Откриха тялото на издирван мъж в река Джебелска

С тъжна развръзка приключи издирването на 46-годишен мъж от региона на Кърджали. Вчера следобед безжизненото тяло на изчезналия е било намерено в коритото на река Джебелска, в землището на село Полянец, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Мъжът е бил в неизвестност от 5 април, когато негов близък е подал сигнал в органите на реда. Веднага след това той е бил обявен за местно издирване от Районното управление в Джебел.

Детайли от огледа

След откриването на трупа, дежурна оперативна група от полицейското управление е извършила щателен оглед на мястото на произшествието. Според първоначалните данни при огледа не са били установени следи от насилствена смърт.

Спасителна операция и аутопсия

Поради труднодостъпния терен и спецификата на мястото, екип от пожарникари от службата в Джебел е оказал съдействие на криминалистите за изваждане на тялото от коритото на реката.

Трупът е транспортиран за аутопсия в Отделението по съдебна медицина към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ в град Кърджали, където специалистите ще установят точната причина за настъпването на смъртта.

По случая вече е образувано досъдебно производство, като разследването продължава под надзора на прокуратурата.