„Ако сърцето ви бие, ще ви намерим“: Секретният, неизползван досега инструмент на ЦРУ, открил сваления в Иран пилот

Може ли наистина Иран да бъде „заличен“ за една нощ

Накратко: Доналд Тръмп с ултиматум към Техеран – енергийната мрежа на Иран под прицел

Рязък спад в цените на петрола след обявеното двуседмично примирие между Иран и САЩ

Абас Арагчи: Ако ударите спрат, Иран също ще преустанови отбранителните си действия

В последния момент: Как се стигна до примирието с Иран и какво следва

Тръмп: Примирието с Иран е „пълна победа", уранът ще бъде „напълно уреден"

Ц РУ е използвало футуристичен нов инструмент, наречен „Ghost Murmur“ („Призрачен шум“), за да открие и спаси втория американски пилот, който беше свален в Южен Иран, твърди The Post.

Тайната технология използва квантова магнитометрия с голям обсег, за да открие електромагнитния отпечатък на човешко сърце, и съчетава данните със софтуер с изкуствен интелект, за да изолира сигнала от фоновия шум, според два източника, близки до издирването.

Безпилотен апарат, който може да “чуе” вашето дишане

Това е първото използване на инструмента на терен от шпионската агенция - нещо, за което загатнаха в понеделник следобед президентът Тръмп и директорът на ЦРУ Джон Ратклиф по време на брифинг в Белия дом.

„Това е като да чуеш глас на стадион, само дето стадионът е хиляда квадратни мили пустиня“, казва източник, запознат с програмата.

„При правилните условия, ако сърцето ви бие, ние ще ви намерим“, казва още източникът.

Този източник и друг, запознат с инструментите за събиране на разузнавателна информация на Lockheed Martin, съобщиха пред The Post, че „Ghost Murmur“ е разработен от Skunk Works - секретното подразделение за напреднали разработки на аерокосмическия гигант.

Технология на НАСА помага в откриването на хора, затрупани при земетресенията

Компанията е отказала коментар.

Технологията е била успешно тествана на хеликоптери Black Hawk за потенциална бъдеща употреба на изтребители F-35, добавя вторият източник.

Изчезналият и ранен офицер по оръжейните системи - известен публично само като „Dude 44 Bravo“ - се е укривал в планинска пукнатина, след като неговият изтребител F-15 беше свален в края на миналата седмица. Той е оцелял два дни в пуста местност, докато иранските войски са претърсвали района за американеца, за чиято глава бе обявена награда.

Квантов радар ще лови "стелт" самолети

Сравнително пустият ландшафт е направил мястото „идеално за първо оперативно използване“ на „Ghost Murmur“, казва първият източник.

„Името е умишлено. „Murmur“ (шум) е клиничен термин за сърдечен ритъм. „Ghost“ (призрак) се отнася до намирането на някой, който на практика е изчезнал“, пояснява източникът.

Условията са били възможно най-чисти заради ниските електромагнитни смущения, почти никакви конкуриращи се човешки отпечатъци и нощния термичен контраст между живо тяло и повърхността на пустинята, което е дало на операторите вторичен слой за потвърждение.

„Обикновено този сигнал е толкова слаб, че може да бъде измерван само в болнична среда със сензори, притиснати почти до гърдите“, казва източникът.

„Но напредъкът в областта, известна като квантова магнитометрия - по-конкретно сензори, изградени около микроскопични дефекти в синтетични диаманти - очевидно е направил възможно засичането на тези сигнали на драматично по-големи разстояния“.

Невероятният “Призрак” - безпилотен летателен апарат

„Възможността не е всезнаеща. Работи най-добре в отдалечени среда с малко смущения и изисква значително време за обработка“, допълва източникът.

Въпреки че изчезналият пилот е активирал своя спасителен маяк, произведен от Boeing, точното му местоположение е останало несигурно за екипите за търсене и спасяване.

Решаващият момент в мисията е настъпил, когато „Ghost Murmur“ е засякъл авиатора.

„Той трябваше да излезе [от пукнатината], за да изпрати сигнал от маяка“, казва първият източник.

„Беше по-малко важно какъв сигнал изпращат и по-важно, че трябваше да се покаже, за да го направи“, допълва той.

„Игла в купа сено“

Тръмп и Ратклиф загатнаха за новата технология, докато информираха пресата за драматичната мисия, в която участваха стотици американски войници.

Ратклиф заяви, че в събота сутринта шпионската агенция е „постигнала основната си цел, като е открила и предоставила потвърждение, че един от най-добрите и смели мъже на Америка е жив и укрит в планинска пукнатина - все още невидим за врага, но не и за ЦРУ“.

„Това потвърждение беше предадено от министъра [на войната Пийт] Хегсет на президента и операцията бързо премина във фаза на изпълнение“, каза директорът на ЦРУ.

Тръмп съобщи пред пресата, че ЦРУ е забелязало изчезналия американец от „40 мили (приблизително 64 километра-бел.ред.) разстояние“, макар да не беше ясно дали се отнася за първоначалното разстояние на засичане или за последващи наблюдения.

„Това е като да намериш игла в купа сено, да откриеш този пилот, и ЦРУ беше невероятно“, каза Тръмп в понеделник.

„ЦРУ беше основно отговорно за намирането на тази малка прашинка“, допълни той.

Президентът на САЩ се пошегува, че технологията „може да е класифицирана, в който случай ще трябва да вкарам Ратклиф в затвора, ако говори за нея, а аз не искам да го вкарвам в затвора. Той не заслужава това“.

Самият Тръмп вече е разкривал очертанията на секретни нови технологии - включително пред The Post през януари, когато заяви, че е разположил оръжие, наречено „The Discombobulator“, за да изведе от строй венецуелската отбрана по време на акцията по залавянето на диктатора Николас Мадуро.

Секретният характер на „Ghost Murmur“ е „основната причина, поради която всички бяха толкова обрани в думите си за това как пилотът всъщност е бил намерен“, заключава първият източник и добавя:

„Не мисля, че хората дори знаят, че тази технология е възможна от такова разстояние“.