СИК, но този път задължително трябва да има и собственоръчно подписано заявления, обясни Нейкова.

Извършваме проверка, а и вече сме предприели действия срещу хора, за които е установено в предходни избори, че са извършвали нарушения, особено тези, които влязоха в страниците на конституционното дело, свързано с оспорването на изборните резултати. ЦИК е дала указания да бъдат освободени хора, които бяха предложени и назначени за членове на СИК в Белица и Габровница, добави Камелия Нейкова.

Тя каза, че след Великден ще започне инсталирането на машините за гласуване в страната.

Заместник-председателят на ЦИК Росица Матева отбеляза, че в предстоящите дни районните избирателни комисии ще проведат обученията на СИК.

Източник: Николай Трифонов, БТА    
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Рубио: Отвлечената американска журналистка е освободена от про-иранска милиция в Ирак

Кителсън е била поета от иракското правителство, което в момента организира нейните пътни документи, съобщи високопоставен иракски правителствен представител

Държавата компенсира неприетите в детски градини деца с близо 1,2 млн. евро

Средствата се предоставят за 2029 деца от четири общини - Столична община, Пловдив, Варна и Родопи

Хаос след силния вятър в столицата - паднали дървета и смачкани коли

Поривите на вятъра предизвикаха инциденти в различни части на града

Бунтът на Петер Мадяр - вътрешният човек, който предизвиква Виктор Орбан в Унгария

​Дори сред собствените си поддръжници опозиционният лидер е силно поляризираща фигура

Внучката на Тръмп проговори за любовния си живот

Внучката на Доналд Тръмп, Кай, разкри във видео, че има мъж до себе си, и сподели колко е неловко да ходи на срещи под наблюдението на Тайните служби, докато се подготвя за колеж и възстановява от операция след спортна травма в голфа

Откриха тялото на издирван мъж в река Джебелска

Трупът на 46-годишен мъж, изчезнал на 5 април, бе открит в коритото на река Джебелска край село Полянец. При първоначалния оглед полицията не е открила следи от насилие. Тялото е извадено с помощта на пожарникари и е изпратено за аутопсия в Кърджали

Без "синя" и "зелена" зона в София по време на великденските празници

След празничните дни обичайният режим на работа на зоните ще бъде възстановен

Бебе се роди на борда на самолет на път за Ню Йорк - започва спор за гражданството му

Адвокати обсъждат дали новороденото има право на американско гражданство

Ангелско присъствие: Сидни Суини заслепи Лос Анджелис на премиерата на „Еуфория“

Сидни Суини заслепи Лос Анджелис в рокля на Pierre Cardin за премиерата на „Еуфория“, докато сюжетът на новия сезон обещава сватба на екрана и провокативни обрати, въпреки че в реалния живот актрисата току-що развали своя годеж

Велосипедист загина след сблъсък с камион в Бяла Слатина

Катастрофата е станала на кръстовище в града

"Не аплодирайте подпалвача, който идва с кофа вода": Световните лидери реагираха на примирието между САЩ и Иран

От Пекин до Кайро лидерите приветстваха сделката за Ормузкия проток като победа за дипломацията. Докато Тръмп обяви „ден за световен мир“, испанският премиер Педро Санчес напомни, че примирието не изтрива хаоса и разрушенията от последните дни

75 години затвор за инфлуенсър, убил приятелката си в Тексас, но обвинил кучето

Първоначално е твърдял, че жертвата е нападната от куче

Гърция разкри престъпна група за телефонни измами, свързана с България

Жертви на измамата са ставали възрастни хора

Край на съсипаните вежди: Еволюцията на перманентния грим с Мила Савова

Даниела Пехливанова ни среща с един от най-добрите Гранд мастъри по микроблейдинг у нас, с над 7 години опит в перманентния грим

На 9 април, Велики четвъртък, вестник „Телеграф“ подарява уникална икона на Възкресението от XIX век

Румъния вдигна изтребители заради руска атака с дронове край границата с Украйна

Сигнал за тревога е бил изпратен до населението в северната част на окръг Тулча около 3:44 ч. местно време

