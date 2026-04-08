Рубио: Отвлечената американска журналистка е освободена от про-иранска милиция в Ирак

Д ържавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви във вторник, че отвлечената американска журналистка Шели Кителсън е била освободена от про-иранска милиция в Ирак.

Кителсън е била поета от иракското правителство, което в момента организира нейните пътни документи, съобщи високопоставен иракски правителствен представител пред CNN . Той също така посочи, че правителството е положило значителни усилия за гарантиране на нейната безопасност.

Кителсън, която е специализирана в отразяване на Близкия изток, е била отвлечена миналия месец от "Катаиб Хизбула", про-иранска милиция в Ирак.

"Държавният департамент на САЩ изразява благодарност към Федералното бюро за разследване, Министерството на войната, американския персонал в множество агенции, както и към Върховния съдебен съвет на Ирак и нашите иракски партньори за тяхната помощ при осигуряването на нейното освобождаване", заяви Рубио в изявление в X.

I am pleased to announce the release of American journalist Shelly Kittleson, who was recently kidnapped by members of the foreign terrorist organization Kata’ib Hizballah near Baghdad, Iraq.



The U.S. Department of State extends its appreciation to the Federal Bureau of… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 8, 2026

"Радваме се, че тази американска гражданка вече е на свобода и работим за подпомагане на нейното безопасно напускане на Ирак", добави той.

Във вторник ръководителят на сигурността на "Катаиб Хизбула" Абу Муджахид ал-Асаф заяви в публикация в Telegram, че групата е решила да я освободи "при условие, че напусне страната незабавно".

Според източник, запознат със случая, американското правителство е предупредило Кителсън малко преди изчезването ѝ за план на "Катаиб Хизбула" да я отвлече или убие. Предупреждението е било дадено, докато тя вече е била на терен и е отразявала събития в Ирак.

Отвлякоха американска журналистка в Багдад, иракските сили арестуваха боец на „Хизбула“

Отвличането е предизвикало операция на иракските сили за сигурност за издирване на отговорните и осигуряване на нейното освобождаване.

Американското правителство е следяло отвличането и е работило с иракските власти за нейното освобождаване, заяви американски служител.

Посолството на САЩ в Ирак многократно е предупреждавало американските граждани да напускат страната след началото на конфликта с Иран в края на февруари, като е посочвало, че подкрепяни от Иран милиции могат да се опитат да отвличат американци. "Не пътувайте до Ирак при никакви обстоятелства. Напуснете незабавно, ако вече сте там", се казва в последното изявление на посолството през уикенда.

American journalist Shelly Kittleson has been officially released from captivity and turned over to the Iraqi Government, after being kidnapped last week in Baghdad by the Iranian-backed Iraqi paramilitary group Kataib Hezbollah, senior officials tell CNN. pic.twitter.com/7y6cUAyh5X — OSINTdefender (@sentdefender) April 7, 2026

След като тя е била отвлечена, медийната организация Al-Monitor, за която Кителсън е сътрудник, е призовала за нейното "безопасно и незабавно освобождаване".

"Ние подкрепяме нейната работа в региона и призоваваме за нейното бързо завръщане, за да продължи своята значима работа", се добавя в изявлението.

"Репортери без граници" (RSF), Комитетът за защита на журналистите (CPJ) и Фондацията "Фоли" са изпратили съвместно писмо до Рубио с молба да работи за освобождаването на Кителсън.

CPJ е призовал иракските власти да предприемат "всички необходими мерки" за освобождаването ѝ.

"Отвличането на Шели Кителсън посред бял ден представлява тревожно нарушение на безопасността на журналистите в Ирак, което подчертава повишения риск при отразяване от Близкия изток", заяви регионалният директор на CPJ Сара Куда.