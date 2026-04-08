Свят

„Ако сърцето ви бие, ще ви намерим“: Секретният, неизползван досега инструмент на ЦРУ, открил сваления в Иран пилот

ЦРУ разгърна квантовата технология „Ghost Murmur“, за да открие свален в Иран пилот чрез улавяне на сърдечния му ритъм от 40 мили (64 километра). Революционният инструмент, разработен от Skunk Works, позволява локализиране на хора дори в най-суровите условия

8 април 2026, 10:09
Тръмп: Примирието с Иран е „пълна победа", уранът ще бъде „напълно уреден"
След примирието: Пакистан кани САЩ и Иран на преговори
В последния момент: Как се стигна до примирието с Иран и какво следва
Абас Арагчи: Ако ударите спрат, Иран също ще преустанови отбранителните си действия
Рязък спад в цените на петрола след обявеното двуседмично примирие между Иран и САЩ
Накратко: Доналд Тръмп с ултиматум към Техеран – енергийната мрежа на Иран под прицел
Може ли наистина Иран да бъде „заличен" за една нощ
Тръмп: Цяла цивилизация ще умре тази вечер

Ц РУ е използвало футуристичен нов инструмент, наречен „Ghost Murmur“ („Призрачен шум“), за да открие и спаси втория американски пилот, който беше свален в Южен Иран, твърди The Post.

Тайната технология използва квантова магнитометрия с голям обсег, за да открие електромагнитния отпечатък на човешко сърце, и съчетава данните със софтуер с изкуствен интелект, за да изолира сигнала от фоновия шум, според два източника, близки до издирването.

Това е първото използване на инструмента на терен от шпионската агенция - нещо, за което загатнаха в понеделник следобед президентът Тръмп и директорът на ЦРУ Джон Ратклиф по време на брифинг в Белия дом.

„Това е като да чуеш глас на стадион, само дето стадионът е хиляда квадратни мили пустиня“, казва източник, запознат с програмата.

„При правилните условия, ако сърцето ви бие, ние ще ви намерим“, казва още източникът.

Този източник и друг, запознат с инструментите за събиране на разузнавателна информация на Lockheed Martin, съобщиха пред The Post, че „Ghost Murmur“ е разработен от Skunk Works - секретното подразделение за напреднали разработки на аерокосмическия гигант.

Компанията е отказала коментар.

Технологията е била успешно тествана на хеликоптери Black Hawk за потенциална бъдеща употреба на изтребители F-35, добавя вторият източник.

Изчезналият и ранен офицер по оръжейните системи - известен публично само като „Dude 44 Bravo“ - се е укривал в планинска пукнатина, след като неговият изтребител F-15 беше свален в края на миналата седмица. Той е оцелял два дни в пуста местност, докато иранските войски са претърсвали района за американеца, за чиято глава бе обявена награда.

Сравнително пустият ландшафт е направил мястото „идеално за първо оперативно използване“ на „Ghost Murmur“, казва първият източник.

„Името е умишлено. „Murmur“ (шум) е клиничен термин за сърдечен ритъм. „Ghost“ (призрак) се отнася до намирането на някой, който на практика е изчезнал“, пояснява източникът.

Условията са били възможно най-чисти заради ниските електромагнитни смущения, почти никакви конкуриращи се човешки отпечатъци и нощния термичен контраст между живо тяло и повърхността на пустинята, което е дало на операторите вторичен слой за потвърждение.

„Обикновено този сигнал е толкова слаб, че може да бъде измерван само в болнична среда със сензори, притиснати почти до гърдите“, казва източникът.

„Но напредъкът в областта, известна като квантова магнитометрия - по-конкретно сензори, изградени около микроскопични дефекти в синтетични диаманти - очевидно е направил възможно засичането на тези сигнали на драматично по-големи разстояния“.

„Възможността не е всезнаеща. Работи най-добре в отдалечени среда с малко смущения и изисква значително време за обработка“, допълва източникът.

Въпреки че изчезналият пилот е активирал своя спасителен маяк, произведен от Boeing, точното му местоположение е останало несигурно за екипите за търсене и спасяване.

Решаващият момент в мисията е настъпил, когато „Ghost Murmur“ е засякъл авиатора.

„Той трябваше да излезе [от пукнатината], за да изпрати сигнал от маяка“, казва първият източник.

„Беше по-малко важно какъв сигнал изпращат и по-важно, че трябваше да се покаже, за да го направи“, допълва той.

„Игла в купа сено“

Тръмп и Ратклиф загатнаха за новата технология, докато информираха пресата за драматичната мисия, в която участваха стотици американски войници.

Ратклиф заяви, че в събота сутринта шпионската агенция е „постигнала основната си цел, като е открила и предоставила потвърждение, че един от най-добрите и смели мъже на Америка е жив и укрит в планинска пукнатина - все още невидим за врага, но не и за ЦРУ“.

„Това потвърждение беше предадено от министъра [на войната Пийт] Хегсет на президента и операцията бързо премина във фаза на изпълнение“, каза директорът на ЦРУ.

Тръмп съобщи пред пресата, че ЦРУ е забелязало изчезналия американец от „40 мили (приблизително 64 километра-бел.ред.) разстояние“, макар да не беше ясно дали се отнася за първоначалното разстояние на засичане или за последващи наблюдения.

„Това е като да намериш игла в купа сено, да откриеш този пилот, и ЦРУ беше невероятно“, каза Тръмп в понеделник.

„ЦРУ беше основно отговорно за намирането на тази малка прашинка“, допълни той.

Президентът на САЩ се пошегува, че технологията „може да е класифицирана, в който случай ще трябва да вкарам Ратклиф в затвора, ако говори за нея, а аз не искам да го вкарвам в затвора. Той не заслужава това“.

Самият Тръмп вече е разкривал очертанията на секретни нови технологии - включително пред The Post през януари, когато заяви, че е разположил оръжие, наречено „The Discombobulator“, за да изведе от строй венецуелската отбрана по време на акцията по залавянето на диктатора Николас Мадуро.

Секретният характер на „Ghost Murmur“ е „основната причина, поради която всички бяха толкова обрани в думите си за това как пилотът всъщност е бил намерен“, заключава първият източник и добавя:

„Не мисля, че хората дори знаят, че тази технология е възможна от такова разстояние“.

Последвайте ни
biss.bg
dogsandcats.bg
Ексклузивно

Преди 20 часа
Ексклузивно

Преди 20 часа
Ексклузивно

Преди 23 часа
Ексклузивно

Преди 23 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

България Преди 6 минути

Технологии Преди 22 минути

Свят Преди 29 минути

България Преди 35 минути

Любопитно Преди 43 минути

Свят Преди 44 минути

България Преди 46 минути

Любопитно Преди 1 час

България Преди 1 час

България Преди 1 час

Свят Преди 1 час

Свят Преди 1 час

Свят Преди 1 час

България Преди 1 час

България Преди 2 часа

Любопитно Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

