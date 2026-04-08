Рубио: Отвлечената американска журналистка е освободена от про-иранска милиция в Ирак

Кителсън е била поета от иракското правителство, което в момента организира нейните пътни документи, съобщи високопоставен иракски правителствен представител

8 април 2026, 13:46
Д ържавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви във вторник, че отвлечената американска журналистка Шели Кителсън е била освободена от про-иранска милиция в Ирак.

Кителсън е била поета от иракското правителство, което в момента организира нейните пътни документи, съобщи високопоставен иракски правителствен представител пред CNN. Той също така посочи, че правителството е положило значителни усилия за гарантиране на нейната безопасност.

Кителсън, която е специализирана в отразяване на Близкия изток, е била отвлечена миналия месец от "Катаиб Хизбула", про-иранска милиция в Ирак.

"Държавният департамент на САЩ изразява благодарност към Федералното бюро за разследване, Министерството на войната, американския персонал в множество агенции, както и към Върховния съдебен съвет на Ирак и нашите иракски партньори за тяхната помощ при осигуряването на нейното освобождаване", заяви Рубио в изявление в X.

"Радваме се, че тази американска гражданка вече е на свобода и работим за подпомагане на нейното безопасно напускане на Ирак", добави той.

Във вторник ръководителят на сигурността на "Катаиб Хизбула" Абу Муджахид ал-Асаф заяви в публикация в Telegram, че групата е решила да я освободи "при условие, че напусне страната незабавно".

Според източник, запознат със случая, американското правителство е предупредило Кителсън малко преди изчезването ѝ за план на "Катаиб Хизбула" да я отвлече или убие. Предупреждението е било дадено, докато тя вече е била на терен и е отразявала събития в Ирак.

Отвличането е предизвикало операция на иракските сили за сигурност за издирване на отговорните и осигуряване на нейното освобождаване.

Американското правителство е следяло отвличането и е работило с иракските власти за нейното освобождаване, заяви американски служител.

Посолството на САЩ в Ирак многократно е предупреждавало американските граждани да напускат страната след началото на конфликта с Иран в края на февруари, като е посочвало, че подкрепяни от Иран милиции могат да се опитат да отвличат американци. "Не пътувайте до Ирак при никакви обстоятелства. Напуснете незабавно, ако вече сте там", се казва в последното изявление на посолството през уикенда.

След като тя е била отвлечена, медийната организация Al-Monitor, за която Кителсън е сътрудник, е призовала за нейното "безопасно и незабавно освобождаване".

"Ние подкрепяме нейната работа в региона и призоваваме за нейното бързо завръщане, за да продължи своята значима работа", се добавя в изявлението.

"Репортери без граници" (RSF), Комитетът за защита на журналистите (CPJ) и Фондацията "Фоли" са изпратили съвместно писмо до Рубио с молба да работи за освобождаването на Кителсън.

CPJ е призовал иракските власти да предприемат "всички необходими мерки" за освобождаването ѝ.

"Отвличането на Шели Кителсън посред бял ден представлява тревожно нарушение на безопасността на журналистите в Ирак, което подчертава повишения риск при отразяване от Близкия изток", заяви регионалният директор на CPJ Сара Куда.

Източник: CNN    
