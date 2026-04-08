ВКП се самосезира заради кадри със заплахи на магистрат от Военно-окръжната прокуратура

Според гражданинa, по чието видео е образувана проверката, тя му е казала „още една дума и ще ти съсипя живота“

8 април 2026, 13:20
О тдел „Инспекторат“ към ВКП се самосезира по публикации в социална мрежа за непристойни действия на прокурор при спор до паркинг.

Проверката е предизвикана от публикации и разпространен в социалните мрежи и онлайн медии видеоклип за възникнал спор до паркинг на ул. „Цар Самуил“ и ул. „Алабин“ с участието на прокурор от Военно-окръжната прокуратура в София.

По данни от въпросното видео Върховната касационна прокуратура се самосезира и изиска становище от Комисията по професионална етика към ВАП за допуснато нарушение на Кодекса за етично поведение на прокурорите и следователите.

Поводът за казуса е разказ на гражданин на име Боян Георгиев, който сподели в социалните мрежи зa неприятна случка, станала на 6 април 2026 г. около 17:00 ч. в центъра на София. Той се движел по еднопосочна улица, когато автомобил, управляван от жена на около 56-57 години, се появил в насрещното движение. Жената му направила знаци да се отбие назад, но тъй като Боян отказал да отстъпи, тя продължила напред с автомобила, докато броня до броня се доближила до неговата кола.

Според разказа му след като излязла от колата, тя заявила: „Бързам, дай назад, защото съм прокурор и ако продължиш да стоиш, ще видиш какво ще ти се случи“.

След като той отказал, жената заплашила: „Още една дума и ще ти съсипя живота“ и се опитала да снима регистрационния му номер. Това накарало и Боян да излезе от колата и да я фотографика, докато шестима свидетели наблюдавали сцената. Жената най-накрая се върнала зад волана и преместила автомобила.

Проверката на ВКП следва да установи налице ли са дисциплинарни нарушения, извършени от магистрат. Въз основа на резултатите ще бъде преценено има ли основание за търсене на дисциплинарна отговорност и предприемане на последващи действия.

МС оттегли номинациите за европейски прокурор, ще има нов подбор

МС оттегли номинациите за европейски прокурор, ще има нов подбор

Спиращи дъха нови кадри разкриват гледките на „Артемис II“ отвъд обратната страна на Луната

Спиращи дъха нови кадри разкриват гледките на „Артемис II“ отвъд обратната страна на Луната

Президентът Йотова се срещна с институциите, отговорни за организацията и честността на вота

Президентът Йотова се срещна с институциите, отговорни за организацията и честността на вота

„Отплува си. Старост“ - смъртта на Елизабет II и последният подарък за правнуците

„Отплува си. Старост“ - смъртта на Елизабет II и последният подарък за правнуците

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Volkswagen отрича, че се отказва от 3-цилиндровите двигатели

Volkswagen отрича, че се отказва от 3-цилиндровите двигатели

carmarket.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 1 ден
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 1 ден
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 1 ден
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 1 ден
В над 9300 секции в страната ще се гласува с машини, в 2600 – само с хартия

В над 9300 секции в страната ще се гласува с машини, в 2600 – само с хартия

България Преди 17 минути

В секциите ще има по една машина, ще има 172 подвижни избирателни секции, с видеонаблюдение ще са около 11 650

<p>Най-тежкото изпитание за Рюте досега</p>

Последен опит да спаси НАТО от Тръмп - най-тежкото изпитание за Рюте досега

Свят Преди 19 минути

Докато обвиненията между САЩ и Европа се увеличават, лидерът на НАТО ще се опита отново да избегне пълен разрив

Държавата компенсира неприетите в детски градини деца с близо 1,2 млн. евро

Държавата компенсира неприетите в детски градини деца с близо 1,2 млн. евро

България Преди 42 минути

Средствата се предоставят за 2029 деца от четири общини - Столична община, Пловдив, Варна и Родопи

Руски шпиони хакват Wi-Fi рутери, за да следят Запада

Руски шпиони хакват Wi-Fi рутери, за да следят Запада

Свят Преди 1 час

Елитната руска хакерска група "Fancy Bear" е шпионирала военни и правителствени цели, съобщиха западни служби за сигурност

Хаос след силния вятър в столицата - паднали дървета и смачкани коли

Хаос след силния вятър в столицата - паднали дървета и смачкани коли

България Преди 1 час

Поривите на вятъра предизвикаха инциденти в различни части на града

Държавата отпуска 18 млн. евро за автобусните превозвачи и още 2,4 млн. за превоза на ученици

Държавата отпуска 18 млн. евро за автобусните превозвачи и още 2,4 млн. за превоза на ученици

България Преди 1 час

От обхвата на мярката се изключват нерентабилните линии до малките населени места

<p>&quot;Арогантен&quot;, &quot;егоцентричен&quot; и &quot;зъл&quot;&nbsp;- човекът, който предизвиква Орбан в Унгария</p>

Бунтът на Петер Мадяр - вътрешният човек, който предизвиква Виктор Орбан в Унгария

Свят Преди 1 час

​Дори сред собствените си поддръжници опозиционният лидер е силно поляризираща фигура

Внучката на Тръмп проговори за любовния си живот

Внучката на Тръмп проговори за любовния си живот

Любопитно Преди 1 час

Внучката на Доналд Тръмп, Кай, разкри във видео, че има мъж до себе си, и сподели колко е неловко да ходи на срещи под наблюдението на Тайните служби, докато се подготвя за колеж и възстановява от операция след спортна травма в голфа

Откриха тялото на издирван мъж в река Джебелска

Откриха тялото на издирван мъж в река Джебелска

България Преди 2 часа

Трупът на 46-годишен мъж, изчезнал на 5 април, бе открит в коритото на река Джебелска край село Полянец. При първоначалния оглед полицията не е открила следи от насилие. Тялото е извадено с помощта на пожарникари и е изпратено за аутопсия в Кърджали

Без "синя" и "зелена" зона в София по време на великденските празници

Без "синя" и "зелена" зона в София по време на великденските празници

България Преди 2 часа

След празничните дни обичайният режим на работа на зоните ще бъде възстановен

<p>Жена роди по време на полет, създаде сложна правна ситуация</p>

Бебе се роди на борда на самолет на път за Ню Йорк - започва спор за гражданството му

Свят Преди 2 часа

Адвокати обсъждат дали новороденото има право на американско гражданство

Ангелско присъствие: Сидни Суини заслепи Лос Анджелис на премиерата на „Еуфория“

Ангелско присъствие: Сидни Суини заслепи Лос Анджелис на премиерата на „Еуфория“

Любопитно Преди 2 часа

Сидни Суини заслепи Лос Анджелис в рокля на Pierre Cardin за премиерата на „Еуфория“, докато сюжетът на новия сезон обещава сватба на екрана и провокативни обрати, въпреки че в реалния живот актрисата току-що развали своя годеж

Велосипедист загина след сблъсък с камион в Бяла Слатина

Велосипедист загина след сблъсък с камион в Бяла Слатина

България Преди 2 часа

Катастрофата е станала на кръстовище в града

Таня Радуловска

ВСС отказа да освободи Борислав Сарафов въпреки решението на КС

България Преди 2 часа

„Ако те не разчетат решението на КС по същия начин, по който го разчитат всички останали, в този случай ще се наложи отново ние да направим искане”, каза зам.-министърът на правосъдието Таня Радуловска преди заседанието на кадровиците

<p>Инфлуенсър уби приятелката си и обвини кучето си</p>

75 години затвор за инфлуенсър, убил приятелката си в Тексас, но обвинил кучето

Свят Преди 2 часа

Първоначално е твърдял, че жертвата е нападната от куче

Гърция разкри престъпна група за телефонни измами, свързана с България

Гърция разкри престъпна група за телефонни измами, свързана с България

Свят Преди 2 часа

Жертви на измамата са ставали възрастни хора

4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

dogsandcats.bg

Как да се погрижим за котешката козина през пролетта

dogsandcats.bg
1

Най-популярните мъжки парфюми: класически и модерни аромати

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg

5 съвета как да пием повече вода 

Edna.bg

Защо отложиха „Пътуване до Марс“: Ненчо Балабанов скъса менискус, Гергана Спиридинова оперира две дискови хернии

Edna.bg

Мхитарян съкрушен след смъртта на Луческу: Винаги ще имаш специално място в сърцето ми

Gong.bg

Септември е на 11-о място в света в любопитна класация

Gong.bg

Какво съдържа планът от 10 точки на Иран: 2 млн. долара на кораб за преминаване през Ормузкия проток?

Nova.bg

ВКП се самосезира заради кадри със заплахи на зам.-шефката на Военно-окръжна прокуратура (ВИДЕО)

Nova.bg